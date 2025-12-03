Acusan a madre biológica y a su esposo de asesinar a su hija embarazada y extirparle el bebé en Michigan

Cortney y Brad Bartholomew enfrentan cargos de asesinato, tortura y homicidio grave por la muerte de Rebecca Park y su bebé. (Wexford County Sheriff's Office)

El hallazgo de los restos de Rebecca Park, una joven de 22 años en avanzado estado de embarazo, en un bosque del condado de Wexford, ha provocado una ola de apoyo por parte de la comunidad de Michigan y ha derivado en la imputación de Cortney Bartholomew y su esposo Brad Bartholomew por cargos de asesinato, tortura y otros delitos graves.

La investigación, liderada por la Fiscalía del Condado de Wexford con el respaldo del Departamento del Fiscal General, reveló que la víctima, hija biológica de Cortney Bartholomew pero criada por una familia adoptiva, desapareció el 3 de noviembre y fue localizada sin vida tres semanas después en el Bosque Nacional de Manistee.

La fiscal Johanna Carey, durante la audiencia judicial, describió el caso como “profundamente perturbador” y subrayó la brutalidad de los hechos investigados.

Los cargos imputados en contra de la pareja podrían derivar en cadena perpetua

La fiscal Johanna Carey calificó el caso como 'la personificación del mal' y detalló la brutalidad de los hechos ante el tribunal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la exposición de Carey ante el tribunal, “El Sr. Bartholomew llevó a Rebecca a su casa, la obligó a subir a otro vehículo y la llevó al bosque, donde la apuñalaron, la obligaron a tumbarse en el suelo mientras le extraían el bebé, lo que finalmente le causó la muerte a ella y al bebé”. La fiscal añadió: “Esto es, francamente, la personificación del mal”.

La acusación formal contra los Bartholomew incluye asesinato en primer grado, homicidio grave, tortura, conspiración para cometer tortura, agresión contra una mujer embarazada con resultado de muerte fetal, encarcelamiento ilegal y remoción indebida de un cadáver. Varios de estos cargos contemplan la posibilidad de cadena perpetua.

A ambos les negaron la libertad bajo fianza

La acusación formal incluye cargos de asesinato en primer grado, tortura, conspiración y remoción indebida de un cadáver. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, confirmó la gravedad de la imputación y expresó: “Rebecca tenía una vida por delante, y acompañamos en el dolor a su familia ante una pérdida tan devastadora. Trabajaremos estrechamente con la fiscalía del condado para asegurar que la justicia avance con firmeza”.

Durante la primera comparecencia judicial, celebrada ante el juez Corey Wiggins en el Tribunal de Distrito 84 de Cadillac, los acusados participaron por videoconferencia desde la cárcel y se les negó la libertad bajo fianza. El defensor público Robert Champion declinó hacer comentarios sobre el caso. La fiscalía no ha revelado el posible motivo del crimen.

El proceso judicial generó una fuerte reacción social

La comunidad exige justicia para Rebecca y su bebé, con manifestaciones y mensajes en el tribunal de Cadillac. (Gus Burns/The Grand Rapids Press via AP)

Decenas de personas asistieron a la audiencia, muchas de ellas involucradas en la búsqueda de Park durante las semanas previas al hallazgo.

En el estacionamiento del tribunal, varios vehículos exhibían mensajes como “Justicia para Rebecca y el bebé Park”, reflejando la conmoción y el reclamo de justicia por parte de la comunidad.

La pareja había persuadido a Park para que asistiera a su casa

La reconstrucción de los hechos, según los investigadores, indica que los acusados habrían persuadido a Park, quien cursaba cerca de 38 semanas de gestación, para que acudiera a su vivienda en el condado de Wexford. Allí, presuntamente, fue sometida a actos de tortura con el objetivo de extraer al bebé, lo que provocó la muerte de ambos. El cuerpo de la joven fue hallado el veinticinco de noviembre, tras una intensa búsqueda.

La relación biológica entre Cortney Bartholomew y la víctima ha sido confirmada por las autoridades, aunque Park fue criada por una pareja adoptiva junto a sus hermanos. Su madre adoptiva, Stephanie Park, declaró a 9&10 News: “Ella merece ser recordada como la niña dulce que era cuando era más joven”.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para que no interfiera en los operativos en curso, mientras la Fiscalía del Condado de Wexford continúa reuniendo pruebas para presentar el caso ante el tribunal.