Estados Unidos

Consejos para viajar en Acción de Gracias: mejores y peores días para volar o conducir y evitar demoras en EEUU

Las proyecciones de tránsito y las estimaciones aéreas anticipan una afluencia excepcional durante la temporada festiva, con horarios críticos que podrían afectar desplazamientos en áreas urbanas y terminales nacionales

Guardar
El feriado de Acción de
El feriado de Acción de Gracias moviliza a más de 81 millones de personas en Estados Unidos, según la AAA. (REUTERS/Vincent Alban//File Photo)

El feriado de Acción de Gracias moviliza este año a más de 81 millones de personas en Estados Unidos, según datos de la American Automobile Association (AAA). El aumento de desplazamientos afecta al tráfico en carreteras y a la capacidad de gestión en aeropuertos entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre, mientras el sistema de transporte retoma su funcionamiento después del reciente cierre parcial del gobierno federal. El movimiento masivo desafía los sistemas de seguridad y obliga a reforzar los controles en terminales y rutas interestatales, de acuerdo con organismos oficiales.

La AAA prevé un total de 81,8 millones de viajeros trasladándose por más de 80 kilómetros durante la semana de la festividad, cifra que establece un nuevo récord y supera en 1,6 millones el registro de 2024. Del total, cerca del 90% viaja por carretera y aproximadamente seis millones optan por volar, según cifras de la asociación automovilística estadounidense. Esta situación representa el mayor desafío anual para la infraestructura de transporte del país.

El periodo de Acción de Gracias marca históricamente un repunte en la movilidad nacional. Las autoridades intensifican las medidas de control, seguridad y asistencia en carreteras y aeropuertos, según información de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y departamentos de transporte federales y estatales.

¿Cuáles son los mejores y peores días para viajar por carretera en Acción de Gracias?

Según proyecciones de AAA y la consultora de tráfico INRIX, los días de mayor congestión serán el martes 25 y el miércoles 26 de noviembre para los trayectos de salida, y el domingo 30 para los regresos. El martes al final de la tarde y el miércoles desde el mediodía muestran los picos de tráfico en los accesos a grandes áreas metropolitanas como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston y Atlanta.

INRIX calcula que los trayectos en estas ciudades pueden demorar hasta un 48% más en comparación con un día habitual durante las horas de mayor tránsito. Para evitar las peores condiciones, la recomendación es viajar antes de las 11 a.m. los días previos y, en el regreso, después de las 8 p.m. o temprano por la mañana. Entre los consejos clave, AAA sugiere planear rutas alternativas y anticipar cambios de clima.

El tráfico en carreteras y
El tráfico en carreteras y aeropuertos alcanza niveles récord durante la semana de Acción de Gracias, con un 90% de viajeros por carretera. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

¿Qué aeropuertos estarán más congestionados en Acción de Gracias?

La afluencia de pasajeros será especialmente alta en Hartsfield-Jackson Atlanta, Chicago O’Hare, Dallas-Fort Worth, Charlotte Douglas y Denver, de acuerdo con la información recabada por AAA y otros operadores del sector. Según los datos de reservas y estimaciones oficiales, el domingo 30 de noviembre se concentra la mayor cantidad de salidas y arribos, superando los 3,2 millones de asientos domésticos según reportes de las aerolíneas.

Las compañías American Airlines y United Airlines anunciaron que operarán más de 80.000 vuelos solo en ese periodo, con los días sábado 29, domingo 30 y lunes 1 de diciembre identificados como los de mayor actividad para el tráfico aéreo doméstico. Las autoridades recomiendan presentarse con suficiente anticipación y revisar el estado de los vuelos ayer y hoy en los portales de las aerolíneas o la TSA.

¿Qué recomendaciones han emitido la TSA y las autoridades estadounidenses para viajar en Acción de Gracias?

La TSA recomienda llegar al aeropuerto al menos dos horas antes para vuelos domésticos y tres para internacionales, debido al incremento del flujo de pasajeros y las medidas de control. Otros consejos son:

  • Empaque a partir de una maleta vacía para evitar objetos prohibidos.
  • No envuelva regalos antes del viaje; los controles podrían requerir revisión.
  • Conozca la normativa sobre alimentos: los sólidos pueden viajar en cabina, los líquidos deben ir en equipaje facturado si superan los 100 ml.
  • Revise anticipadamente el estado de los vuelos y las condiciones meteorológicas.
  • Desde el 7 de mayo de 2025, será obligatoria una identificación compatible con REAL ID para vuelos domésticos.
  • Use la aplicación myTSA y los servicios en línea de la agencia para preguntar por objetos o alimentos permitidos.

En el ámbito vial, los departamentos estatales y la Patrulla de Caminos refuerzan controles de velocidad y pruebas de alcohol en rutas clave. AAA aconseja verificar el estado del vehículo, portar un kit de emergencia y programar trayectos en función del tráfico proyectado.

Travelers wait to clear security
Travelers wait to clear security at San Diego International Airport after U.S. Department of Transportation, due to the ongoing government shutdown, imposed a 10% cutback on flight capacity at selected airports that include the country's busiest one-runway airport in San Diego, California, U.S., November 7, 2025. REUTERS/Mike Blake

¿Cómo impactará el alto volumen de viajes en alquiler de autos y condiciones viales?

AAA informa que el alquiler de vehículos será este año hasta un 15% más económico que en años anteriores. Sin embargo, la demanda es alta y las reservas anticipadas son recomendadas para quienes optan por alquilar. Además, los expertos prevén que los tiempos en carretera se duplicarán en los tramos urbanos críticos, lo que podría afectar la puntualidad y aumentar el riesgo de accidentes si no se planifica adecuadamente.

¿Dónde consultar información oficial y ayuda ante imprevistos?

Las agencias federales y estatales aconsejan usar los portales oficiales de la TSA, AAA, y la aplicación 511 en la mayoría de los estados para monitorear el estado del tránsito y las condiciones meteorológicas. La información sobre cambios en la normativa de documentos, actualizaciones en políticas de equipaje y asistencia en las terminales está disponible de manera permanente en los sitios gubernamentales y de las aerolíneas.

La TSA ofrece canales digitales gratuitos para consultar dudas sobre el embarque de objetos y alimentos, y recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de sus redes sociales y servicios en tiempo real.

Los aeropuertos de Atlanta, Chicago,
Los aeropuertos de Atlanta, Chicago, Dallas-Fort Worth, Charlotte y Denver registran la mayor afluencia de pasajeros en Acción de Gracias. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo/File Photo)

¿Qué se puede esperar durante el feriado de Acción de Gracias 2025 según las autoridades?

El volumen récord previsto obligará a extremar precauciones en carreteras y terminales aéreas, especialmente en las grandes áreas metropolitanas y los días de mayor demanda. Las autoridades reiteran la importancia de viajar informado, cumplir con los requisitos de documentación y anticipar demoras en los horarios de salida y llegada.

Temas Relacionados

Acción de GraciasViajesTráficoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

NBA del 19 de noviembre: todos los juegos de este día

No te pierdas ni un minuto de acción del deporte ráfaga de este día, a continuación te compartimos la información más completa del mejor básquet del mundo

NBA del 19 de noviembre:

Dos tormentas podrían poner en riesgo los viajes de 82 millones de personas en EEUU durante Acción de Gracias

Los organismos de transporte alertan sobre posibles demoras debido a condiciones inestables que coinciden con el mayor volumen de desplazamientos del año

Dos tormentas podrían poner en

Quiénes asistieron a la cena de Trump para el príncipe heredero de Arabia Saudita

Los invitados al evento del presidente de Estados Unidos van desde deportistas famosos hasta empresarios megamillonarios

Quiénes asistieron a la cena

Quién era Girlalala, la influencer de 21 años que apareció muerta en Miami y a cuyo novio apunta la Policía

Maurice Harrison recibió un disparo mientras estaba en su auto. Las autoridades confirmaron que mantuvo una fuerte discusión con su pareja dentro del vehículo minutos antes

Quién era Girlalala, la influencer

El Congreso de EEUU presentó un informe que describe todas las acciones globales que ejecuta China para doblegar a Occidente

El dossier fue elaborado durante un año por un equipo técnico que trabajó con el respaldo de las bancadas republicanas y demócratas del Senado y la Cámara de Representantes. ”Será responsabilidad de Estados Unidos contrarrestar la apuesta de Beijing por la hegemonía", advierte el documento

El Congreso de EEUU presentó
DEPORTES
La increíble historia de la

La increíble historia de la selección del país menos poblado que jugará por primera vez una Copa del Mundo: la euforia tras la clasificacion

Cristiano Ronaldo fue uno de los invitados por Donald Trump a la Casa Blanca

La cena íntima de un grupo de futbolistas de Boca Juniors junto a sus parejas

La reacción de un entrenador por no clasificar al Mundial con su selección que recorre el mundo

La contundente sentencia de una figura del fútbol: “Lamine Yamal puede convertirse en un mejor jugador que Messi”

TELESHOW
Guido Kaczka y la conmovedora

Guido Kaczka y la conmovedora historia de Enzo, el niño que desafió prejuicios y sueña con bailar en el exterior

La estresante situación que vivió Julieta Poggio que le impidió entrar a su departamento: “Me avergüenzo”

Pampita defendió a Benjamín Vicuña tras los dichos de la China Suárez: “Hacemos todo en equipo”

Sorpresa en MasterChef Celebrity: el jurado salvó a dos figuras en una noche inédita

La llamativa foto que compartió Mauro Icardi con la China Suárez en el avión antes de volver a Estambul

INFOBAE AMÉRICA

Los humanos modernos y neandertales

Los humanos modernos y neandertales podrían haber compartido besos, según un estudio de la Universidad de Oxford

El Reino Unido advirtió a Rusia por la presencia de un buque espía cerca de Escocia: “Sabemos lo que están haciendo”

Friedrich Merz criticó a la ciudad de Belém y Lula respondió: “Berlín no le ofrece ni el 10% de la calidad que el estado de Pará”

Choque institucional en Roma: crece la tensión entre el Gobierno de Meloni y el presidente de Italia

Cumbre del clima: Brasil admitió que ciertos países están “muy reticentes” a la hoja de ruta de los hidrocarburos