America Business Forum: la segunda jornada tendrá los aportes de Rafael Nadal, Javier Milei y otros modelos de liderazgo global

El alcalde de Miami, Francis Suárez, entrevista al futbolista argentino Lionel Messi en el America Business Forum en Miami, Florida, EE. UU., el 5 de noviembre de 2025. REUTERS/Marco Bello

El America Business Forum se instaló en el centro de atención internacional en su edición celebrada en el Kaseya Center de Miami, bajo el lema “En 2025, el mundo se encuentra en Estados Unidos”. Tras su lanzamiento el miércoles —en un escenario marcado por la presencia de personalidades como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Nobel de la Paz María Corina Machado y el futbolista argentino Lionel Messi—, el evento continúa este jueves con una agenda nutrida por figuras de peso de la política, el deporte y las finanzas globales.

El primer día del ABF dejó un fuerte acento en el liderazgo en tiempos de cambio global: Trump subió al escenario por la tarde, mientras que Machado participó en la jornada matinal con una intervención remota desde Venezuela. El cierre del miércoles fue protagonizado por Messi, quien compartió su visión sobre el impacto social del deporte.

El jueves, el foro presenta un cartel sobresaliente. Las leyendas del tenis Serena Williams y Rafael Nadal tienen programadas intervenciones ante cientos de asistentes y directivos, junto a altos perfiles de la economía internacional.

La jornada comienza a las 09:00 (hora local) con la apertura de puertas y el arranque formal de actividades previsto para las 10:00. En ese marco, el ex CEO de Google y actual presidente de Relativity Space, Eric Schmidt, inaugura el ciclo de ponencias. El presidente y CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, actúa a continuación, antes de un bloque dedicado a networking.

A las 11:30, el presentador y empresario estadounidense Patrick Bet-David expone sobre nuevas formas de liderazgo mediático. Poco después, el actual enviado especial para misiones de paz de Estados Unidos, Steve Witkoff, aportará la visión diplomática en los negocios. La agenda retoma la conexión con el deporte y la innovación empresarial tras el almuerzo, con la disertación de la multipremiada Serena Williams, quien desarrollará el cruce entre su experiencia como atleta de alto nivel y emprendedora.

La leyenda del tenis Serena Williams. REUTERS/Pankra Nieto

El presidente de Argentina, Javier Milei, se suma al cronograma a las 13:45 para abordar el escenario político regional y compartir su perspectiva sobre la economía emergente sudamericana. Williams y Nadal cierran el bloque vespertino aportando experiencias propias sobre resiliencia y éxito.

Rafael Nadal interviene a las 15:45, donde el foco estará puesto en la profesionalización del deporte y el desarrollo de proyectos empresariales vinculados a su nombre. El periodista Bret Baier, de Fox News, está a cargo de moderar la mayoría de los paneles y entrevistas del jueves, asegurando dinámica e interacción con la audiencia, según remarcó El País en coberturas previas.

La organización del ABF, bajo la dirección del empresario Ignacio González Castro, CEO de la consultora América Business, busca consolidar la cita anual como la “cumbre de las ideas más grande del planeta”. El traslado de la sede desde Punta del Este, Uruguay, —donde se mantuvo de 2017 a 2024— a Miami, apunta a un alcance cada vez más global y a potenciar el atractivo para empresas e instituciones de todo el continente.

El presidente argentino, Javier Milei

El foro se sostiene con patrocinio de entidades clave como el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida (FIU), el City National Bank de Florida y el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita. El alcalde de Miami, Francis Suárez, preside la junta directiva del evento y, en declaraciones recogidas por AP, expresó: “Este noviembre mostraremos al mundo lo que significa ser estadounidense, lo que significa adoptar el sistema de libre mercado, donde la libertad y la independencia determinan tu prosperidad, no el gobierno”.

En la jornada inaugural, el aporte de Donald Trump situó el rol de Estados Unidos en el escenario pospandemia, a la vez que María Corina Machado introdujo el estado de la lucha democrática latinoamericana. Según El País, el cierre de Lionel Messi ofreció uno de los testimonios más seguidos, donde relató los desafíos y oportunidades que presenta el fútbol en un contexto globalizado.

El ABF continúa este jueves convocando distintas miradas y relatos sobre negocios, innovación, deporte y liderazgo, confirmando un espacio transversal de encuentro para referentes de América y el mundo.