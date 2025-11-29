Una tiktoker deberá pagar USD 1,75 millones por destruir un matrimonio en Carolina del Norte

El jurado de Carolina del Norte condenó a la tiktoker Brenay Kennard (derecha) a pagar USD 1,75 millones por destruir un matrimonio (Instagram / @akirasyndor / @thelifeofbrenay)

Un jurado del condado de Durham, en Carolina del Norte, condenó a la tiktoker Brenay Kennard a pagar USD 1,75 millones a Akira Montague tras hallarla responsable de mantener una relación sentimental con el esposo de la demandante, lo que derivó en la disolución del matrimonio. El caso, que ha generado un intenso debate en redes sociales y medios estadounidenses, se apoya en una legislación singular del estado de la costa.

La normativa, que se encuentra vigente hace mucho tiempo, permite a un cónyuge demandar a un tercero por interferir en su matrimonio. Esta figura legal ya fue abolida en la mayoría de los estados del país norteamericano.

La ley estatal contempla los conceptos de “alienación de afecto” y “conversación criminal”, que facultan a una persona a reclamar daños y perjuicios si demuestra que un tercero contribuyó intencionalmente a la ruptura de su matrimonio, incluso por mantener relaciones sexuales con su cónyuge durante la vigencia del vínculo.

En este contexto, el jurado determinó que la relación entre Kennard y Tim Montague, entonces esposo de Akira, fue determinante en la disolución del matrimonio y en el daño emocional sufrido por la demandante, de acuerdo con lo recogido por The News & Observer.

Brenay Kennard deberá abonar una cifra cercana a los dos millones por cometer un acto de infidelidad (Instagram / @lifeofbrenay)

Provocó una infidelidad y deberá pagar más de un millón de dólares

La demanda civil fue presentada por Akira Montague en mayo de 2024 ante el Tribunal Superior del Condado de Durham, acusando a Brenay Kennard de haber utilizado su amistad para seducir a su esposo.

Asimismo, denunció que mantuvo una relación sentimental tanto en la casa conyugal como en redes sociales, donde la demandada cuenta con casi tres millones de seguidores en TikTok y más de 270.000 en Instagram.

La denuncia alegaba que la conducta provocó la pérdida de afecto y confianza en el matrimonio, así como un daño emocional y personal duradero, además de exponer públicamente a los hijos de la pareja.

Tras casi dos horas de deliberación, el jurado falló a favor de Akira Montague, otorgándole USD 1,5 millones por “alienación de afecto” y USD 250.000 por “conversación criminal”, según reportó The News & Observer.

El equipo legal de la demandante argumentó que la aventura no solo destruyó el matrimonio, sino que también afectó la estabilidad familiar de los hijos. Los observadores describieron escenas de gran emotividad en la sala tras la lectura del veredicto, con partidarios de Montague celebrando la decisión y mostrando su apoyo, según el mismo medio.

Brenay Keenard y Tim Montague acutalmente están en pareja (Instagram / @lifeofbrenay)

Durante el juicio, Tim Montague declaró que nunca estuvo enamorado de Akira y que la relación se había deteriorado desde 2021, mientras que su exesposa sostuvo que su esposo seguía regresando a casa los fines de semana y que mantenían una vida marital activa. Kennard, quien se representó a sí misma, argumentó que no podía ser la causa de la ruptura, ya que el matrimonio “había estado desmoronándose durante años”.

Tras el fallo, la tiktoker calificó el veredicto de “escandaloso” y afirmó a PEOPLE que la demanda era “todo por dinero”. Además, expresó: “La verdad siempre será la verdad y es fácil creer las mentiras, especialmente cuando se juega la carta de víctima. Ella puede haber ganado la batalla pero no la guerra. Dios tendrá la última palabra”.

Por su parte, el abogado de la demandante declaró al mismo medio que “el caso no se trataba de venganza, se trataba de responsabilidad”.

Quiénes son las tiktokers involucradas

Brenay Kennard, quien perdió el juicio y deberá pagar cerca de dos millones de dólares, inició su carrera en TikTok en 2020 y rápidamente alcanzó notoriedad, acumulando cerca de tres millones de seguidores en la plataforma y extendiendo su presencia a otras redes sociales.

Originalmente, se presentaba como influencer cristiana, pero su contenido evolucionó hacia un estilo más cosmopolita, destacando por sus videos de Mukbang, una práctica que consiste en comer mucha comida en cortos periodos.

En 2021, se casó con Devon Mayo, pero sus publicaciones comenzaron a incluir a Tim Montague y a su entonces esposa, Akira, mostrando a ambas parejas compartiendo actividades y generando especulaciones entre sus seguidores sobre la cercanía entre la influencer y el esposo de quien fue su amiga.

Akira Montague ganó el juicio y recibirá 1,75 millones de dólares por parte de Brenay Kennard (Instagram / @akirasydnor)

Por su parte, Akira Montague es madre de dos hijos y, tras la polémica detrás del caso difundido en redes sociales, recibió el apoyo de un gran grupo de influencers que brindaron apoyo y le dieron amplificación a la historia, según averiguó CNN.

La exposición mediática fue tal que, durante el juicio, varias de las creadoras de contenido viajaron desde otros estados para cubrir el proceso y compartir actualizaciones con sus audiencias.

El veredicto contra Kennard se suma a una serie de casos de alto perfil en Carolina del Norte, donde la ley de alienación de afecto ha permitido indemnizaciones millonarias en situaciones similares.

La decisión del jurado en el caso Montague subraya la vigencia de estos estatutos y la disposición de los tribunales estatales a exigir responsabilidades económicas a quienes interfieran en un matrimonio.