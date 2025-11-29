Estados Unidos

Una tiktoker deberá pagar USD 1,75 millones por destruir un matrimonio en Carolina del Norte

El fallo de un jurado estatal responsabilizó a una creadora de contenido por su rol en una relación extramatrimonial, aplicando una antigua figura legal que sigue vigente y que genera debate en el ámbito judicial y en las redes sociales

Guardar
El jurado de Carolina del
El jurado de Carolina del Norte condenó a la tiktoker Brenay Kennard (derecha) a pagar USD 1,75 millones por destruir un matrimonio (Instagram / @akirasyndor / @thelifeofbrenay)

Un jurado del condado de Durham, en Carolina del Norte, condenó a la tiktoker Brenay Kennard a pagar USD 1,75 millones a Akira Montague tras hallarla responsable de mantener una relación sentimental con el esposo de la demandante, lo que derivó en la disolución del matrimonio. El caso, que ha generado un intenso debate en redes sociales y medios estadounidenses, se apoya en una legislación singular del estado de la costa.

La normativa, que se encuentra vigente hace mucho tiempo, permite a un cónyuge demandar a un tercero por interferir en su matrimonio. Esta figura legal ya fue abolida en la mayoría de los estados del país norteamericano.

La ley estatal contempla los conceptos de “alienación de afecto” y “conversación criminal”, que facultan a una persona a reclamar daños y perjuicios si demuestra que un tercero contribuyó intencionalmente a la ruptura de su matrimonio, incluso por mantener relaciones sexuales con su cónyuge durante la vigencia del vínculo.

En este contexto, el jurado determinó que la relación entre Kennard y Tim Montague, entonces esposo de Akira, fue determinante en la disolución del matrimonio y en el daño emocional sufrido por la demandante, de acuerdo con lo recogido por The News & Observer.

Brenay Kennard deberá abonar una
Brenay Kennard deberá abonar una cifra cercana a los dos millones por cometer un acto de infidelidad (Instagram / @lifeofbrenay)

Provocó una infidelidad y deberá pagar más de un millón de dólares

La demanda civil fue presentada por Akira Montague en mayo de 2024 ante el Tribunal Superior del Condado de Durham, acusando a Brenay Kennard de haber utilizado su amistad para seducir a su esposo.

Asimismo, denunció que mantuvo una relación sentimental tanto en la casa conyugal como en redes sociales, donde la demandada cuenta con casi tres millones de seguidores en TikTok y más de 270.000 en Instagram.

La denuncia alegaba que la conducta provocó la pérdida de afecto y confianza en el matrimonio, así como un daño emocional y personal duradero, además de exponer públicamente a los hijos de la pareja.

Tras casi dos horas de deliberación, el jurado falló a favor de Akira Montague, otorgándole USD 1,5 millones por “alienación de afecto” y USD 250.000 por “conversación criminal”, según reportó The News & Observer.

El equipo legal de la demandante argumentó que la aventura no solo destruyó el matrimonio, sino que también afectó la estabilidad familiar de los hijos. Los observadores describieron escenas de gran emotividad en la sala tras la lectura del veredicto, con partidarios de Montague celebrando la decisión y mostrando su apoyo, según el mismo medio.

Brenay Keenard y Tim Montague
Brenay Keenard y Tim Montague acutalmente están en pareja (Instagram / @lifeofbrenay)

Durante el juicio, Tim Montague declaró que nunca estuvo enamorado de Akira y que la relación se había deteriorado desde 2021, mientras que su exesposa sostuvo que su esposo seguía regresando a casa los fines de semana y que mantenían una vida marital activa. Kennard, quien se representó a sí misma, argumentó que no podía ser la causa de la ruptura, ya que el matrimonio “había estado desmoronándose durante años”.

Tras el fallo, la tiktoker calificó el veredicto de “escandaloso” y afirmó a PEOPLE que la demanda era “todo por dinero”. Además, expresó: “La verdad siempre será la verdad y es fácil creer las mentiras, especialmente cuando se juega la carta de víctima. Ella puede haber ganado la batalla pero no la guerra. Dios tendrá la última palabra”.

Por su parte, el abogado de la demandante declaró al mismo medio que “el caso no se trataba de venganza, se trataba de responsabilidad”.

Quiénes son las tiktokers involucradas

Brenay Kennard, quien perdió el juicio y deberá pagar cerca de dos millones de dólares, inició su carrera en TikTok en 2020 y rápidamente alcanzó notoriedad, acumulando cerca de tres millones de seguidores en la plataforma y extendiendo su presencia a otras redes sociales.

Originalmente, se presentaba como influencer cristiana, pero su contenido evolucionó hacia un estilo más cosmopolita, destacando por sus videos de Mukbang, una práctica que consiste en comer mucha comida en cortos periodos.

En 2021, se casó con Devon Mayo, pero sus publicaciones comenzaron a incluir a Tim Montague y a su entonces esposa, Akira, mostrando a ambas parejas compartiendo actividades y generando especulaciones entre sus seguidores sobre la cercanía entre la influencer y el esposo de quien fue su amiga.

Akira Montague ganó el juicio
Akira Montague ganó el juicio y recibirá 1,75 millones de dólares por parte de Brenay Kennard (Instagram / @akirasydnor)

Por su parte, Akira Montague es madre de dos hijos y, tras la polémica detrás del caso difundido en redes sociales, recibió el apoyo de un gran grupo de influencers que brindaron apoyo y le dieron amplificación a la historia, según averiguó CNN.

La exposición mediática fue tal que, durante el juicio, varias de las creadoras de contenido viajaron desde otros estados para cubrir el proceso y compartir actualizaciones con sus audiencias.

El veredicto contra Kennard se suma a una serie de casos de alto perfil en Carolina del Norte, donde la ley de alienación de afecto ha permitido indemnizaciones millonarias en situaciones similares.

La decisión del jurado en el caso Montague subraya la vigencia de estos estatutos y la disposición de los tribunales estatales a exigir responsabilidades económicas a quienes interfieran en un matrimonio.

Temas Relacionados

Brenay KennardAkira MontagueCarolina del NorteTikTokTim MontagueInfidelidadEstados UnidosNewsroom BUE

Últimas Noticias

“Zootopia 2″ supera los USD 97 millones en tres días y se afianza como uno de los estrenos más fuertes de Acción de Gracias

La cinta animada logró un impulso notable desde su llegada a los cines el 27 de noviembre, con altos niveles de asistencia y un rendimiento que superó previsiones de analistas y consultoras especializadas

“Zootopia 2″ supera los USD

Alerta en EEUU: detuvieron en Texas a un afgano que amenazó con llevar a cabo un ataque con una bomba

Las autoridades confirmaron que la grabación motivó un operativo conjunto entre agencias estatales y federales, que lograron interceptarlo pocas horas después

Alerta en EEUU: detuvieron en

Estos son los motivos por los que Estados Unidos puede deportar a un residente permanente con Green Card

Las disposiciones migratorias federales definen con precisión las conductas que pueden activar un proceso de remoción, incluidas infracciones penales graves, uso indebido de documentos y periodos prolongados fuera del país sin autorización

Estos son los motivos por

Regulador aéreo de EEUU ordenó reemplazo urgente de software en aviones Airbus tras detectar riesgo en vuelo

La autoridad emitió una directiva de emergencia que obliga a intervenir de inmediato los equipos de control tras un descenso inesperado registrado en una aeronave comercial

Regulador aéreo de EEUU ordenó

EEUU suspendió la emisión de visas y paralizó las solicitudes de asilo de afganos tras el tiroteo en Washington

La decisión federal entró en vigor sin previo aviso y afecta miles de expedientes migratorios que permanecen pendientes de revisión en oficinas consulares y agencias de seguridad

EEUU suspendió la emisión de
DEPORTES
Sufrió un brutal golpe en

Sufrió un brutal golpe en el estómago, perdió por KO y tuvo una inesperada reacción en el combate por el título

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores en Perú: hora, formaciones y cómo verla en vivo

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de conferencia y llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto tuvo otra mala clasificación con el Alpine y largará último el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

“Fue toda mía, manejé mal”: la desolación de Colapinto tras quedar último en la clasificación del GP de Qatar de Fórmula 1

TELESHOW
La tarde de furia de

La tarde de furia de Ivana Figueiras: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada, la pobrecita”

El orgullo de Flavio Mendoza por su hijo Dionisio: “Cada nota que canta me recuerda lo bendecido que soy de ser su papá”

Cherquis Bialo contó cómo fue la milagrosa recuperación de su salud: “He vuelto a ser, estoy siendo”

Así fue el encuentro entre Charly García y Rosalía: regalos, elogios y una promesa a futuro

De las plazas a estadios de todo el mundo: el fenómeno freestyle que conecta jóvenes y cruza fronteras

INFOBAE AMÉRICA

Murió Tom Stoppard, relevante autor

Murió Tom Stoppard, relevante autor teatral y guionista de ‘Shakespeare enamorado’ y ‘El imperio del sol’

Godwin Friday asumió como nuevo primer ministro de San Vicente y las Granadinas

La verdadera historia detrás de la “mandíbula Habsburgo”: política, poder y deformidad genética

Qué es un dandi y por qué su estilo y actitud siguen vigentes en la cultura moderna

La vida oculta de Michelangelo: del niño huérfano fascinado por el mármol al genio del Renacimiento