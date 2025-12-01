Estados Unidos

Nueva York planea reemplazar los teléfonos fijos de 1.800 escuelas

El Departamento de Educación evalúa migrar a un sistema digital basado en internet para modernizar la comunicación en sus centros educativos, buscando mayor eficiencia y resiliencia en la infraestructura tecnológica de la ciudad

Teléfonos públicos tradicionales en una
Teléfonos públicos tradicionales en una pared de mármol, un símbolo de los sistemas analógicos que la ciudad busca dejar atrás.

El Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York ha iniciado los primeros pasos para reemplazar los miles de teléfonos fijos tradicionales en sus 1.800 escuelas por un sistema de comunicaciones completamente digital, según informó un representante de la institución a New York Post. Esta transformación tecnológica busca dejar atrás una infraestructura considerada obsoleta y avanzar hacia una solución basada exclusivamente en internet.

La iniciativa, que aún se encuentra en una fase preliminar, contempla la publicación de una solicitud de información dirigida a empresas interesadas en desarrollar el nuevo sistema. Este proceso antecede a la licitación formal para la instalación de la plataforma, cuyo objetivo es crear un entorno de Voice over Internet Protocol (VOIP) unificado, resiliente y eficiente en costos, capaz de sustituir los sistemas telefónicos heredados en más de 1.800 centros escolares y administrativos.

Así lo detalla el aviso público revisado por New York Post, donde se especifica la intención de “transicionar de sistemas digitales PBX [Private Branch Exchange] envejecidos a un ecosistema VOIP unificado, resiliente y rentable… para reemplazar los sistemas telefónicos heredados del DOE de Nueva York en más de 1.800 sitios escolares y administrativos”.

Un técnico sostiene un auricular
Un técnico sostiene un auricular telefónico frente a un servidor digital, ilustrando la transición hacia sistemas VOIP basados en internet.

Un portavoz del Departamento de Educación explicó a New York Post que la evaluación de alternativas de telecomunicaciones se encuentra en una etapa inicial, pero subrayó que el propósito es “reducir significativamente nuestra dependencia de las líneas fijas tradicionales”. El representante añadió que el proyecto está enfocado en la “resiliencia y confiabilidad”, y que la nueva infraestructura permitiría “resistir interrupciones y acortar los tiempos de restauración del servicio en caso de que se produzcan”.

Aunque las autoridades educativas no precisaron el costo estimado de la modernización ni la cantidad exacta de líneas fijas que serán reemplazadas, reconocieron ante New York Post que se trata de una tarea de gran envergadura. El sistema deberá dar soporte a 150.000 empleados distribuidos en 1.800 escuelas, que atienden a 900.000 estudiantes, además de facilitar la comunicación con las familias. Por este motivo, cualquier solución seleccionada deberá incluir funciones multilingües.

Una empleada utiliza un teléfono
Una empleada utiliza un teléfono fijo en una oficina escolar, un dispositivo que podría ser eliminado bajo el nuevo plan del Departamento de Educación.

El proceso de actualización tecnológica probablemente se desarrollará durante la administración del alcalde electo Zohran Mamdani, según señala New York Post. Esta decisión coincide con la reciente prohibición del uso de teléfonos móviles personales durante las clases en las escuelas públicas de Nueva York, una medida aprobada por la gobernadora Kathy Hochul.

