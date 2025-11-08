Aumentaron a más de 1.700 los vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del Gobierno

El recorte en los aeropuertos de EEUU dejó más de 1.700 vuelos cancelados

Durante el viernes, primer día del recorte del 4% en la actividad de 40 aeropuertos de Estados Unidos, se han reportado más de 1.700 vuelos cancelados a nivel nacional y unas 32 torres de control afectadas por la falta de personal. Esta situación se extenderá durante el fin de semana si el Senado no logra poner fin al cierre de Gobierno más prolongado en la historia del país.

Según la central de datos de aviación Cirium, este viernes se cancelaron 1.723 vuelos en todo el territorio estadounidense, lo que representa el 2,1% de los 57.672 vuelos programados en 40 aeropuertos.

Las aerolíneas United (549 vuelos), Delta (513) y American (429) registraron el mayor número de cancelaciones durante el día, según datos del portal, siendo en su mayoría vuelos domésticos.

Otras ocho aerolíneas también reportaron cancelaciones y las autoridades de aviación informaron retrasos de cuatro a cinco horas, en promedio, durante la noche a nivel nacional.

Un vuelo de American Eagle aterriza en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington mientras la administración Trump advierte de recortes inminentes en las operaciones de las aerolíneas comerciales (REUTERS/Nathan Howard)

Los aeropuertos de Phoenix, Atlanta, Chicago, Nueva York, San Francisco y Washington figuran entre los más afectados por cancelaciones, de acuerdo con datos del radar FlightAware.

El Departamento de Transporte advirtió que 32 torres de control en más de 10 ciudades principales del país reportaron una significativa falta de personal. En ocho de ellas, el personal ha gestionado vuelos en condiciones de sobrecarga, solicitando paradas en tierra de salidas para cubrir la demanda de aterrizajes.

La crisis aérea se intensificó este viernes, en el día 37 del cierre de Gobierno más prolongado de la historia estadounidense, y podría agravarse durante el fin de semana, cuando ya se han cancelado cerca de 800 vuelos y se proyecta que otros 1.000 podrían ser postergados.

El Senado se reunirá este sábado, aunque los republicanos manifestaron que no respaldan las alternativas propuestas por los demócratas para reabrir la Administración. Ante la falta de consenso, es probable que una posible votación no prospere.

Viajeros esperan en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul en Minneapolis, Minnesota, EEUU, el 7 de noviembre de 2025 (REUTERS/Tim Evans)

Los aeropuertos afectados

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta

Aeropuerto Internacional Logan de Boston

Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington

Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas

Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington

Aeropuerto Internacional de Denver

Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth

Aeropuerto Metropolitano del Condado Wayne de Detroit

Aeropuerto Internacional Newark Liberty

Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood

Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu

Aeropuerto Internacional Washington Dulles

Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York

Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

Aeropuerto LaGuardia en Nueva York

Aeropuerto Internacional de Orlando

Aeropuerto Midway de Chicago

Aeropuerto Internacional de Memphis

Aeropuerto Internacional de Miami

Aeropuerto Internacional de Mineápolis-St. Paul

Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago

Aeropuerto Internacional de Filadelfia

Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix

Aeropuerto Internacional de San Diego

Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma

Aeropuerto Internacional de San Francisco

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City

Aeropuerto Internacional de Tampa

Un controlador aéreo trabaja en la torre de control del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington mientras la administración Trump advierte de recortes inminentes en las operaciones de las aerolíneas comerciales, más de un mes después del inicio del cierre del gobierno estadounidense (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Aeropuertos comerciales medianos, centros de carga y pistas de jets privados

También se han mencionado recortes en un número menor de aeropuertos medianos que registran un tráfico comercial significativo, así como en centros de carga y aeródromos populares entre los operadores de jets privados. Entre ellos están :

Aeropuerto Internacional de Anchorage

Aeropuerto Internacional de Cincinnati-Norte de Kentucky

Dallas Love Field

Aeropuerto Hobby de Houston

Aeropuerto Internacional de Indianápolis

Aeropuerto Internacional de Louisville

Aeropuerto Internacional de Oakland

Aeropuerto Internacional de Ontario en California

Aeropuerto Internacional de Portland

Aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey