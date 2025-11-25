Más de 100 casas resultaron dañadas tras el paso destructivo de un tornado que tocó tierra en Texas

El tornado en las afueras de Houston dejó más de cien viviendas dañadas y escombros dispersos, según autoridades de Texas. (Brett Coomer/Houston Chronicle vía AP)

Este Lunes, más de 100 viviendas sufrieron daños tras el paso de un tornado que tocó tierra en una zona residencial a las afueras de Houston, Texas, mientras los equipos de emergencia continuaban evaluando la situación en los vecindarios afectados.

La magnitud de la destrucción causada por el fenómeno meteorológico, quedó evidenciada en imágenes captadas por drones, donde se observan techos arrancados y escombros dispersos en patios y piscinas.

El vecindario Memorial Northwest fue uno de los más impactados, de acuerdo con la oficina del alguacil Mark Herman.

A pesar de los destrozos no se han reportado heridos de gravedad o personas fallecidas

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el tornado en el condado de Harris, aunque aún no determina la intensidad de la tormenta. (Brett Coomer/Houston Chronicle vía AP)

El propio alguacil calificó el episodio como un “evento meteorológico severo” que provocó “daños generalizados y significativos”.

Las autoridades del Condado de Harris señalaron que, pese a la magnitud de los destrozos, no se han reportado lesiones graves ni muertes hasta el momento, según declaró Brian Murray, portavoz de la Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del condado, a The Associated Press.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un tornado tocó tierra en el condado, aunque aún no ha determinado la intensidad exacta de la tormenta.

Las tormentas se formaron tras un clima cálido que dominaba en la región

La alerta de tornado y tormenta eléctrica severa se mantuvo vigente en Houston y el sureste de Texas hasta la madrugada del martes. (Facebook/Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 )

La alerta de tornado para el sureste de Texas, incluyendo Houston, se mantendrá vigente hasta la 1:00 a. m. del martes, junto con una advertencia de tormenta eléctrica severa para la región. El Centro de Predicción de Tormentas extendió la alerta a partes del oeste y centro de Louisiana.

Las tormentas severas se formaron en el área de Houston la tarde del lunes, en un contexto de temperaturas cálidas previas a la llegada de un frente frío. La combinación de una atmósfera inestable y la cizalladura del viento favoreció el desarrollo de supercélulas, lo que derivó en varios reportes de tornados en la zona.

Las autoridades desplegaron a su equipos en tierra para colaborar con los daños ocasionados en la zona

El Departamento de Bomberos de Houston desplegó equipos para retirar árboles caídos y atender daños en viviendas y calles. (Facebook/Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 )

El Departamento de Bomberos de Houston desplegó a cinco integrantes de su equipo de sierra para retirar árboles caídos, según indicó el portavoz Rustin Rawlings. Por su parte, el Departamento de Bomberos de Cy-Fair difundió fotografías que muestran ventanas rotas, cercas dañadas y techos afectados, además de escombros esparcidos en la zona.

Sevcik describió que grandes troncos de árboles en el campus “se partieron como palillos de dientes” durante el fenómeno. Ella misma se encontraba en otro edificio y fue dirigida al área designada para clima severo.

“Lo que sonaba como granizo resultó ser solo las persianas cayendo, y de repente, se pudo sentir la caída de presión, y luego todo se puso realmente, realmente silencioso”, relató. “Pasó muy, muy rápido. Y luego abrimos las puertas, afortunadamente… y vimos los daños. Dijimos, ‘oh, Dios mío’, como palillos de fósforo”, agregó.

Dos empleados sobrevivieron luego de que el tornado causara daños significantes en su zona de trabajo

Las autoridades del condado de Harris pidieron evitar desplazamientos por la presencia de escombros y líneas eléctricas caídas. (Facebook/Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 )

El campus de Servicios de Emergencia del Condado de Harris también se vio afectado por la trayectoria del tornado, que arrancó el techo y la pared trasera de un edificio de mantenimiento.

Miranda Sevcik, portavoz de la institución, relató a los reporteros en el lugar que dos hombres se encontraban trabajando en el edificio durante el paso del tornado: uno se sujetó a una estantería y el otro se protegió bajo una mesa. “Se pueden imaginar lo aterrorizados que estaban, pero al final estaban bien”, afirmó Sevcik, quien añadió que nadie en el campus resultó herido.

Las autoridades del Condado de Harris instaron a los residentes a evitar desplazamientos innecesarios debido a la presencia de escombros y líneas eléctricas caídas en los vecindarios afectados.

“Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros residentes”, expresó el alguacil Herman en una publicación, y subrayó: “Estamos utilizando todos los recursos disponibles para localizar a los heridos, asegurar el área y apoyar a nuestra comunidad durante esta emergencia”, según recogieron The Associated Press y CNN.