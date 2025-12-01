Hombre de 21 años fue acusado luego de provocar un incendio en su propia casa tras una disputa familiar

Erik J. Crump, de 21 años, enfrenta cargos graves tras ser acusado de provocar el incendio luego de una disputa familiar. (Lake county sheriff's office)

Erik J. Crump, de 21 años, enfrenta cargos graves tras ser acusado de provocar el incendio de su casa en Beach Park, Illinois luego de una disputa familiar la noche del Día de Acción de Gracias.

La secuencia de los hechos comenzó la tarde del jueves 27 de noviembre, cuando los agentes respondieron a un llamado por una “disputa doméstica verbal no violenta” en una residencia ubicada en la cuadra 40100 de North Lone Oak Road.

Los familiares manifestaron su malestar por el comportamiento de Crump, quien mantenía constantes discusiones con otros miembros del hogar.

Los agentes rastrearon al hombre que huyó a pie, en un callejón sin salida

Crump fue localizado y detenido en una instalación de almacenamiento tras huir de la escena del incendio en Beach Park. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes lograron calmar la situación y, de acuerdo con el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake, “ni Crump ni los demás cometieron un delito, y Crump aceptó mantener su privacidad durante el resto de la noche”.

Aproximadamente una hora después, a las 20:40, los servicios de emergencia regresaron a la misma dirección tras recibir reportes de que la casa estaba en llamas. Al llegar, los bomberos observaron a un hombre armado con un cuchillo, cuya descripción coincidía con la de Crump, de pie al borde de la carretera a una cuadra de la residencia, según la Oficina del Sheriff del Condado de Lake.

El sospechoso huyó a pie, lo que llevó a los agentes a establecer un perímetro y desplegar un equipo canino que rastreó su olor hasta un callejón sin salida, lo que indicaba que había abandonado la zona en un vehículo.

La búsqueda concluyó cuando los agentes localizaron a Crump en una instalación de almacenamiento en la cuadra 39400 de North Lewis Avenue, donde fue detenido “sin incidentes”, según la Oficina del Sheriff del Condado de Lake.

El incendio causó daños significativos en la vivienda, aunque no se reportaron heridos

El incendio causó daños significativos en la vivienda, pero no se reportaron heridos entre los miembros de la familia. (Lake county sheriff's office)

La investigación posterior reveló que, tras la discusión familiar, la familia informó a Crump que debía irse de la vivienda. El joven salió, pero regresó poco después y se dirigió a su dormitorio, situado cerca del garaje.

Luego volvió a salir y, momentos después, la familia notó que el humo comenzaba a llenar la casa, lo que los llevó a evacuar de inmediato. Los detectives concluyeron que Crump utilizó un acelerante para incendiar su habitación antes de huir, según la Oficina del Sheriff del Condado de Lake.

El sheriff del condado de Lake, John D. Idleburg, expresó en un comunicado citado por People: “Es una verdadera bendición que nadie resultara herido ni muerto en este acto sin sentido”.

Añadió: “Mientras las familias de todo el condado de Lake celebraban el Día de Acción de Gracias, nuestros despachadores respondían a la llamada y nuestros agentes estaban fuera respondiendo. Nuestro equipo, junto con nuestros compañeros del servicio de bomberos, respondió en minutos, aseguró la zona, ayudó a asegurar la extinción del incendio y detuvo a esta persona antes de que nadie más corriera peligro”.

El hombre fue acusado por delito grave de clase 1

Crump fue acusado de incendio provocado con agravantes y compareció ante el tribunal tras admitir su falta de preocupación por la seguridad familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crump fue acusado de incendio provocado con agravantes, considerado un delito grave de clase X, e incendio residencial, clasificado como delito grave de clase 1. Compareció ante el tribunal el viernes 28 de noviembre.

Durante la audiencia, el fiscal estatal adjunto del condado de Lake, Nicholas Shepherd, explicó al juez que la discusión del Día de Acción de Gracias “comenzó por un perro” y escaló hasta que Crump vertió gasolina en la casa y la incendió, según Lake & McHenry County Scanner. Shepherd añadió, según el medio: “El acusado declaró que decidió hacer lo que hizo y que no le importa realmente la seguridad ni el bienestar de su familia”.

El acusado deberá regresar a la corte el lunes 1 de diciembre para una audiencia de detención.