Estados Unidos

Bomberos rescatan a nueve perros de un incendio dentro de una casa en California

Seis cachorros y tres adultos fueron puestos a salvo de una vivienda en llamas durante la madrugada, mientras los residentes lograron salir ilesos

El rescate de nueve perros
El rescate de nueve perros en un incendio en San Bernardino movilizó a los bomberos durante la madrugada del domingo. (Facebook/San Bernardino County Fire)

El dramático rescate de nueve perros atrapados en un incendio en una vivienda de San Bernardino, California, movilizó a los servicios de emergencia durante la madrugada del domingo.

La rápida intervención de los bomberos permitió salvar la vida de seis cachorros y tres perros adultos, aunque uno de los animales no logró sobrevivir a la intensa exposición al humo.

El incendio se desató poco después de las 4 de la mañana en la cuadra 4000 de la avenida David, según informaron el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino en un comunicado publicado en Facebook y los medios People y NBC4 Los Angeles.

Al llegar, los equipos de emergencia fueron advertidos de los animales que se encontraban en el interior de la vivienda

Los residentes lograron evacuar la
Los residentes lograron evacuar la vivienda a tiempo y alertaron a los bomberos sobre los perros atrapados. (Imagen Ilustrativa Freepik)

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, los residentes ya se encontraban fuera de la vivienda, a salvo, pero alertaron a los bomberos de que varios perros permanecían atrapados en el interior.

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino citado por People y NBC4 Los Angeles, en ese momento “se veían humo y llamas saliendo de la parte delantera de la casa. Era necesaria una acción inmediata”.

Los bomberos desplegaron un operativo simultáneo para combatir el fuego y buscar a los animales.

Los bomberos combatieron el incendio con mangueras, sierras y linternas

El operativo de rescate incluyó
El operativo de rescate incluyó cuatro dotaciones de bomberos, una unidad cisterna y un jefe de batallón. (Facebook/San Bernardino County Fire)

Imágenes difundidas por el departamento muestran a los rescatistas utilizando linternas y mangueras mientras avanzaban entre el humo, y a un bombero empleando una sierra para abrir el techo de la vivienda envuelta en llamas. En los vídeos compartidos en redes sociales, se observa cómo los equipos sacan en brazos a los cachorros rescatados de la casa incendiada.

El Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino detalló que “los equipos de rescate lograron salvar a 3 perros adultos y 6 cachorros”.

Sin embargo, uno de los perros no resistió la inhalación de humo, pese a los esfuerzos de los paramédicos por reanimarlo. “Desafortunadamente, un perro no sobrevivió debido a la gran cantidad de humo, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos que le brindaron atención”, informó la institución a People y NBC4 Los Angeles.

Todos los residentes de la vivienda salieron ilesos tras el incendio

Ningún ocupante de la vivienda
Ningún ocupante de la vivienda ni bombero resultó herido durante el incendio y el rescate de los animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por el medio NBC4 Los Angeles, ninguno de los ocupantes de la vivienda resultó herido y todos lograron evacuar de manera segura. Tampoco se reportaron lesiones entre los bomberos que participaron en la operación. El despliegue incluyó cuatro dotaciones de bomberos, una unidad de camiones cisterna, un jefe de batallón, un oficial de información pública y un investigador de incendios, según precisó el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino.

La causa del incendio permanece bajo investigación por parte de la Oficina del Jefe de Bomberos. Las autoridades aprovecharon la ocasión para reiterar un mensaje de prevención a la comunidad: “Evacuen inmediatamente durante un incendio y nunca vuelvan a entrar en una estructura en llamas. Fuera. No vuelvan”, advirtió el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino en su comunicado, citado por People y NBC4 Los Angeles.

