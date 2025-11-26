Nueva York estrena la bola de Año Nuevo más grande y brillante en la historia de Times Square

La Constellation Ball mide 3,81 metros de diámetro y pesa 5.600 kilos, consolidándose como la bola más grande en la historia del evento. (REUTERS/Brendan McDermid)

Nueva York vivirá un hito en su ya clásica celebración de fin de año. La célebre Times Square Ball, protagonista del conocido descenso en la víspera de Año Nuevo, llega renovada para el festejo que marcará el inicio de 2026.

La llamada “Constellation Ball” se convertirá en la novena bola desde que esta tradición inició en 1907 y se presenta como la más imponente hasta el momento: un diseño que integra 5.280 cristales Waterford, tecnología de punta y dimensiones récord, con 3,81 metros de diámetro y un peso aproximado de 5.600 kilos.

La presentación oficial de la Constellation Ball tuvo lugar el lunes 24 de nvoiembre en el rascacielos One Times Square, donde también se revelaron detalles sobre su construcción y simbología. Michael Phillips, presidente de Jamestown, administrador del edificio, destacó durante la develación: “tenemos la secuencia de luz y sonido más digitalmente evolucionada”.

El ejecutivo subrayó la raíz local del proyecto: “la bola, al igual que el edificio, fue construida por neoyorquinos con diseño, ingenio y piezas provenientes de todo el mundo” .

Decorada con 5.280 cristales Waterford, la nueva bola de Times Square celebra la llegada de 2026 con un diseño renovado e interactivo. (REUTERS/Brendan McDermid)

El diseño de la nueva bola implica un cambio significativo respecto a ediciones anteriores. Este año, las piezas de cristal adoptan formas redondeadas –dejando atrás la clásica configuración triangular– y lucen patrones exclusivos, en tres tamaños distintos.

Waterford, la firma responsable de los cristales, expuso en un comunicado que “cada corte y curva captura el equilibrio entre reflexión y renovación, encarnando el espíritu de posibilidad mientras el mundo se reúne para dar la bienvenida a un nuevo año”.

Una tradición en constante renovación

El primer descenso de una bola luminosa en Times Square data del 31 de diciembre de 1907. De aquella esfera original de hierro y madera de 350 kilos y 1,5 metros de diámetro solo queda la nostalgia.

El descenso de la Constellation Ball marca la novena ocasión que una bola desciende en Times Square desde 1907. (REUTERS/Brendan McDermid)

Desde entonces, la tradición ha evolucionado en materiales y dimensiones, reflejando los avances culturales y tecnológicos de cada época. La Constellation Ball reemplaza a la versión utilizada entre 2008 y 2025, elevando el número de cristales y la sofisticación de su sistema de iluminación LED.

La edición de este año introduce un componente interactivo especial: una vez instalado el nuevo conjunto de cristales, la luz tras cada fragmento parpadeará en código Morse con el mensaje de resolución de Año Nuevo personalizado de su dueño. Esta innovación rinde homenaje a la historia del edificio, que originalmente albergó la redacción del periódico The New York Times, receptor de telegramas en Morse de todo el mundo.

Tom Harris, presidente de la Times Square Alliance, destacó el carácter universal de la ceremonia: “La Times Square New Year’s Eve Ball representa esperanza, unidad y nuevos comienzos. Por más de un siglo, este símbolo icónico ha reunido personas de todo el mundo para celebrar el giro del calendario con entusiasmo por el año por venir”.

La nueva bola reemplaza a la versión utilizada de 2008 a 2025, doblando la cantidad de cristales y modernizando su sistema lumínico. (REUTERS/Brendan McDermid)

Experiencia para el público

La inauguración de la Constellation Ball coincide con una transformación de One Times Square, que ha recibido una inversión de 550 millones de dólares para su remodelación. El espacio ahora alberga una capilla para bodas, una tienda de dulces, un museo interactivo y un mirador en el piso 19.

Visitantes pueden comprar entradas desde 45 dólares para tours guiados y vistas exclusivas, incluso con la opción –por casi 300 dólares– de llevarse a casa un cristal de la bola 2025, retirada para dar paso a la de 2026, según informó The New York Times.

Este año, la velada será transmitida en vivo en el tradicional “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”, con la conducción de Ryan Seacrest y la presencia de la cantante Rita Ora en Times Square. Chance the Rapper liderará la celebración en Chicago, mientras que Rob Gronkowski y Julianne Hough serán los anfitriones desde Las Vegas. La cita comenzará el 31 de diciembre a las 8:00 p.m. ET, extendiendo la invitación global a millones de espectadores.