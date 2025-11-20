Joven de 19 años murió tras asistir a una fiesta de más de 300 personas de una fraternidad en California

Un estudiante de UC Berkeley murió luego de un incidente en una fiesta de fraternidad conmociona a la comunidad universitaria. (Google Maps)

Un estudiante de 19 años de la Universidad de California, fue hospitalizado luego de un incidente de casi ahogamiento durante una multitudinaria fiesta de fraternidad, posteriormente, las autoridades confirmaron su fallecimiento.

El suceso, que tuvo lugar el 14 de noviembre en Berkeley, en una residencia de la fraternidad Alpha Delta Phi fuera del campus, congregó a más de 300 personas, según reportaron las autoridades policiales a la revista People.

La policía de Berkeley informó que el joven falleció el miércoles 19 de noviembre, cinco días después del incidente, y que no existen indicios de que las novatadas hayan estado relacionadas con su muerte.

El joven fue encontrado en estado crítico en la alberca de la fraternidad

El joven de diecinueve años fue hallado en estado crítico en la piscina de Alpha Delta Phi y falleció cinco días después. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las autoridades descartaron la posibilidad de un crimen, según confirmaron al Los Angeles Times, KRON y The Berkeley Scanner. La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue hallada en estado crítico en la piscina de la fraternidad y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar por parte de los bomberos antes de ser trasladada de urgencia al hospital.

El Departamento de Policía de Berkeley expresó en un comunicado compartido con The Berkeley Scanner: “El dolor causado por esta trágica pérdida es profundo”, y transmitió sus condolencias a la familia, amigos y a toda la comunidad universitaria.

Por su parte, la Universidad de California, Berkeley, manifestó a la revista People: “Nos entristece esta trágica noticia y deseamos expresar nuestras condolencias a la familia y amigos del estudiante”.

Al llegar, los agentes de la policía encontraron con una fiesta con una gran cantidad de asistentes

Más de trescientas personas asistieron a la fiesta de la fraternidad Alpha Delta Phi fuera del campus de UC Berkeley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por el medio People, el trágico episodio ocurrió alrededor de las 23:30 horas (hora local), en la sede de Alpha Delta Phi situada en el 2422 de la calle Prospect. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con una fiesta de grandes proporciones. Según el departamento de policía, citado por The Berkeley Scanner, “los agentes observaron condiciones compatibles con hacinamiento y consumo excesivo de alcohol”.

Como consecuencia, las autoridades emitieron una notificación civil de infracción a la fraternidad por “molestias públicas durante reuniones ruidosas y tumultuosas”, mientras que el departamento de bomberos impuso una multa por violar un permiso para eventos de entretenimiento en interiores, según informó el mismo medio.

La investigación sigue en curso, mientras las autoridades descartaron una novatada

La fraternidad Alpha Delta Phi suspendió su capítulo local y colabora con la universidad y la policía en la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no se ha precisado si el estudiante se encontraba bajo los efectos del alcohol antes del incidente, la policía señaló al Los Angeles Times que no cree que se tratara de una novatada. Además, un coordinador de seguridad de la fraternidad, también de 19 años, podría enfrentar cargos por presuntamente suministrar alcohol a menores, de acuerdo con Los Angeles Times, KRON y The Berkeley Scanner.

La fraternidad Alpha Delta Phi suspendió de inmediato su capítulo local tras conocerse los hechos, según comunicó a la revista People. En un comunicado, la dirección nacional de la organización expresó: “La persona en cuestión no es miembro de Alpha Delta Phi; sin embargo, la fraternidad está colaborando estrechamente con la universidad y las autoridades locales”. Añadieron que, debido a que la investigación sigue en curso, no disponen de más detalles.