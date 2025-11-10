Qué dijo Trump y cómo lo editó la BBC: el video que desató el escándalo y las renuncias en la cadena británica

El video de Donald Trump que fue editado por la BBC y provocó la renuncia de su CEO

Un documental de la BBC que editó un discurso del presidente Donald Trump sobre el asalto al Capitolio de 2021, omitiendo su llamado a protestar “pacíficamente”, desencadenó este domingo la renuncia del director general de la cadena británica, Tim Davie, y de su jefa de noticias, Deborah Turness.

El escándalo se originó en el programa “Panorama”, que emitió antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 un documental titulado “Trump: A Second Chance?” (Trump: ¿una segunda oportunidad?) producido por la compañía independiente October Films Ltd. para la BBC.

La edición del material unió fragmentos del discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, tomando frases de diferentes momentos separados por casi una hora, para crear lo que parecía ser una declaración continua que instaba a la violencia.

La versión editada hizo parecer que Trump decía: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes, y luchamos. Luchamos con todas nuestras fuerzas, y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país”.

Sin embargo, entre esas frases, Trump había dicho: “Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica”. Esta referencia explícita a una manifestación pacífica fue eliminada del montaje.

Según el video y la transcripción del discurso original, Trump declaró: “Iré con ustedes, vamos a marchar, vamos a marchar. Cualquiera que ustedes quieran, pero creo que aquí mismo, vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas, hombres y mujeres, y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos”.

La expresión “luchamos con todas nuestras fuerzas” fue pronunciada por Trump hacia el final del discurso, pero sin hacer referencia directa al Capitolio. “Luchamos con todas nuestras fuerzas. Y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país”, dijo Trump en esa parte posterior del discurso.

“Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica", dijo Trump en su discurso. (REUTERS/Jim Bourg/archivo)

El presidente del consejo de administración de la BBC, Samir Shah, presentó disculpas formales el lunes en una carta dirigida al comité parlamentario de Cultura, Medios y Deportes. “Reconocemos que la manera en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta. La BBC desea disculparse por ese error de juicio”, señaló Shah.

La controversia se intensificó después de que el periódico conservador The Daily Telegraph publicara documentos internos compilados por Michael Prescott, un asesor externo contratado para revisar los estándares editoriales de la cadena. El dossier filtrado expresaba preocupación por el documental y su edición del discurso de Trump.

En su carta de renuncia al personal, Davie reconoció: “Se han cometido algunos errores y como director general debo asumir la responsabilidad final”.

Turness defendió a su equipo al llegar el lunes a las oficinas centrales de la BBC. “Nuestros periodistas son personas trabajadoras que se esfuerzan por la imparcialidad y defenderé su periodismo”, declaró. “No hay sesgo institucional. Se cometen errores, pero no hay sesgo institucional”.

La directiva que ayer dimitió de la BBC niega "un sesgo institucional" en la cadena

Trump celebró las renuncias en su red social Truth Social. “Los altos cargos de la BBC, incluido TIM DAVIE, el JEFE, están dimitiendo o siendo DESPEDIDOS porque les han pillado ‘manipulando’ mi excelente (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero. Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos ‘periodistas’ corruptos”, escribió el mandatario.

Trump acusó a los ejecutivos de ser “personas muy deshonestas que intentaron influir en el resultado de las elecciones presidenciales” y añadió: “Por si fuera poco, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro aliado número uno. ¡Qué terrible para la democracia!”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reaccionó en X publicando imágenes de artículos sobre el conflicto junto a la noticia de la renuncia de Davie.

La BBC, una institución de 103 años financiada mediante una licencia anual de 174.50 libras (230 dólares), está obligada por su carta constitutiva a mantener imparcialidad. La cadena ha enfrentado críticas recientes también por su cobertura de la guerra en Gaza y otros temas sensibles.

El gobierno británico declaró el lunes que “apoya una BBC fuerte e independiente” que debe “mantener una alta calidad” y “corregir sus errores rápidamente”.