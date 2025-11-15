Detuvieron en Miami al influencer Jack Doherty por posesión de drogas

El influencer Jack Doherty pasó de transmitir desde un yate en Miami a quedar detenido horas después, acusado de posesión de drogas y resistencia al arresto (Instagram/@jackdoherty)

El arresto de Jack Doherty, una de las figuras más influyentes del universo digital, impactó a la comunidad de redes sociales tras conocerse que la Policía de Miami Beach lo detuvo frente a una tienda de artículos para fumar poco antes de las nueve de la mañana.

Según información confirmada por TMZ, el creador de contenido, conocido por su masiva audiencia en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, enfrenta cargos por posesión de una sustancia controlada, posesión de marihuana y resistencia al arresto.

Tras la detención, Doherty fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center de Florida, en un episodio que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y el público general.

Detuvieron al creador de contenido en Miami por cargos de drogas tras una intensa actividad en redes (TikTok: @jackdohertyupdates)

De acuerdo con los detalles obtenidos por TMZ, las autoridades señalaron que Doherty portaba anfetamina, un medicamento habitualmente recetado para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y la narcolepsia, además de una cantidad de marihuana inferior a veinte gramos. Estos elementos fundamentaron los cargos presentados en su contra, que incluyen la resistencia al arresto durante el procedimiento policial.

En las horas previas a su detención, Doherty mantuvo una presencia activa en redes sociales. El creador, que suma más de 13 millones de seguidores entre TikTok e Instagram y 15 millones en YouTube, compartió imágenes desde un yate en Miami y realizó una transmisión en vivo a través de la plataforma Parti, según reportó TMZ. Esta actividad digital, característica de su estilo, precedió al incidente que culminó con su arresto.

Respecto a la situación legal, la fianza para Doherty fue establecida en USD 3.500, una suma que, hasta el momento, el creador de contenido no ha pagado, de acuerdo con la información proporcionada por TMZ. Su permanencia en el centro correccional depende del cumplimiento de este requisito judicial.

La trayectoria de Jack Doherty en el mundo digital se consolidó a partir de 2017, cuando sus videos de acrobacias con objetos comenzaron a circular de manera viral, marcando el inicio de su ascenso como referente en la cultura de creadores de contenido.