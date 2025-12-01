Estados Unidos

Hombre de 21 años fue acusado luego de provocar un incendio en su propia casa tras una disputa familiar

Una vivienda fue destruida por el fuego en Illinois después una discusión doméstica. El presunto responsable, Erik J. Crump, fue arrestado tras huir del lugar

Guardar
Erik J. Crump, de 21
Erik J. Crump, de 21 años, enfrenta cargos graves tras ser acusado de provocar el incendio luego de una disputa familiar. (Lake county sheriff's office)

Erik J. Crump, de 21 años, enfrenta cargos graves tras ser acusado de provocar el incendio de su casa en Beach Park, Illinois luego de una disputa familiar la noche del Día de Acción de Gracias.

La secuencia de los hechos comenzó la tarde del jueves 27 de noviembre, cuando los agentes respondieron a un llamado por una “disputa doméstica verbal no violenta” en una residencia ubicada en la cuadra 40100 de North Lone Oak Road.

Los familiares manifestaron su malestar por el comportamiento de Crump, quien mantenía constantes discusiones con otros miembros del hogar.

Los agentes rastrearon al hombre que huyó a pie, en un callejón sin salida

Crump fue localizado y detenido
Crump fue localizado y detenido en una instalación de almacenamiento tras huir de la escena del incendio en Beach Park. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes lograron calmar la situación y, de acuerdo con el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake, “ni Crump ni los demás cometieron un delito, y Crump aceptó mantener su privacidad durante el resto de la noche”.

Aproximadamente una hora después, a las 20:40, los servicios de emergencia regresaron a la misma dirección tras recibir reportes de que la casa estaba en llamas. Al llegar, los bomberos observaron a un hombre armado con un cuchillo, cuya descripción coincidía con la de Crump, de pie al borde de la carretera a una cuadra de la residencia, según la Oficina del Sheriff del Condado de Lake.

El sospechoso huyó a pie, lo que llevó a los agentes a establecer un perímetro y desplegar un equipo canino que rastreó su olor hasta un callejón sin salida, lo que indicaba que había abandonado la zona en un vehículo.

La búsqueda concluyó cuando los agentes localizaron a Crump en una instalación de almacenamiento en la cuadra 39400 de North Lewis Avenue, donde fue detenido “sin incidentes”, según la Oficina del Sheriff del Condado de Lake.

El incendio causó daños significativos en la vivienda, aunque no se reportaron heridos

El incendio causó daños significativos
El incendio causó daños significativos en la vivienda, pero no se reportaron heridos entre los miembros de la familia. (Lake county sheriff's office)

La investigación posterior reveló que, tras la discusión familiar, la familia informó a Crump que debía irse de la vivienda. El joven salió, pero regresó poco después y se dirigió a su dormitorio, situado cerca del garaje.

Luego volvió a salir y, momentos después, la familia notó que el humo comenzaba a llenar la casa, lo que los llevó a evacuar de inmediato. Los detectives concluyeron que Crump utilizó un acelerante para incendiar su habitación antes de huir, según la Oficina del Sheriff del Condado de Lake.

El sheriff del condado de Lake, John D. Idleburg, expresó en un comunicado citado por People: “Es una verdadera bendición que nadie resultara herido ni muerto en este acto sin sentido”.

Añadió: “Mientras las familias de todo el condado de Lake celebraban el Día de Acción de Gracias, nuestros despachadores respondían a la llamada y nuestros agentes estaban fuera respondiendo. Nuestro equipo, junto con nuestros compañeros del servicio de bomberos, respondió en minutos, aseguró la zona, ayudó a asegurar la extinción del incendio y detuvo a esta persona antes de que nadie más corriera peligro”.

El hombre fue acusado por delito grave de clase 1

Crump fue acusado de incendio
Crump fue acusado de incendio provocado con agravantes y compareció ante el tribunal tras admitir su falta de preocupación por la seguridad familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crump fue acusado de incendio provocado con agravantes, considerado un delito grave de clase X, e incendio residencial, clasificado como delito grave de clase 1. Compareció ante el tribunal el viernes 28 de noviembre.

Durante la audiencia, el fiscal estatal adjunto del condado de Lake, Nicholas Shepherd, explicó al juez que la discusión del Día de Acción de Gracias “comenzó por un perro” y escaló hasta que Crump vertió gasolina en la casa y la incendió, según Lake & McHenry County Scanner. Shepherd añadió, según el medio: “El acusado declaró que decidió hacer lo que hizo y que no le importa realmente la seguridad ni el bienestar de su familia”.

El acusado deberá regresar a la corte el lunes 1 de diciembre para una audiencia de detención.

Temas Relacionados

IllinoisIncendioDía de Acción de GraciasDisputa familiarBeach ParkArrestoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Una adolescente de 19 años fue condenada por planear un tiroteo masivo en su escuela en Indiana

Trinity Shockley fue sentenciada tras ser descubierta por una amiga que alertó al FBI sobre sus intenciones de atacar a la comunidad escolar de Mooresville High School

Una adolescente de 19 años

Trump reafirmó su intención de indultar al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández

“La gente de Honduras realmente pensó que le habían tendido una trampa (…) una trampa de la Administración Biden, y analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos”, expresó el presidente de Estados Unidos

Trump reafirmó su intención de

Niño de siete años superó un cáncer agudizado y poco frecuente tras recibir pronóstico devastador

Malachi, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda y con expectativas de vida limitadas, logró vencer la enfermedad después de un tratamiento intensivo

Niño de siete años superó

Donald Trump afirmó que la suspensión de decisiones de asilo durará “mucho tiempo”

La medida del Gobierno es en respuesta al ataque de un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington

Donald Trump afirmó que la

Trump dijo que hay “una buena posibilidad” para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania tras la reunión en Florida

El mandatario estadounidense destacó avances en las conversaciones, aunque su equipo reconoció que “aún queda mucho trabajo por hacer” antes del próximo encuentro con la delegación rusa en Moscú

Trump dijo que hay “una
DEPORTES
Durísimas acusaciones de Argentinos a

Durísimas acusaciones de Argentinos a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

Faustino Oro recuperó la sonrisa: ganó y otra vez es puntero del campeonato argentino

TELESHOW
La confesión de Adrián Suar

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

El álbum de fotos de Rosalía en Buenos Aires: del atardecer en el Obelisco a la visita a La Bombonera con Trueno y Momo

INFOBAE AMÉRICA

Observadores internacionales fueron expulsados de

Observadores internacionales fueron expulsados de un centro de votación en Honduras por colectivos afines al partido oficialista

Steve Witkoff viajará a Moscú para volver a reunirse con Putin tras las conversaciones con Ucrania en Florida

Estados Unidos destruyó más de 15 depósitos de armas de ISIS en el sur de Siria

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios