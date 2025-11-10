Estados Unidos

Donald Trump dijo que demandará a la BBC por USD 1.000 millones si no se retracta tras manipular su discurso sobre el asalto al Capitolio

El equipo legal del presidente estadounidense envió una carta a la cadena británica otorgándole plazo hasta este viernes para retractarse públicamente por la difusión del material editado

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto en el Salón Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a la BBC con una demanda de mil millones de dólares por la manipulación de un fragmento de su discurso del 6 de enero de 2021, que fue incluido en un documental de la cadena británica y emitido poco antes de las elecciones presidenciales.

El mandatario estadounidense sostiene que la alteración de sus palabras impactó en su imagen y le dio a la audiencia un mensaje que distorsionaba sus intenciones reales durante el asalto al Capitolio.

La carta legal enviada por el equipo jurídico de Trump exige una retractación pública antes del viernes. El portavoz del presidente acusó directamente a la BBC de “difamar” a Trump y sostuvo que se tomarán acciones legales si la corporación no asume su responsabilidad.

El presidente Trump continuará responsabilizando a aquellos que trafican con mentiras, engaños y noticias falsas”, señaló el vocero. Según la defensa, la edición combinó partes separadas del discurso para hacer aparecer al presidente instigando a la violencia, cuando la frase original fue: “Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso”. El documental, en cambio, enlazaba esos conceptos con el llamado a “luchar como demonios”, que en realidad correspondía a otro momento y contexto.

El mandatario estadounidense sostiene que
El mandatario estadounidense sostiene que la alteración de sus palabras impactó en su imagen y le dio a la audiencia un mensaje que distorsionaba sus intenciones reales durante el asalto al Capitolio (REUTERS/Jonathan Ernst)

El equipo de Trump considera que la BBC tuvo la intención de influir en el resultado electoral al publicar, de manera intencionada, una versión manipulada de sus declaraciones, según reiteró su portavoz.

La reacción de la BBC fue rápida. La cadena confirmó la recepción de la demanda y comunicó que “examinará la carta y responderá directamente a su debido tiempo”. De manera simultánea, el presidente del grupo audiovisual, Samir Shah, envió una carta de disculpas a la presidenta del comité parlamentario de Cultura, Medios y Deportes, Caroline Dinenage.

Reconocemos que la manera en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta. La BBC desea disculparse por ese error de juicio”, dijo Shah.

El escándalo desencadenó cambios en la cúpula del canal. Tim Davie, director general de la BBC, y Deborah Turness, responsable de BBC News, anunciaron su renuncia. La crisis de confianza afecta tanto al público británico como internacional y ha cimbrado la reputación de imparcialidad de la cadena, mantenida durante décadas.

Tim Davie, director general de
Tim Davie, director general de la BBC (REUTERS/Hannah McKay/Pool/Archivo)

La polémica alcanzó al entorno político británico. La líder conservadora Kemi Badenoch calificó el hecho como parte de “un catálogo de graves fallos”. Nigel Farage, líder de Reform UK, reclamó “un cambio total y radical” dentro del grupo público.

El gobierno británico, a través de un portavoz, reiteró su apoyo a una BBC independiente, pero le exigió corregir errores con rapidez y mantener altos estándares de calidad en un contexto global dominado por la desinformación.

El conflicto por el uso editorial de los discursos de Trump no es el único que ha enfrentado recientemente la BBC. En octubre, el ente regulador de medios había reprendido a la cadena por violar normas de emisión, al permitir que en un reportaje sobre Gaza el narrador principal fuera hijo de un alto dirigente de Hamas.

La BBC es financiada principalmente por la llamada “licencia televisiva”, un pago anual realizado por casi 23 millones de hogares británicos. Son 3.800 millones de libras anuales que, según especialistas, reflejan el peso social y político de la emisora.

Karen Fowler-Watt, experta en periodismo, advirtió que la “reputación de honestidad” es el verdadero emblema internacional de la BBC y considera que los recientes episodios afectan de manera directa ese capital simbólico.

Deborah Turness, responsable de BBC
Deborah Turness, responsable de BBC News (REUTERS/Jack Taylor)

En una nota interna citada en la prensa británica, el ex asesor editorial Michael Prescott señaló que los responsables de la cadena inicialmente negaron cualquier infracción, aunque finalmente la propia emisora se vio forzada a asumir el error y pedir disculpas.

Actualmente, la BBC revisa sus procedimientos internos mientras Trump mantiene su reclamo y la amenaza de llevar el caso a la justicia si no obtiene una respuesta oficial que considere suficiente.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpBBCDemanda a la BBCasalto al CapitolioTim DavieDeborah TurnessÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Retiran fórmula para bebés por su posible relación con brote de botulismo infantil

Las autoridades sanitarias federales investigan al menos 13 hospitalizaciones relacionadas con el consumo de una fórmula en polvo

Retiran fórmula para bebés por

Ola ártica sacude EEUU: temperaturas bajo cero y nevadas históricas en más de 30 estados

Una masa polar ha generado alertas meteorológicas desde el noreste hasta el sur de Estados Unido y más de 105 millones de personas enfrentan bajas temperaturas, vientos intensos y acumulaciones excepcionales de nieve

Ola ártica sacude EEUU: temperaturas

David Drake, el alfarero que desafió la esclavitud: versos prohibidos, vasijas devueltas y un museo que reescribe la historia

Reconocido por firmar y escribir versos en vasijas pese a la prohibición, vuelve a estar presente en la memoria de sus descendientes gracias a un acto inédito del Museo de Bellas Artes norteamericano

David Drake, el alfarero que

Nuevo operativo de Estados Unidos contra lanchas de narcotraficantes en el Pacífico: seis muertos

Según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la cifra total de abatidos desde el inicio de las operaciones ordenadas por Donald Trump es de 76: “Eliminamos a narcoterroristas que pretenden dañar a nuestro país y a su gente”, dijo el funcionario

Nuevo operativo de Estados Unidos

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 10 de noviembre

Sigue de cerca las acciones de Lebron James, Stephen Curry, Nikola Jokic y Luka Doncic de este día. Este es el menú completo de la jornada de este sábado

Calendario NBA: fechas, horarios y
DEPORTES
El extravagante disfraz que hizo

El extravagante disfraz que hizo irreconocible a una exestrella del fútbol mundial en el cumpleaños de su hija

Arranca la preventa de boletos para el Gran Premio de México F1 2026

El video de la agresión de Maxi Salas a un hincha de Boca que entró al campo de juego y se burló del plantel de River

FIFA estima que la Copa Mundial 2026 será vista por 6 mil millones de televidentes

La frase de Ramón Díaz que generó polémica en Brasil y provocó la reacción de la capitana del equipo femenino del Inter

TELESHOW
Karina Jelinek aclaró rumores de

Karina Jelinek aclaró rumores de boda con Flor Parise: “No sé si me voy a casar”

Mauro Icardi y la China Suárez llegaron al país: Wanda Nara contó el motivo de la cautelar que pidió por sus hijas

Valentina Cervantes contó las verdaderas razones de su renuncia a Masterchef y cómo quedó su relación con Wanda Nara

¿Cristian Castro separado de Mariela Sánchez?: las imágenes con una nueva mujer

El inesperado encuentro de Yanina Latorre y Wanda Nara en un show: “Me tiene bloqueada pero nos entendemos”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador: la masacre en la

Ecuador: la masacre en la cárcel de Machala evidencia la expansión del grupo Sao Box y la persistente crisis penitenciaria

El chavismo mantiene su aparato de propaganda en X pese a la censura gubernamental

¿Está permitido envejecer? Dorian Gray, entre la obsesión por la juventud y el deseo prohibido

El gran giro climático que transformó Rapa Nui: una crisis hídrica sin precedentes

Hablar varios idiomas se asocia con un envejecimiento más lento