Estados Unidos

Empresas de inteligencia artificial impulsan el mercado laboral y urbano en Nueva York

El crecimiento de compañías tecnológicas especializadas en IA está transformando la demanda de oficinas y la vida en la ciudad, según Andrew Kimball, quien destaca la importancia de la colaboración presencial para el sector

Guardar
Empleados de una empresa tecnológica
Empleados de una empresa tecnológica trabajan en un entorno colaborativo, un reflejo del auge de compañías de inteligencia artificial que priorizan el trabajo presencial para acelerar la creatividad y la innovación.

El auge de las empresas dedicadas a la inteligencia artificial está transformando la dinámica laboral y urbana en Nueva York, impulsando tanto la demanda de oficinas como la vitalidad de las calles, según afirmó Andrew Kimball, presidente y director ejecutivo de la New York City Economic Development Corporation al medio Reuters. Esta tendencia, que tuvo su origen en el área de la Bahía de San Francisco tras el lanzamiento de ChatGPT hace tres años, ha encontrado en la ciudad un terreno fértil para su expansión.

Kimball explicó que el número de compañías que se identifican como parte del sector de la inteligencia artificial crece de manera constante, sin importar el rubro en el que operen. “El porcentaje de empresas que se autodenominan compañías de IA, sin importar el sector en el que estén, no deja de aumentar”, dijo Kimball a Reuters durante la conferencia Momentum AI Finance celebrada en Nueva York el martes. Esta proliferación de firmas tecnológicas ha tenido un impacto directo en el mercado inmobiliario corporativo, ya que muchas de ellas requieren espacios físicos para fomentar la colaboración y la innovación.

Profesionales se reúnen en una
Profesionales se reúnen en una oficina moderna en Nueva York, donde la expansión del sector de inteligencia artificial incrementa la necesidad de espacios físicos para fomentar el trabajo colaborativo.

El ejecutivo subrayó que la interacción humana es un elemento esencial para el éxito de las empresas centradas en inteligencia artificial. A diferencia de otros sectores que han adoptado modelos híbridos o remotos, estas compañías promueven la presencia constante en la oficina. “Lo que escucho una y otra vez, lo que he visto con mis propios ojos... es que, en las empresas enfocadas en IA, no están hablando de volver tres o cuatro días a la semana a la oficina”, señaló Kimball a Reuters. “Están presentes los siete días de la semana. Porque esa interacción humana es tan fundamental para el éxito de sus resultados”.

Nueva York busca posicionarse como un polo de atracción para el talento y las empresas que lideran la ola de la inteligencia artificial, con la expectativa de que este fenómeno continúe estimulando la ocupación de oficinas y la actividad urbana. Kimball manifestó que la ciudad está decidida a capitalizar este impulso para fortalecer su economía y su tejido social.

Profesionales se reúnen en una
Profesionales se reúnen en una oficina moderna en Nueva York, donde la expansión del sector de inteligencia artificial incrementa la necesidad de espacios físicos para fomentar el trabajo colaborativo.

No obstante, el avance de la inteligencia artificial también genera inquietudes sobre el futuro del empleo, especialmente en tareas repetitivas o intensivas en datos. Kimball abordó estas preocupaciones al reconocer que la automatización traerá consigo una reconfiguración del mercado laboral. “Sin duda habrá una depuración, se perderán algunos empleos y otros serán complementados”, afirmó Kimball a Reuters. “Pero todo lo que he leído y visto... indica que Nueva York es una ganadora neta gracias a la IA”.

Designado en febrero de 2022 por el alcalde Eric Adams, Kimball expresó su deseo de continuar al frente de la corporación de desarrollo económico de la ciudad. Sin embargo, el futuro de su cargo permanece incierto, ya que el alcalde electo Zohran Mamdani aún no ha anunciado quién dirigirá la entidad. El equipo de Mamdani no respondió a la solicitud de comentarios realizada por Reuters.

Temas Relacionados

Inteligencia artificial Andrew Kimball New York City Economic Development Corporation Reuters Nueva York San Francisco Empresas tecnológicas Mercado laboral Eric Adams Zohran MamdaniNewsromm BUE

Últimas Noticias

Investigan el misterioso fallecimiento de una estudiante tras asistir a una fiesta universitaria en Texas

Las autoridades mantienen abierta la investigación y descartan que la muerte de Brianna Aguilera en Austin, halla sido un homicidio, luego de asistir a un evento previo a un partido en la Universidad de Texas

Investigan el misterioso fallecimiento de

San Francisco demandó a fabricantes de alimentos ultraprocesados por el impacto en la salud pública

El consumo de estos alimentos está vinculado a obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer y deterioro cognitivo según la demanda

San Francisco demandó a fabricantes

Un radiólogo y su esposa fueron asesinados frente a su casa en un supuesto ataque directo en California

Autoridades analizan si el asesinato de la pareja en Simi Valley está relacionado con el hallazgo de un cuerpo calcinado junto a un auto incendiado en Chino, mientras la investigación sigue abierta

Un radiólogo y su esposa

Rusia calificó de “útiles y productivas” las conversaciones con Estados Unidos sobre el plan de paz en Ucrania

La reunión de casi cinco horas en Moscú terminó sin acuerdos sobre los territorios ocupados, aunque el Kremlin destacó avances parciales y la disposición a seguir negociando

Rusia calificó de “útiles y

El inmigrante afgano implicado en el ataque armado contra la Guardia Nacional en Washington fue acusado de asesinato

La fiscal estadounidense Jeanine Pirro dijo que el sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, enfrentará cargos adicionales a medida que continúa la investigación

El inmigrante afgano implicado en
DEPORTES
De palomita y de chilena:

De palomita y de chilena: los dos golazos del Cuti Romero que salvaron al Tottenham

Gambeteó a tres rivales, pero falló sin arquero: Thiago Almada tuvo “el gol del campeonato” en la derrota del Atlético ante Barcelona

El exabrupto del hijo de Gustavo Costas contra Boca tras la clasificación ante Tigre y la provocación de Racing en las redes

El mensaje del director de Red Bull a Yuki Tsunoda tras dejarlo sin butaca en la F1 para 2026

WTA 125 de Quito: Jazmín Ortenzi quedó eliminada y solo queda una esperanza argentina en el último torneo del año

TELESHOW
Florinda Meza habló sobre la

Florinda Meza habló sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños y la polémica con los hijos de él: “Me dejó poquito”

La reacción de Dalma y Gianinna Maradona luego de que se conociera la fecha para el juicio de Diego

Ángel de Brito anticipó cómo se llamaría el programa de Beto Casella en América TV tras su salida de Bendita y El Nueve

Ciro Martínez contó cómo vivió el regreso de Los Piojos: “Era como un sueño”

Chapa & Castelo, el dúo de DJs argentinos que llenó el Estadio UNO de La Plata y marcó un hito para la electrónica local

INFOBAE AMÉRICA

El lado B de “la

El lado B de “la caída de Ícaro” ante el sol: los secretos del salto en paracaídas que fue furor en redes

El papa León XIV sugirió mantener la presión económica contra el régimen de Nicolás Maduro para lograr un cambio en Venezuela

Estados Unidos y Brasil acordaron reforzar la cooperación contra el crimen organizado internacional

Zelensky se mostró optimista por el avance en las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia

Rusia calificó de “útiles y productivas” las conversaciones con Estados Unidos sobre el plan de paz en Ucrania