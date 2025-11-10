Mundo

Qué dijo Trump y cómo lo editó la BBC: el video que desató el escándalo y las renuncias en la cadena británica

El programa “Panorama” eliminó la frase donde el mandatario pedía a sus seguidores manifestarse “de forma pacífica y patriótica” y unió fragmentos distantes del discurso para sugerir un llamado a la violencia

Guardar
El video de Donald Trump que fue editado por la BBC y provocó la renuncia de su CEO

Un documental de la BBC que editó un discurso del presidente Donald Trump sobre el asalto al Capitolio de 2021, omitiendo su llamado a protestar “pacíficamente”, desencadenó este domingo la renuncia del director general de la cadena británica, Tim Davie, y de su jefa de noticias, Deborah Turness.

El escándalo se originó en el programa “Panorama”, que emitió antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 un documental titulado “Trump: A Second Chance?” (Trump: ¿una segunda oportunidad?) producido por la compañía independiente October Films Ltd. para la BBC.

La edición del material unió fragmentos del discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, tomando frases de diferentes momentos separados por casi una hora, para crear lo que parecía ser una declaración continua que instaba a la violencia.

La versión editada hizo parecer que Trump decía: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes, y luchamos. Luchamos con todas nuestras fuerzas, y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país”.

Sin embargo, entre esas frases, Trump había dicho: “Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica”. Esta referencia explícita a una manifestación pacífica fue eliminada del montaje.

La expresión “luchamos con todas
La expresión “luchamos con todas nuestras fuerzas” fue pronunciada por Trump hacia el final del discurso, pero sin hacer referencia directa al Capitolio. (REUTERS/Jim Bourg/archivo)

Según el video y la transcripción del discurso original, Trump declaró: “Iré con ustedes, vamos a marchar, vamos a marchar. Cualquiera que ustedes quieran, pero creo que aquí mismo, vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas, hombres y mujeres, y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos”.

La expresión “luchamos con todas nuestras fuerzas” fue pronunciada por Trump hacia el final del discurso, pero sin hacer referencia directa al Capitolio. “Luchamos con todas nuestras fuerzas. Y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país”, dijo Trump en esa parte posterior del discurso.

“Sé que todos los que
“Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica", dijo Trump en su discurso. (REUTERS/Jim Bourg/archivo)

El presidente del consejo de administración de la BBC, Samir Shah, presentó disculpas formales el lunes en una carta dirigida al comité parlamentario de Cultura, Medios y Deportes. “Reconocemos que la manera en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta. La BBC desea disculparse por ese error de juicio”, señaló Shah.

La controversia se intensificó después de que el periódico conservador The Daily Telegraph publicara documentos internos compilados por Michael Prescott, un asesor externo contratado para revisar los estándares editoriales de la cadena. El dossier filtrado expresaba preocupación por el documental y su edición del discurso de Trump.

En su carta de renuncia al personal, Davie reconoció: “Se han cometido algunos errores y como director general debo asumir la responsabilidad final”.

Turness defendió a su equipo al llegar el lunes a las oficinas centrales de la BBC. “Nuestros periodistas son personas trabajadoras que se esfuerzan por la imparcialidad y defenderé su periodismo”, declaró. “No hay sesgo institucional. Se cometen errores, pero no hay sesgo institucional”.

La directiva que ayer dimitió de la BBC niega "un sesgo institucional" en la cadena

Trump celebró las renuncias en su red social Truth Social. “Los altos cargos de la BBC, incluido TIM DAVIE, el JEFE, están dimitiendo o siendo DESPEDIDOS porque les han pillado ‘manipulando’ mi excelente (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero. Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos ‘periodistas’ corruptos”, escribió el mandatario.

Trump acusó a los ejecutivos de ser “personas muy deshonestas que intentaron influir en el resultado de las elecciones presidenciales” y añadió: “Por si fuera poco, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro aliado número uno. ¡Qué terrible para la democracia!”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reaccionó en X publicando imágenes de artículos sobre el conflicto junto a la noticia de la renuncia de Davie.

La BBC, una institución de 103 años financiada mediante una licencia anual de 174.50 libras (230 dólares), está obligada por su carta constitutiva a mantener imparcialidad. La cadena ha enfrentado críticas recientes también por su cobertura de la guerra en Gaza y otros temas sensibles.

El gobierno británico declaró el lunes que “apoya una BBC fuerte e independiente” que debe “mantener una alta calidad” y “corregir sus errores rápidamente”.

Temas Relacionados

BBCDonald TrumpAsalto al CapitolioTim DavieDeborah TurnessReino UnidoEstados UnidosPeriodismoMediosUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Qué está pasando en la BBC: la crisis por un discurso de Trump editado provocó la renuncia de sus máximos responsables

El director general y la jefa de noticias de la centenaria cadena británica renunciaron tras admitir que un programa eliminó referencias a manifestaciones “pacíficas” en un discurso del presidente de 2021, creando la impresión de un llamado directo a la violencia

Qué está pasando en la

El momento en el que una entrevista a Zelensky en Ucrania es interrumpida por un apagón: “Es nuestra vida diaria”

El corte de luz en el palacio presidencial se convirtió en el reflejo de la crisis que enfrenta la nación, consecuencia de los ataques a infraestructuras clave en el sector energético por parte de Rusia

El momento en el que

Asesinaron a una influencer frente a una multitud: terroristas de Al Qaeda la secuestraron y la ejecutaron públicamente

Terroristas armados raptaron a Mariam Cisse en una feria en Mali mientras transmitía en directo para sus seguidores

Asesinaron a una influencer frente

Las impactantes imágenes de Filipinas tras el paso del tifón Fung-wong: cuatro muertos y millones de desplazados

El ciclón, uno de los más intensos del año, causó estragos en el norte del país, con carreteras anegadas, viviendas destruidas y miles de personas aún en centros de evacuación

Las impactantes imágenes de Filipinas

China exigió tener prioridad absoluta sobre la mayor reserva de litio chilena para aprobar el acuerdo con Codelco

El ente regulador de Beijing impuso duras condiciones en la asociación con Santiago para garantizarse el suministro del mineral clave para la tecnología

China exigió tener prioridad absoluta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Indumil reconoce fallas en manejo

Indumil reconoce fallas en manejo de su inventario de material bélico tras denuncia por irregularidades

ASAPMI organizará una jornada sobre el impacto de Sandor Ferenczi en la protección de la infancia

Dos muertos y 4 heridos tras el choque e incendio de dos camiones en Mendoza

ELN amenzó al Gobierno Petro en caso de intentar liberar a los cinco militres secuestrados en Arauca: “Responsabilizamos a sus Fuerzas Armadas”

Juan Nattex, experto en sueño, sobre los ronquidos: “Es literalmente como si te estuvieras ahogando, pero mientras duermes”

INFOBAE AMÉRICA
Bruselas recuerda a Hungría que

Bruselas recuerda a Hungría que está exenta de sanciones al crudo ruso y espera detalles del pacto con Trump

Imbroda celebra que Feijóo elija Melilla para la primera reunión del Comité de Dirección del PP fuera de la Península

El 72% de los consumidores ha sumado un nuevo producto a su cesta de la compra, según Aecoc

Un tribunal alemán permite salir del país al principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Las conversaciones entre Afganistán y Pakistán concluyen sin avances ni fecha de continuación

ENTRETENIMIENTO

El dato devastador que cambió

El dato devastador que cambió para siempre la forma de actuar de la esposa de Bruce Willis tras el diagnóstico de demencia del actor

“Mi mayor arrepentimiento es no haber mantenido mi nombre original”: Martin Sheen habló de identidad, fe y redención

Sally Kirkland enfrenta la demencia: la actriz recibe cuidados paliativos en Palm Springs

Chad Michael Murray suplicó para evitar aparecer en esta escena “terrible” de “One Tree Hill”

Jon Bon Jovi narró su lucha para recuperar la voz y volver a los escenarios tras la cirugía vocal: “Habría hecho cualquier cosa”