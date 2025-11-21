Estados Unidos

Padre armado interrumpe la mudanza de su esposa y sus dos hijos víctimas de un homicidio-suicidio

Una tragedia familiar sacudió a la ciudad de Tiffin en Ohio, cuando un hombre mató a dos menores y a otro adulto antes de quitarse la vida

El homicidio-suicidio en Tiffin, Ohio,
El homicidio-suicidio en Tiffin, Ohio, deja cuatro personas muertas, incluidas dos niños, y conmociona a la comunidad local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de cuatro personas muertas en una vivienda de la ciudad de Tiffin, Ohio, ha puesto en marcha una investigación policial que involucra a varias agencias estatales.

El Departamento de Policía de Tiffin informó que el suceso, ocurrido el miércoles por la tarde, corresponde a un homicidio-suicidio que dejó como saldo a dos adultos y dos niños fallecidos, en un episodio que las autoridades han calificado de “horrible y desgarrador”.

La secuencia de los hechos comenzó cuando la policía recibió un aviso sobre disparos y gritos en la cuadra 100 de la calle Huss, alrededor de las 18:24 horas (hora local).

El hombre arremetió contra el exesposo de la mujer y los dos menores

Ryan Eagon, de 42 años,
Ryan Eagon, de 42 años, es identificado como el autor del tiroteo que terminó con su vida y la de tres personas más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron a un hombre adulto y dos niños varones con heridas de bala, así como a una mujer adulta que, aunque no presentaba lesiones físicas, se encontraba en estado de shock y visiblemente traumatizada.

Según el Departamento de Policía de Tiffin, la investigación preliminar determinó que la madre de los dos menores intentaba retirar sus pertenencias del domicilio debido a problemas domésticos persistentes.

La policía detalló que Dustin Willey, de 29 años y padre del hijo mayor de la mujer, había accedido a ayudarla con la mudanza bajo la creencia de que el esposo de la mujer, Ryan Eagon, de 42 años, se encontraba trabajando fuera de la ciudad.

Willey y el hijo mayor fueron trasladados a un hospital donde momentos después fallecieron

Dustin Willey, de 29 años,
Dustin Willey, de 29 años, ayudaba a la madre con la mudanza cuando fue atacado por el esposo de la mujer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la reconstrucción policial, la mujer y Willey estaban dentro de la casa mientras los niños, de 7 años y 7 meses, permanecían cerca de un vehículo en el exterior. Ambos adultos escucharon el llanto del niño mayor y salieron a investigar, momento en el que observaron a Eagon en la entrada de la vivienda.

Las pruebas físicas y los testimonios recabados por la policía indican que Eagon persiguió de inmediato a Willey, apartó a la madre y disparó varias veces.

Posteriormente, dirigió el arma hacia los dos niños y les quitó la vida, antes de disparar nuevamente contra Willey. Finalmente, Eagon se suicidó con un solo disparo, según informó el Departamento de Policía de Tiffin. La madre relató a las autoridades que trasladó a los niños al interior de la casa antes de la llegada de los agentes.

Ryan Eagon y el bebé de siete meses fueron declarados muertos en el lugar, mientras que Dustin Willey y el niño de siete años fueron trasladados a un hospital local, donde fallecieron momentos después. La policía ha decidido no divulgar la identidad de la madre y solicitó a los medios de comunicación y al público que respeten su privacidad en este momento.

La investigación de la tragedia continúa en curso mientras la madre fue reportada como ilesa

La madre de los niños,
La madre de los niños, única sobreviviente, se encontraba en estado de shock y no sufrió lesiones físicas durante el ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por el medio Newsweek, la Oficina de Investigación Criminal de Ohio fue convocada para procesar la escena, y la Oficina del Médico Forense del Condado de Seneca participa en la investigación, que sigue en curso. El Departamento de Policía de Tiffin informó que se están realizando las autopsias y que el caso continúa bajo análisis activo.

El jefe de policía de Tiffin, David Pauly, expresó en un comunicado: “Pido a todos los residentes que tengan presentes a las familias de las víctimas, que afrontan una pérdida inimaginable. También pido a nuestra comunidad que tenga presentes a los agentes, bomberos, operadores del 911, personal médico de emergencia y a todos los demás involucrados, mientras continúan asimilando el impacto emocional de esta tragedia”.

Las autoridades han señalado que se difundirá información adicional conforme avance la investigación y sea posible compartir nuevos datos.

