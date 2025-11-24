Estados Unidos

Melania Trump recibió el árbol de Navidad que adornará la Casa Blanca este año

Se trata de la primera vez en más de cuatro décadas en que un árbol originario de Michigan es seleccionado para decorar el emblemático edificio presidencial

La primera dama Melania Trump
La primera dama Melania Trump recibió el árbol de Navidad, un abeto concolor de 18 pies y medio, en el Portico Norte de la Casa Blanca. (REUTERS/Kevin Lamarque)

La Casa Blanca ya cuenta con su árbol de Navidad oficial para 2025, un imponente abeto concolor producido por Korson’s Tree Farms, un vivero familiar ubicado en Michigan. La llegada de este ejemplar representa la primera ocasión en más de cuatro décadas en que un árbol originario de este estado es seleccionado para decorar el emblemático edificio presidencial.

El árbol fue recibido este lunes 24 de noviembre en el Portico Norte de la Casa Blanca por la primera dama Melania Trump, quien celebró la tradición con una ceremonia pública. “Es un árbol hermoso”, afirmó la primera dama tras recorrer la carroza y posar para las cámaras.

El árbol de Navidad oficial de 2025 mide 5,6 metros y es un abeto concolor, una especie valorizada por su tono azul plateado y su fragancia cítrica. De acuerdo con la Asociación Histórica de la Casa Blanca, los abetos han sido la variedad preferida para la Casa Blanca, superando ampliamente a los pinos.

El abeto concolor seleccionado para
El abeto concolor seleccionado para 2025 destaca por sus agujas azul plateadas y su fragancia cítrica, características apreciadas para la decoración oficial. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Melania Trump lució un abrigo color crema y guantes rojo oscuro para el evento, en el que saludó a los responsables de la entrega y observó de cerca el trabajo de los caballos Clydesdale, Logan y Ben, encargados de tirar del carruaje decorado.

La elección de este árbol recayó en Korson’s Tree Farms después de que la finca ganara en julio el certamen nacional organizado por la Asociación Nacional del Árbol de Navidad, con sede en St. Louis. Esta competición, que se realiza cada dos años, otorga a cultivadores de todo Estados Unidos la oportunidad de que sus árboles estén presentes tanto en la Casa Blanca como en la residencia del vicepresidente cada temporada navideña.

El honor de proveer el árbol de Navidad a la Casa Blanca no llegaba a Michigan desde 1985, cuando Stephen Vander Wiede suministró un abeto azul. En los últimos años, estados como Carolina del Norte y Pensilvania han dominado las selecciones, según datos de la Asociación Histórica de la Casa Blanca.

El árbol llegó a Washington
El árbol llegó a Washington en una carroza tirada por caballos Clydesdale, cumpliendo con una tradición presidida por los agricultores y la primera dama. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Tradición familiar

Rex Korson, propietario de la finca, señaló el profundo significado de la ocasión: “estamos muy emocionados con esta oportunidad. Nos sentimos orgullosos de representar a los agricultores de árboles de Navidad de todo Estados Unidos y continuar con la tradición de brindar un árbol real para la Casa Blanca”, afirmó en declaraciones recogidas por The Associated Press.

Korson’s Tree Farms, fundada en 1973 en Sidney Township, es gestionada por la familia desde sus inicios. Wayne y Vicki Korson iniciaron el proyecto, que hoy suma a la participación de la tercera generación. “Cultivar árboles reales es muy gratificante. Sabemos que nuestro esfuerzo anual da lugar a elementos centrales en las tradiciones familiares de las fiestas”, destacó Rex Korson.

Aunque es la primera vez que suministran el árbol principal para la Casa Blanca, los Korson ya estuvieron involucrados en 2015 como proveedores para la residencia del vicepresidente, tras obtener el título de reserva en el certamen de ese año. Han participado en la competencia nacional en seis ocasiones desde 2009 y, en 2017, ganaron el certamen estatal en Michigan para el entonces gobernador Rick Snyder.

La tradición de exhibir el árbol en el Salón Azul tiene más de un siglo. La primera vez que se instaló un árbol de Navidad en ese espacio fue durante la presidencia de William Howard Taft, en 1912.

