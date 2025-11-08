Estados Unidos

Aumentaron a más de 1.700 los vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del Gobierno

La cifra representa el 2,1% de los 57.672 viajes programados en 40 aeropuertos. La situación se extenderá durante el fin de semana si el Senado no logra ponerse de acuerdo


El recorte en los aeropuertos de EEUU dejó más de 1.700 vuelos cancelados

Durante el viernes, primer día del recorte del 4% en la actividad de 40 aeropuertos de Estados Unidos, se han reportado más de 1.700 vuelos cancelados a nivel nacional y unas 32 torres de control afectadas por la falta de personal. Esta situación se extenderá durante el fin de semana si el Senado no logra poner fin al cierre de Gobierno más prolongado en la historia del país.

Según la central de datos de aviación Cirium, este viernes se cancelaron 1.723 vuelos en todo el territorio estadounidense, lo que representa el 2,1% de los 57.672 vuelos programados en 40 aeropuertos.

Las aerolíneas United (549 vuelos), Delta (513) y American (429) registraron el mayor número de cancelaciones durante el día, según datos del portal, siendo en su mayoría vuelos domésticos.

Otras ocho aerolíneas también reportaron cancelaciones y las autoridades de aviación informaron retrasos de cuatro a cinco horas, en promedio, durante la noche a nivel nacional.

Un vuelo de American Eagle
Un vuelo de American Eagle aterriza en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington mientras la administración Trump advierte de recortes inminentes en las operaciones de las aerolíneas comerciales (REUTERS/Nathan Howard)

Los aeropuertos de Phoenix, Atlanta, Chicago, Nueva York, San Francisco y Washington figuran entre los más afectados por cancelaciones, de acuerdo con datos del radar FlightAware.

El Departamento de Transporte advirtió que 32 torres de control en más de 10 ciudades principales del país reportaron una significativa falta de personal. En ocho de ellas, el personal ha gestionado vuelos en condiciones de sobrecarga, solicitando paradas en tierra de salidas para cubrir la demanda de aterrizajes.

La crisis aérea se intensificó este viernes, en el día 37 del cierre de Gobierno más prolongado de la historia estadounidense, y podría agravarse durante el fin de semana, cuando ya se han cancelado cerca de 800 vuelos y se proyecta que otros 1.000 podrían ser postergados.

El Senado se reunirá este sábado, aunque los republicanos manifestaron que no respaldan las alternativas propuestas por los demócratas para reabrir la Administración. Ante la falta de consenso, es probable que una posible votación no prospere.

Viajeros esperan en la Terminal
Viajeros esperan en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul en Minneapolis, Minnesota, EEUU, el 7 de noviembre de 2025 (REUTERS/Tim Evans)

Los aeropuertos afectados

  • Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta
  • Aeropuerto Internacional Logan de Boston
  • Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington
  • Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas
  • Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington
  • Aeropuerto Internacional de Denver
  • Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth
  • Aeropuerto Metropolitano del Condado Wayne de Detroit
  • Aeropuerto Internacional Newark Liberty
  • Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood
  • Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu
  • Aeropuerto Internacional Washington Dulles
  • Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston
  • Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York
  • Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas
  • Aeropuerto Internacional de Los Ángeles
  • Aeropuerto LaGuardia en Nueva York
  • Aeropuerto Internacional de Orlando
  • Aeropuerto Midway de Chicago
  • Aeropuerto Internacional de Memphis
  • Aeropuerto Internacional de Miami
  • Aeropuerto Internacional de Mineápolis-St. Paul
  • Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago
  • Aeropuerto Internacional de Filadelfia
  • Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix
  • Aeropuerto Internacional de San Diego
  • Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma
  • Aeropuerto Internacional de San Francisco
  • Aeropuerto Internacional de Salt Lake City
  • Aeropuerto Internacional de Tampa
Un controlador aéreo trabaja en
Un controlador aéreo trabaja en la torre de control del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington mientras la administración Trump advierte de recortes inminentes en las operaciones de las aerolíneas comerciales, más de un mes después del inicio del cierre del gobierno estadounidense (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Aeropuertos comerciales medianos, centros de carga y pistas de jets privados

También se han mencionado recortes en un número menor de aeropuertos medianos que registran un tráfico comercial significativo, así como en centros de carga y aeródromos populares entre los operadores de jets privados. Entre ellos están:

  • Aeropuerto Internacional de Anchorage
  • Aeropuerto Internacional de Cincinnati-Norte de Kentucky
  • Dallas Love Field
  • Aeropuerto Hobby de Houston
  • Aeropuerto Internacional de Indianápolis
  • Aeropuerto Internacional de Louisville
  • Aeropuerto Internacional de Oakland
  • Aeropuerto Internacional de Ontario en California
  • Aeropuerto Internacional de Portland
  • Aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey

