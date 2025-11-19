Estados Unidos

Quién era Girlalala, la influencer de 21 años que apareció muerta en Miami y la policía apunta a su novio

Maurice Harrison recibió un disparo mientras estaba en su auto. Las autoridades confirmaron que mantuvo una fuerte discusión con su pareja dentro del vehículo minutos antes

Guardar
La influencer Girlalala fue hallada
La influencer Girlalala fue hallada sin vida en Lauderdale Lakes tras un altercado que terminó en tragedia (Instagram / @_girlalala)

La comunidad de Florida y TikTok se encuentra en total conmoción luego de hallar sin vida a la reconocida influener Girlalala. En un altercado, que es materia de investigación, la tiktoker fue alcanzada por una bala mientras se encontraba en su vehículo en las inmediaciones de Lauderdale Lakes.

la muerte de Maurice Harrison, como era su verdadero nombre, se produjo el 14 de noviembre y las autoridades arrestaron a su pareja, Shanoyd Whyte Jr, quien permanece detenido como principal sospechoso del crimen, sin derecho a fianza, según los registros de arresto consultados por People. La noticia ha generado un profundo impacto, tanto por la popularidad de la víctima como por la gravedad de los hechos.

Hallaron sin vida a la reconocida influencer Girlalala

Girlalala, quien también trabajaba como estilista en Pompano Beach, mantenía una relación sentimental con Whyte Jr desde hacía varios años. El día del crimen, una llamada de emergencia alertó a la Oficina del Sheriff de Broward sobre una persona herida en el asiento del copiloto de un automóvil en la cuadra 3.300 del Northwest 37th Street, a escasos kilómetros del aeropuerto internacional de Miami.

Las autoridades arrestaron a Shanoyd
Las autoridades arrestaron a Shanoyd Whyte Jr y permanece detenido sin derecho a fianza (Oficina de Broward Sheriff)

Al llegar al lugar, los agentes identificaron a Harrison y la trasladaron a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento, de acuerdo con el comunicado oficial citado por NBC Miami. La investigación policial apunta a quién fue su pareja como el principal responsable, y un juez le negó la posibilidad de fianza el lunes posterior al arresto.

Las autoridades confirmaron que ambos sostuvieron una discusión verbal que se tornó física dentro del vehículo de Whyte Jr. Durante ese altercado, Harrison recibió un disparo mientras permanecía sentada en el automóvil. Un elemento clave en la investigación es el video captado por la cámara de puerta de un automóvil Tesla, que habría registrado tanto la discusión como el momento del disparo, según informó el medio local 10 News. Este material audiovisual se ha convertido en una de las principales pruebas para esclarecer la secuencia de los hechos.

Además de su presencia en
Además de su presencia en redes, la influencer trabajaba en un centro de belleza (Instagram / @_girlalala)

La familia de Girlalala expresó su dolor y agradecimiento por el apoyo recibido durante el duelo. En declaraciones recogidas por Local 10 News, manifestaron: “Como familia, apreciamos cada oración, pensamiento amable y gesto durante nuestro tiempo de duelo”. El entorno familiar ya había sufrido una tragedia similar poco más de un año antes, cuando el hermano de la influencer fue asesinado a tiros, lo que añade un contexto de violencia previa a la situación actual.

Quién era Girlalala y el impacto en la comunidad

Girlalala se consolidó como una figura influyente en redes sociales, especialmente en TikTok, donde llegó a superar los 235 mil seguidores. Si bien su cuenta fue desactivada tras su muerte, entre sus tres perfiles de Instagram reúne más de 100.000 seguidores. Su estilo y personalidad la convirtieron en un referente para jóvenes de la comunidad afroamericana y LGBTQ+ en Florida.

La noticia de su fallecimiento provocó una ola de mensajes de apoyo y condolencias. Por su parte, la rapera JT, reconocida por su trabajo en “Girls Gone Wild”, realizó una donación de USD 13.500 a la campaña de GoFundMe creada para cubrir los gastos funerarios de Harrison, que ya ha recaudado más de USD 28.000.

La influencer era referente para
La influencer era referente para jóvenes afroamericanos y LGBTQ+ (Instagram / @_girlalala)

La artista compartió en Instagram: “¡Descansa en paz, hermosa! Te amamos y el cielo nunca será aburrido ahora que estás allí. ¡Extrañaremos tu audacia, energía, humor y belleza! Nunca perdiste la oportunidad de mostrarme amor y por eso te estaré eternamente agradecida. ¡Lamento que te haya pasado esto!”. Además, la artista instó a sus seguidores a proteger el feminismo en su conjunto.

En la página donde se está llevando a cabo la colecta, la familia reiteró su agradecimiento por el apoyo recibido y anunció que los detalles para contribuir directamente a la funeraria se darán a conocer una vez que se definan los arreglos finales. Mientras tanto, la comunidad y los allegados a Girlalala mantienen la esperanza de que el proceso judicial avance y se logre una resolución justa para el caso.

Temas Relacionados

GirlalalaMaurice HarrisonAsesinato de influencerTikTokFloridaShanoyd Whyte Jr.MiamiNewsroom BUE

Últimas Noticias

El Congreso de EEUU presentó un informe que describe todas las acciones globales que ejecuta China para doblegar a Occidente

El dossier fue elaborado durante un año por un equipo técnico que trabajó con el respaldo de las bancadas republicanas y demócratas del Senado y la Cámara de Representantes. ”Será responsabilidad de Estados Unidos contrarrestar la apuesta de Beijing por la hegemonía", advierte el documento

El Congreso de EEUU presentó

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 18 de noviembre de 2025

Enseguida los resultados del último sorteo de Mega Millions y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de Mega Millions: todos

Bomberos rescatan a nueve perros de un incendio dentro de una casa en California

Seis cachorros y tres adultos fueron puestos a salvo de una vivienda en llamas durante la madrugada, mientras los residentes lograron salir ilesos

Bomberos rescatan a nueve perros

Fue dada de alta de un hospital en pleno parto; ocho minutos después dio a luz en la carretera

Mercedes Wells fue retirada del centro médico en silla de ruedas mientras tenía contracciones y momentos antes de que su bebé naciera en el interior de su vehículo

Fue dada de alta de

Un fenómeno silvestre sorprende a Los Ángeles: una osa negra y sus crías se pasean entre casas y piscinas de lujo

La llegada de la osa BB14 y sus tres oseznos a barrios exclusivos cambió la convivencia entre vecinos y fauna. Las incursiones en estanques, piscinas y jardines obligaron a reforzar la seguridad en la zona

Un fenómeno silvestre sorprende a
DEPORTES
Lewis Hamilton reveló su rutina

Lewis Hamilton reveló su rutina matutina y los cambios en su estilo de vida para mantenerse vigente en la Fórmula 1

Mano a mano con Felipe Massa: su visión sobre Colapinto, su lucha tras el “crashgate” y por qué Verstappen puede ser el mejor de la historia

Atendió un almacén y reparte sus horas entre el remis y la facultad: la historia de superación de Bebu Verón, a horas de una velada histórica

Se confirmaron los 42 clasificados para el Mundial 2026

Cómo se jugará el Repechaje que repartirá los últimos 6 boletos para el Mundial 2026

TELESHOW
El insólito momento que vivieron

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía: gestos de amor y regalos en el aeropuerto

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel abatió

El Ejército de Israel abatió a dos terroristas de Hezbollah en un bombardeo en el sur del Líbano

Ejercicios para tonificar los muslos sin ir al gimnasio: efectivos y fáciles de hacer en casa

EEUU intensificó sus maniobras militares con ejercicios de fuego real en el Mar Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Zelensky llegó a Turquía en busca de reactivar las negociaciones de paz con Rusia

El Ejército de Pakistán abatió cerca de 40 supuestos terroristas durante sus operaciones en la frontera con Afganistán