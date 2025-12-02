Empresas de inteligencia artificial impulsan el mercado laboral y urbano en Nueva York

Empleados de una empresa tecnológica trabajan en un entorno colaborativo, un reflejo del auge de compañías de inteligencia artificial que priorizan el trabajo presencial para acelerar la creatividad y la innovación.

El auge de las empresas dedicadas a la inteligencia artificial está transformando la dinámica laboral y urbana en Nueva York, impulsando tanto la demanda de oficinas como la vitalidad de las calles, según afirmó Andrew Kimball, presidente y director ejecutivo de la New York City Economic Development Corporation al medio Reuters. Esta tendencia, que tuvo su origen en el área de la Bahía de San Francisco tras el lanzamiento de ChatGPT hace tres años, ha encontrado en la ciudad un terreno fértil para su expansión.

Kimball explicó que el número de compañías que se identifican como parte del sector de la inteligencia artificial crece de manera constante, sin importar el rubro en el que operen. “El porcentaje de empresas que se autodenominan compañías de IA, sin importar el sector en el que estén, no deja de aumentar”, dijo Kimball a Reuters durante la conferencia Momentum AI Finance celebrada en Nueva York el martes. Esta proliferación de firmas tecnológicas ha tenido un impacto directo en el mercado inmobiliario corporativo, ya que muchas de ellas requieren espacios físicos para fomentar la colaboración y la innovación.

Profesionales se reúnen en una oficina moderna en Nueva York, donde la expansión del sector de inteligencia artificial incrementa la necesidad de espacios físicos para fomentar el trabajo colaborativo.

El ejecutivo subrayó que la interacción humana es un elemento esencial para el éxito de las empresas centradas en inteligencia artificial. A diferencia de otros sectores que han adoptado modelos híbridos o remotos, estas compañías promueven la presencia constante en la oficina. “Lo que escucho una y otra vez, lo que he visto con mis propios ojos... es que, en las empresas enfocadas en IA, no están hablando de volver tres o cuatro días a la semana a la oficina”, señaló Kimball a Reuters. “Están presentes los siete días de la semana. Porque esa interacción humana es tan fundamental para el éxito de sus resultados”.

Nueva York busca posicionarse como un polo de atracción para el talento y las empresas que lideran la ola de la inteligencia artificial, con la expectativa de que este fenómeno continúe estimulando la ocupación de oficinas y la actividad urbana. Kimball manifestó que la ciudad está decidida a capitalizar este impulso para fortalecer su economía y su tejido social.

No obstante, el avance de la inteligencia artificial también genera inquietudes sobre el futuro del empleo, especialmente en tareas repetitivas o intensivas en datos. Kimball abordó estas preocupaciones al reconocer que la automatización traerá consigo una reconfiguración del mercado laboral. “Sin duda habrá una depuración, se perderán algunos empleos y otros serán complementados”, afirmó Kimball a Reuters. “Pero todo lo que he leído y visto... indica que Nueva York es una ganadora neta gracias a la IA”.

Designado en febrero de 2022 por el alcalde Eric Adams, Kimball expresó su deseo de continuar al frente de la corporación de desarrollo económico de la ciudad. Sin embargo, el futuro de su cargo permanece incierto, ya que el alcalde electo Zohran Mamdani aún no ha anunciado quién dirigirá la entidad. El equipo de Mamdani no respondió a la solicitud de comentarios realizada por Reuters.