Quién era Girlalala, la influencer de 21 años que apareció muerta en Miami y la policía apunta a su novio

La influencer Girlalala fue hallada sin vida en Lauderdale Lakes tras un altercado que terminó en tragedia (Instagram / @_girlalala)

La comunidad de Florida y TikTok se encuentra en total conmoción luego de hallar sin vida a la reconocida influener Girlalala. En un altercado, que es materia de investigación, la tiktoker fue alcanzada por una bala mientras se encontraba en su vehículo en las inmediaciones de Lauderdale Lakes.

la muerte de Maurice Harrison, como era su verdadero nombre, se produjo el 14 de noviembre y las autoridades arrestaron a su pareja, Shanoyd Whyte Jr, quien permanece detenido como principal sospechoso del crimen, sin derecho a fianza, según los registros de arresto consultados por People. La noticia ha generado un profundo impacto, tanto por la popularidad de la víctima como por la gravedad de los hechos.

Hallaron sin vida a la reconocida influencer Girlalala

Girlalala, quien también trabajaba como estilista en Pompano Beach, mantenía una relación sentimental con Whyte Jr desde hacía varios años. El día del crimen, una llamada de emergencia alertó a la Oficina del Sheriff de Broward sobre una persona herida en el asiento del copiloto de un automóvil en la cuadra 3.300 del Northwest 37th Street, a escasos kilómetros del aeropuerto internacional de Miami.

Las autoridades arrestaron a Shanoyd Whyte Jr y permanece detenido sin derecho a fianza (Oficina de Broward Sheriff)

Al llegar al lugar, los agentes identificaron a Harrison y la trasladaron a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento, de acuerdo con el comunicado oficial citado por NBC Miami. La investigación policial apunta a quién fue su pareja como el principal responsable, y un juez le negó la posibilidad de fianza el lunes posterior al arresto.

Las autoridades confirmaron que ambos sostuvieron una discusión verbal que se tornó física dentro del vehículo de Whyte Jr. Durante ese altercado, Harrison recibió un disparo mientras permanecía sentada en el automóvil. Un elemento clave en la investigación es el video captado por la cámara de puerta de un automóvil Tesla, que habría registrado tanto la discusión como el momento del disparo, según informó el medio local 10 News. Este material audiovisual se ha convertido en una de las principales pruebas para esclarecer la secuencia de los hechos.

Además de su presencia en redes, la influencer trabajaba en un centro de belleza (Instagram / @_girlalala)

La familia de Girlalala expresó su dolor y agradecimiento por el apoyo recibido durante el duelo. En declaraciones recogidas por Local 10 News, manifestaron: “Como familia, apreciamos cada oración, pensamiento amable y gesto durante nuestro tiempo de duelo”. El entorno familiar ya había sufrido una tragedia similar poco más de un año antes, cuando el hermano de la influencer fue asesinado a tiros, lo que añade un contexto de violencia previa a la situación actual.

Quién era Girlalala y el impacto en la comunidad

Girlalala se consolidó como una figura influyente en redes sociales, especialmente en TikTok, donde llegó a superar los 235 mil seguidores. Si bien su cuenta fue desactivada tras su muerte, entre sus tres perfiles de Instagram reúne más de 100.000 seguidores. Su estilo y personalidad la convirtieron en un referente para jóvenes de la comunidad afroamericana y LGBTQ+ en Florida.

La noticia de su fallecimiento provocó una ola de mensajes de apoyo y condolencias. Por su parte, la rapera JT, reconocida por su trabajo en “Girls Gone Wild”, realizó una donación de USD 13.500 a la campaña de GoFundMe creada para cubrir los gastos funerarios de Harrison, que ya ha recaudado más de USD 28.000.

La influencer era referente para jóvenes afroamericanos y LGBTQ+ (Instagram / @_girlalala)

La artista compartió en Instagram: “¡Descansa en paz, hermosa! Te amamos y el cielo nunca será aburrido ahora que estás allí. ¡Extrañaremos tu audacia, energía, humor y belleza! Nunca perdiste la oportunidad de mostrarme amor y por eso te estaré eternamente agradecida. ¡Lamento que te haya pasado esto!”. Además, la artista instó a sus seguidores a proteger el feminismo en su conjunto.

En la página donde se está llevando a cabo la colecta, la familia reiteró su agradecimiento por el apoyo recibido y anunció que los detalles para contribuir directamente a la funeraria se darán a conocer una vez que se definan los arreglos finales. Mientras tanto, la comunidad y los allegados a Girlalala mantienen la esperanza de que el proceso judicial avance y se logre una resolución justa para el caso.