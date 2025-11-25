Accidente en una carretera de Colorado provocó la muerte de cinco personas incluidos tres niños

El accidente en la autopista 83 de Franktown dejó cinco muertos, incluidos tres niños, y dos menores en estado crítico. (Douglas County Sheriff's Office)

El tráfico en la zona de Franktown, al sur de Denver, se vio gravemente afectado la noche del lunes tras un accidente en la autopista 83 que dejó cinco personas muertas, incluidos tres niños, y dos menores más hospitalizados en estado crítico.

La colisión ocurrió poco después de las 16:30 horas (hora local), cuando un Toyota Matrix, que había sido reportado como robado en Aurora aproximadamente una hora antes, perdió el control cerca de la intersección con South Russellville Road, en el este del condado de Douglas.

De acuerdo con la Patrulla Estatal de Colorado, el vehículo que circulaba en dirección al sur, se desvió hacia el arcén derecho y, tras una maniobra de corrección excesiva, regresó a la calzada, volcó y terminó impactando de frente contra un Ford Fusion que transitaba en sentido norte.

Las autoridades sospechan que el conductor del Matrix, robó el vehículo en un estacionamiento

Las autoridades investigan si el conductor fallecido del Toyota es el mismo que robó el vehículo en el estacionamiento de Nine Mile Station. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conductor del Toyota, un hombre de 31 años residente de Denver, no llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió disparado del vehículo durante el vuelco. Falleció en el lugar, según la Patrulla Estatal de Colorado.

Las autoridades aún no han confirmado si este individuo es la misma persona que robó el Matrix en el estacionamiento de Nine Mile Station en Aurora, donde, según el departamento de policía local, una mujer fue abordada por un hombre que le exigió que lo llevara. Al negarse, el hombre la sacó del asiento del conductor y huyó con el automóvil.

Dos menores sobrevivieron al accidente pero se encuentran en estad crítico

Dos menores fueron trasladados de urgencia a un hospital, donde permanecen con lesiones graves que peligran su vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Ford Fusion viajaban cinco menores de entre 8 y 14 años, todos residentes de Colorado Springs, junto con el conductor, un hombre de 35 años de la misma ciudad. El impacto resultó fatal para el conductor y tres de los niños: un niño de 8 años, otro de 12 y una niña de 12, quienes murieron en el lugar, según la Patrulla Estatal de Colorado.

Los otros dos ocupantes, una niña de 13 años que iba en el asiento del copiloto y un niño de 14 que viajaba en el asiento trasero, fueron trasladados en helicóptero a un hospital de la zona con lesiones consideradas potencialmente mortales.

La Patrulla Estatal de Colorado precisó que tanto el conductor como la pasajera delantera del Fusion llevaban puestos los cinturones de seguridad en el momento del accidente. Las identidades de las víctimas no han sido reveladas, ya que el forense del condado de Douglas debe notificar primero a los familiares.

La carretera permaneció cerrada varias horas en ambos sentidos

La autopista 83 permaneció cerrada durante horas mientras equipos de emergencia y autoridades realizaban investigaciones en la escena del accidente. (Imagen ilustrativa Infobae)

En un primer momento, las autoridades sospecharon que una camioneta Ford que se detuvo justo antes del accidente podría haber estado involucrada, pero posteriormente descartaron esa hipótesis tras la investigación inicial. La camioneta circulaba detrás del Fusion y logró detenerse antes del choque.

La autopista 83 permaneció cerrada en ambas direcciones durante varias horas mientras los equipos de emergencia y las autoridades trabajaban en la escena y realizaban las investigaciones pertinentes.

El equipo de bomberos y rescate de Franktown calificó los accidentes de la jornada como "complejos" en una publicación en redes sociales. Además, otro accidente automovilístico registrado el mismo lunes contribuyó a la congestión, provocando el cierre total tanto de la autopista 86 como de la 83 al anochecer.