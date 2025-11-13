Estados Unidos

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 12 de noviembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Guardar
Los premios de Powerball van
Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta varios millones de dólares (Infobae/Jovani Pérez)

Powerball, una de las loterías estadounidenses que entregan millones de dólares en premios, difundió los resultados ganadores de su último sorteo.

Fecha del sorteo: miércoles 12 de noviembre de 2025.

Resultados: 29 39 43 51 65 23.

Multipler: 2.

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

Cabe mencionar que el tiempo que tienes para reclamar tu premio varían de acuerdo a la jurisdicción, las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en la entidad donde se compró el boleto.

No se necesita ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

¿Cómo se juega Powerball?

No tienes que ser residente
No tienes que ser residente de EEUU para participar en Powerball (AP)

Para poder jugar Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el precio que tiene cada uno de sus sorteos.

Después, tienes que elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego escoger un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no te decides sobre que números seleccionar, no te preocupes, deja que la terminal de lotería genere tu combinación al azar.

Para ganar del premio mayor del sorteo Powerball, los seis números de tu combinación tienen que acertar con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se da un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball inció en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

PowerballEEUUestados-unidos-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Los principales puntos de la ley firmada por Trump que puso fin al cierre de Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos

Los republicanos han logrado un paquete legislativo que saca al país de una crisis de transporte aéreo y de financiamiento de programas alimenticios, así como restablecer a los empleados gubernamentales en sus puestos sin ampliar los subsidios de seguridad sanitaria

Los principales puntos de la

Donald Trump promulgó la ley para poner fin al cierre más largo de la historia del Gobierno de Estados Unidos

“Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar”, declaró el mandatario desde el Despacho Oval, antes de firmar el acuerdo

Donald Trump promulgó la ley

Ranking Netflix: estas son las películas más populares entre el público estadounidense

Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios a través de estos personajes

Ranking Netflix: estas son las

Las mejores cintas de Hulu Estados Unidos para ver en cualquier momento

En la actualidad, Hulu y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Las mejores cintas de Hulu

Lo más visto esta semana de Paramount+ en Estados Unidos

En la actualidad, Paramount+ y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Lo más visto esta semana
DEPORTES
Novak Djokovic relató su historia

Novak Djokovic relató su historia de amor con su esposa Jelena Ristic y contó un particular detalle

Argentina y México volverán a verse las caras en un Mundial: el historial completo antes del cruce en el Sub 17

Los jugadores de la Selección que se juegan gran parte de sus chances de ir al Mundial en el partido frente a Angola

Copa Davis: la Selección Argentina de Tenis tuvo su despedida antes de partir a Bolonia para el Final 8

Con seis ausencias entre lesionados, suspendidos y convocados FIFA: el inédito equipo de River que Gallardo pondría ante Vélez

TELESHOW
El regreso de Cristina Pérez

El regreso de Cristina Pérez a Telefe en Camino a casa: “Estoy abriendo una nueva historia”

Marcelo de Bellis: “Mi mamá no quería que actúe”

Guns N’ Roses recordó su show en Argentina y destacó la pasión del público: “Hicieron que estos conciertos fueran inolvidables”

Quién fue el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity que conmovió a Wanda Nara: “Te debo mucho a vos”

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Sobrevivir a los atentados en

Sobrevivir a los atentados en París, diez años después: “El trauma siempre te perseguirá”

Los atentados de París del 13 de noviembre de 2015: una noche de terror que dejó 130 muertos

“Las corrientes”, de Milagros Mumenthaler: retrato íntimo y delicado de una mujer al borde de la locura

La imagen icónica de Patti Smith, ocho grandes canciones y mucha rebeldía: a 50 años de la edición de “Horses”

‘El fracaso de la república de Weimar’: aquello que podría haber detenido a Hitler y no lo hizo