La Casa Blanca aseguró que Donald Trump goza de buena salud cardiovascular tras someterse a una resonancia “preventiva”

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante un vuelo en el Air Force One desde su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews (Foto AP/Alex Brandon)

La Casa Blanca informó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presenta un sistema cardiovascular y abdominal en buen estado, conforme a los resultados de una resonancia magnética realizada en octubre.

“El presidente Trump se sometió a una resonancia que fue preventiva y mostró una salud cardiovascular perfectamente normal, sin evidencia de alteraciones en los vasos, el corazón o los órganos principales”, aseguró en rueda de prensa la portavoz Karoline Leavitt.

Leavitt explicó que el procedimiento fue una medida estándar para personas de la edad de Trump, que cumplió 79 años en junio, y que los exámenes no detectaron patologías agudas ni crónicas.

“Todos los órganos principales se ven muy sanos”. Añadió que la exploración perseguía la detección temprana de posibles anomalías y que el objetivo es permitir al presidente mantener su vitalidad y funciones a largo plazo.

Según la portavoz, los estudios no arrojaron signos de inflamación, placas arteriales ni problemas circulatorios. “Sus imágenes abdominales también son perfectamente normales”, indicó.

El propio Trump comentó durante su regreso a Washington tras pasar Acción de Gracias en Florida que no sabía con precisión qué le examinaron.

“No tengo ni idea, solo fue una resonancia magnética. No fue el cerebro, porque hice un test cognitivo y lo aprobé con nota. Tuve una nota perfecta que tú serías incapaz de tener”, le dijo Trump a un reportero a bordo del Air Force One. Insistió además en que revelaría los resultados si se le solicitaba.

La salud del líder republicano ha sido motivo de análisis constante, en especial tras la aparición de imágenes que mostraban moratones en una de sus manos. En febrero, la Casa Blanca atribuyó esas marcas a los frecuentes apretones de manos y, durante ese mes, también informó que el presidente padecía insuficiencia venosa crónica, una condición común en adultos mayores, aunque clarificó que se mantiene en “excelente salud”.

Los controles médicos de Trump incluyen tanto resonancias como tests cognitivos y chequeos rutinarios. Según el memorando del médico presidencial, se trata de evaluaciones recomendadas para hombres de esa edad, buscando identificar riesgos potenciales en etapas tempranas.

El informe destacó que el corazón, los vasos sanguíneos y el sistema abdominal no mostraron alteraciones, y que todos los valores se encuentran en rangos normales.

En los últimos días, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ex candidato demócrata a la vicepresidencia, había puesto en duda la capacidad mental de Trump y sugirió que su salud había empeorado. El presidente respondió a estos cuestionamientos señalando la transparencia de sus exámenes y bromeó acerca del test cognitivo.

Vale recordar que Trump informó a finales de octubre que la resonancia formó parte de un chequeo rutinario realizado semanas antes, y había asegurado ya en ese momento que la prueba fue “perfecta”.

La Casa Blanca reiteró este lunes que la publicación de los resultados responde a la política de ofrecer información transparente sobre la salud presidencial.

Leavitt señaló que el entorno médico mantiene vigilancia constante y que “el presidente continúa cumpliendo con todas sus funciones, sin restricciones, gracias a su buena salud general”.

El informe busca disipar las inquietudes sobre el bienestar físico y mental de Trump en la etapa final de su mandato y justo cuando la agenda internacional y electoral mantiene la atención sobre el jefe de Estado. Mientras, desde la administración federal subrayan la importancia de controles regulares para garantizar una adecuada capacidad de gestión al más alto nivel del poder ejecutivo.

(Con información de AFP y EFE)