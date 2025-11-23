Estados Unidos

La FDA asigna la clasificación de mayor riesgo al retiro de populares quesos en Estados Unidos

Al menos dos estados están bajo alerta por la venta del lácteo posiblemente contaminado con una bacteria potencialmente mortal

Washington y Oregon fueron alertados
Washington y Oregon fueron alertados por el retiro de quesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro voluntario de quesos de la marca Twin Sisters Creamery en Estados Unidos ha generado una alerta sanitaria por el riesgo de contaminación alimentaria con E. coli productora de toxina Shiga (STEC). La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) clasificó la medida como un retiro de Clase I, el nivel más alto de riesgo, lo que implica una probabilidad razonable de que el consumo o exposición a los productos afectados pueda causar consecuencias graves para la salud o incluso la muerte.

El retiro abarca varios lotes y tipos de quesos distribuidos en los estados de Washington y Oregon, donde ya se han reportado los primeros casos de infección. Twin Sisters Creamery, ubicada en Ferndale, Washington, anunció el 25 de octubre de 2025 el retiro voluntario de todos sus quesos elaborados con leche cruda y sin pasteurizar, madurados por más de 60 días. Al día siguiente, Peterson Company, con sede en Auburn, Washington, extendió el retiro a productos de la marca Twin Sisters Creamery bajo su distribución.

¿Cuáles son los productos afectados?

La principal variedad afectada de
La principal variedad afectada de la marca es el queso azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA oficializó la clasificación de ambos retiros como de Clase I en noviembre de 2025. Los productos afectados incluyen los quesos Whatcom Blue (2,5 lb), Farmhouse (3 lb), Peppercorn (3 lb) y Mustard Seed (3 lb), identificables por códigos de lote específicos tanto de Twin Sisters Creamery como de Peterson Company. La FDA detalló que los lotes involucrados corresponden a los códigos 250527B, 250610B, 250618B, 250624B, 250701B y 250722B para Whatcom Blue; 250603F, 250616F y 250708F para Farmhouse; 250603P para Peppercorn; y 250616M para Mustard Seed.

Los códigos de fabricación de Peterson Company asociados son 793511, 781511, 775511 y 761511 para Whatcom Blue, y 765511, 752511, 738511 y 726511 para Farmhouse. La empresa Twin Sisters Creamery comunicó en su sitio web: “Se inició un retiro voluntario de todos los quesos Twin Sisters el 24/10/2025. Hasta nuevo aviso, ningún queso de Twin Sisters Creamery está disponible para la venta o envío. Todos los demás quesos y acompañamientos listados en nuestra tienda en línea están disponibles para ordenar. Todas las canastas de regalo y bandejas de charcutería se prepararán sin queso Twin Sisters”.

La clasificación de Clase I por parte de la FDA implica que la exposición a los productos retirados representa “una probabilidad razonable de que el uso o exposición a un producto infractor cause consecuencias adversas graves para la salud o la muerte”. Hasta principios de noviembre se reportaron al menos tres casos de infección por E. coli O103 en los estados de Oregon y Washington, de acuerdo con la FDA. Uno de los casos en Oregon corresponde a una persona que consumió queso Farmhouse de Twin Sisters Creamery antes de presentar síntomas.

¿Qué es la E. coli?

Los síntomas de las infecciones
Los síntomas de las infecciones por E. coli van desde diarrea hasta neumonía e infecciones en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infección por E. coli productora de toxina Shiga puede tener consecuencias graves, especialmente en grupos vulnerables. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 y las personas con sistemas inmunitarios debilitados presentan un mayor riesgo de enfermarse. La infección por STEC puede derivar en el síndrome urémico hemolítico (SUH), una condición que puede causar insuficiencia renal, problemas de salud permanentes e incluso la muerte.

Los CDC estiman que, cada año en Estados Unidos, la cepa STEC O157 provoca unas 97.000 enfermedades, 3.270 hospitalizaciones y 30 muertes, mientras que otras variantes de STEC no O157 causan aproximadamente 169.000 casos y 400 hospitalizaciones. La bacteria E. coli se encuentra de forma natural en el ambiente, en alimentos, agua y en los intestinos de personas y animales. Aunque la mayoría de las cepas son inofensivas y forman parte de una flora intestinal saludable, algunas pueden provocar enfermedades como diarrea, infecciones urinarias, neumonía y sepsis. La transmisión suele producirse por la ingestión de alimentos o agua contaminados, o por contacto con animales, ambientes o personas infectadas, según el CDC.

