Estados Unidos

Powerball resultados del 22 de noviembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

El boleto de Powerball tiene
El boleto de Powerball tiene un costo de dos dólares (Infobae/Jovani Pérez)

Powerball publicó los números ganadores de su último sorteo celebrado este sábado 22 de noviembre de 2025.

Se trata de una de las loterías más populares de Estados Unidos que entrega millones de dólares cada sorteo. Averigüe si fue uno de los ganadores.

Resultados del Powerball

  • Fecha del sorteo: sábado 22 de noviembre de 2025.
  • Resultados ganadores: 28 32 36 51 69 2.
  • Multipler: 2.

A qué hora se juega el Powerball

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios millones de dólares.

Cuánto tiempo tienes para cobrar un premio de Powerball

Recuerda que el tiempo que tienes para reclamar tu premio cambia según la jurisdicción, las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en la entidad donde se compró el boleto.

No se necesita ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

Explainer de como ganar en la lotería Powerball

¿Cómo ganar Powerball?

Para poder jugar Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el precio que tiene cada uno de sus sorteos.

Posteriormente, tienes que seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego escoger un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números elegir, no te preocupes, permite que la terminal de lotería genere tu combinación al azar.

Para obtener del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se da un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

No tienes que ser residente
No tienes que ser residente de EEUU para participar en Powerball(AP Photo/)

Powerball arrancó en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

PowerballEEUUestados-unidos-noticiasNoticias

