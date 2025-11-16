Cuatro muertos y varios hospitalizados tras el naufragio de un bote de migrantes cerca de San Diego, California

El naufragio de una embarcación tipo panga cerca de San Diego resultó en al menos cuatro muertos y cuatro hospitalizados. (Contramaestre de 3ra clase Roberto Nieves/Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa/AP)

Cuatro personas murieron y al menos cuatro más resultaron hospitalizadas después de que una embarcación que presuntamente transportaba migrantes naufragara en la costa de San Diego el viernes 14 de noviembre por la noche. El incidente, que tuvo lugar a escasa distancia de la frontera entre Estados Unidos y México, movilizó a la Guardia Costera y otras agencias federales.

De acuerdo con reportes de la The New York Times, la alerta inicial fue emitida por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de las 23:40 horas, después de que un barco tipo panga, característico por su fondo plano y motor único, se volcara en las aguas próximas a Imperial Beach.

La misma noche, seis personas fueron halladas en la playa; una había muerto en el sitio y otra fue trasladada al hospital tras ser rescatada bajo la embarcación. Tres más también fueron internadas en centros médicos, aunque su estado no fue precisado de inmediato. Otra persona que sobrevivió fue puesta bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional.

Migrantes intentaban ingresar a Estados Unidos por mar cuando la embarcación volcó en la noche del viernes. (Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego/REUTERS)

Posteriormente, a las 1:45 de la madrugada del sábado, se recibió un aviso de posibles sobrevivientes en el área del muelle de Imperial Beach. Equipos de rescate se desplazaron y sacaron del agua a tres individuos, quienes ya no presentaban signos vitales. Según The Associated Press, el operativo de búsqueda y rescate permaneció activo hasta la noche del sábado, antes de ser suspendido oficialmente por falta de hallazgos adicionales.

El capitán Robert C. Tucker, comandante del sector de la Guardia Costera en San Diego, calificó la respuesta de las agencias como inmediata, aunque subrayó en un comunicado retomado por ABC News que “este caso demuestra los graves riesgos que enfrentan los migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos por vía marítima en embarcaciones inestables”. Tucker advirtió además, que este tipo de cruces suelen involucrar graves peligros para las personas, sobre todo ante la precariedad de los medios empleados y la inclemencia del mar.

Las autoridades no han detallado la cifra total de pasajeros que viajaban en la panga. Algunas versiones iniciales hablaban de hasta 10 personas, aunque hasta ahora las cifras no han sido confirmadas. Varios sobrevivientes aseguraron ser ciudadanos mexicanos, mientras que los demás no han sido identificados públicamente.

Este incidente se suma a una serie de naufragios recientes ligados al tráfico de personas en la frontera sur de California. (REUTERS/Sandy Huffaker)

El caso ha sido remitido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para su investigación. Según indicó la Guardia Costera, se espera que se presenten cargos criminales ante la fiscalía para el Distrito Sur de California, en conformidad con los protocolos migratorios y de seguridad marítima.

Aumento en el cruce de migrantes

La región de San Diego se ha convertido en uno de los puntos más activos para los cruces de migrantes hacia el sur de Estados Unidos. Conforme a datos aportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante el actual año fiscal se han registrado 960 encuentros de migrantes en la zona, una de las cifras más elevadas en todo el corredor fronterizo.

Los naufragios de pangas, embarcaciones habituales para el tráfico de personas, no son un episodio aislado. En mayo pasado, al menos tres personas murieron cuando otra panga volcó a unos 56 kilómetros al norte de la frontera. En 2023, ocho migrantes perdieron la vida en otro naufragio múltiple, también en aguas cercanas a San Diego, en uno de los incidentes más letales registrados en la zona en los últimos años.

La Guardia Costera y la Patrulla Fronteriza participaron en el operativo de rescate tras el accidente. (REUTERS/Sandy Huffaker)

Pese a los controles reforzados en pasos fronterizos terrestres, el tráfico de personas por mar representa un canal alterno utilizado por organizaciones de traficantes. Estos viajes suelen partir de costas mexicanas entrada la noche y pueden recorrer cientos de kilómetros antes de intentar el desembarco en territorio estadounidense.

Estos hechos ocurren mientras las estadísticas globales sobre mortalidad de migrantes siguen aumentando. La ONU reportó que cerca de 9.000 personas murieron en rutas migratorias en 2024, un récord histórico.

En una causa judicial reciente, un hombre de San Diego recibió una sentencia de 18 años tras pilotar un bote con 32 migrantes que se partió en dos al estrellarse en la orilla, provocando tres muertes y heridas considerables en más de 20 personas.

La Guardia Costera confirmó que los nombres de las víctimas del naufragio de este viernes permanecerán en reserva hasta lograr su plena identificación y notificar a sus correspondientes familiares.