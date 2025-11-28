Una estudiante universitaria fue asesinada por su exnovio tras una reciente ruptura en Nueva York

Emily Finn tenía 18 años y acababa de graduarse del Sayville High School antes de iniciar su primer año universitario. (Instagram/@emily_finn1015)

Una joven estudiante universitaria fue asesinada en Long Island por su exnovio, un adolescente de 17 años, quien después intentó quitarse la vida, según informaron las autoridades locales. El crimen se produjo la mañana del miércoles 26 de noviembre, dentro de una vivienda en la localidad de Nesconset.

Según reportó NBC News, la joven identificada como Emily Finn, de 18 años, recibió un disparo letal cuando acudió a la casa de su expareja para devolverle pertenencias tras una reciente ruptura.

El Departamento de Policía del Condado de Suffolk (SCPD) confirmó el incidente en un comunicado. De acuerdo con la investigación inicial, el hecho sucedió cerca de las 11:10 de la mañana, hora local, luego de que Emily Finn volviera de la universidad para entrevistarse con el joven, cuyo nombre no trascendió por motivos legales.

Según relató el detective jefe Kevin Beyrer, responsable de la división de homicidios del SCPD, “ella rompió con él por teléfono semanas antes, mientras estaba en la universidad. Regresó a la vivienda para entregarle algunos objetos personales”.

Las autoridades informaron que no existían antecedentes de violencia ni reportes previos entre los adolescentes involucrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese momento, el adolescente utilizó un arma de fuego adquirida legalmente por su familia y disparó contra la joven. Posteriormente, intentó quitarse la vida disparándose en el rostro. El sospechoso fue trasladado de urgencia al Stony Brook University Hospital, donde permanece internado en estado crítico, pero estable.

Las autoridades informaron que será imputado por homicidio en segundo grado una vez reciba el alta médica. “De lo que hemos podido reconstruir, él asumió la ruptura de modo muy difícil”, señaló Beyrer.

Durante la tragedia, los padres del menor se encontraban en la vivienda, pero permanecían en el jardín realizando tareas en el exterior. Al escuchar los disparos, el padre del acusado realizó la llamada al 911 que permitió el arribo de la policía. De acuerdo con New York Post, cuando el padre de Emily Finn llegó a la escena, sufrió una crisis de ansiedad y debió recibir atención médica en el lugar.

Las fuentes policiales apuntaron que no existían antecedentes de violencia doméstica ni reportes previos por altercados en la vivienda ni entre los dos jóvenes. “No había historial de episodios ni llamadas anteriores vinculadas a la joven ni al acusado”, citó New York Post a los portavoces de la policía local. La víctima, que había terminado sus estudios secundarios en Sayville High School hacía pocos meses, fue declarada muerta en el lugar.

Emily Finn no había registrado previamente situaciones de conflicto con el atacante ni existían reportes archivados en el domicilio. (Instagram/@emily_finn1015)

Vecinos de la zona manifestaron su desconcierto ante el hecho. Un residente expresó a New York Post: “es una familia normal, muy comprometida con la comunidad. Son gente común y ahora varias familias terminarán destruidas por esto”. Otra vecina, sin vínculos con los familiares, declaró: “es algo terrible. Es muy triste y nunca piensas que algo así puede pasar tan cerca”.

El suceso ocurrió a pocas horas de la festividad de Acción de Gracias, lo que incrementó el asombro entre los habitantes del sector. Hasta el momento, la policía no ha determinado la motivación exacta del ataque y mantienen la investigación abierta para esclarecer posibles elementos adicionales.

La cobertura de NBC News subrayó que los padres del sospechoso permanecían en la vivienda al momento del tiroteo, sin que pudieran prevenir el desenlace. “El adolescente será formalmente acusado de homicidio y enfrentará procesos judiciales en fecha por determinar”, concluyó el detective Beyrer en declaraciones recogidas por la cadena.

Según la información policial, Emily Finn no había registrado previamente situaciones de conflicto con el atacante ni existían reportes archivados en el domicilio. La tragedia ha desatado conmoción tanto en el entorno educativo de la víctima como en la comunidad de Nesconset, al poner en evidencia las consecuencias de la violencia de género y el acceso a armas en ambientes residenciales de Estados Unidos.