Nuevos globos y estrellas internacionales protagonizarán el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s

El foco de esta edición estará puesto en el impacto de la cultura pop asiática, dada la esperada presencia del grupo ficticio HUNTR/X, surgido del éxito de Netflix “KPop Demon Hunters”

Espectadores disfrutan el paso de
Espectadores disfrutan el paso de los tradicionales globos gigantes por las calles de Nueva York durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. (REUTERS/Brendan McDermid)

La edición 2025 del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s presentará una selección inusual de artistas y estrenos de globos que marcarán el preludio de su centenario.

El evento, tradicionalmente celebrado en Nueva York, reunirá a figuras como Ciara, Foreigner, Lil Jon, Kool & the Gang, Busta Rhymes, Mickey Guyton y Teyana Taylor, quienes ya confirmaron su participación.

El foco de esta edición estará puesto en el impacto de la cultura pop asiática, dada la esperada presencia del grupo ficticio HUNTR/X, surgido del éxito de Netflix “KPop Demon Hunters”.

Las intérpretes Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami aportarán su música tras el lanzamiento del soundtrack oficial, que alcanzó el primer puesto en el Billboard 200 y recientemente obtuvo certificación de platino. Durante la transmisión, “dos personajes de la película, Derpy Tiger y Sussie, aparecerán como parte de la colección de globos que desfilará por las calles de Manhattan”, según detalló The Associated Press.

El desfile contará este año
El desfile contará este año con la participación de reconocidas figuras musicales, nuevos globos y la presencia de la emblemática llegada de Santa Claus. (REUTERS/Brendan McDermid)

La organización reportó que el desfile iniciará a las 8:30 de la mañana del 27 de noviembre, con un despliegue de 32 globos gigantes, tres ballonicles (híbridos entre globo y vehículo), 27 carrozas alegóricas, 33 grupos de payasos y 11 bandas musicales.

A la cita regresarán los presentadores emblemáticos del matutino “Today”: Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker, quienes conducirán la emisión transmitida por NBC y Peacock. The Associated Press confirmó que se esperan nuevos anuncios de invitados en las próximas semanas.

Broadway y cultura popular

El festejo congregará tanto a manifestaciones artísticas tradicionales como contemporáneas. Broadway estará representada por miembros de los elencos de “Buena Vista Social Club”, “Just in Time” y “Ragtime”.

También confirmaron asistencia las Radio City Rockettes, además del patinador artístico Ilia Malinin (tres veces campeón nacional de EE. UU.) y el paralímpico Jack Wallace. En palabras de los organizadores citados por AP, “el objetivo cada año es combinar nostalgia, innovación y diversidad cultural”.

Artistas y carrozas temáticas destacan
Artistas y carrozas temáticas destacan en el evento anual organizado por Macy’s, uno de los más esperados de la temporada festiva. (REUTERS/Andrew Kelly)

Entre los estrenos destacan cuatro nuevos globos de personajes populares. El desfile mostrará una figura de Buzz Lightyear, además de otros personajes influyentes: Pac-Man, Mario de Super Mario Bros y una carroza-globo de cebolla de casi 10 metros de altura inspirada en el universo de Shrek.

Para anticipar el centenario, la puesta en escena incluirá algunos globos históricos, tales como el Rainbow Trout, el Happy Hippo Triple Stack, Wigglefoot y Freida the Dachshund.

El desfile también revelará seis carrozas inéditas. Figuran propuestas de empresas como Holland America Line, Lego, Lindt, referencias a la serie “Stranger Things” y una representación de ovejas insomnes por parte de Serta.

Un desfile histórico

Desde su primera edición en 1924, el Desfile de Macy’s se consolidó como una cita icónica de la temporada festiva estadounidense. Cada año, miles de espectadores se agrupan en el recorrido por Manhattan, mientras millones lo siguen desde sus hogares.

Bandas escolares, carrozas alegóricas y
Bandas escolares, carrozas alegóricas y celebridades forman parte de la propuesta que convierte al Desfile de Macy’s en un espectáculo de alcance internacional. (REUTERS/Brendan McDermid)

En 2023, la audiencia superó los 31 millones de televidentes por NBC y Peacock, lo que representó un aumento del 10%. Los organizadores destacaron que fue “la mayor audiencia registrada en la historia del evento”, según datos aportados a The Associated Press.

Junto a las estrellas centrales, se sumarán artistas como Jewel, Debbie Gibson, Drew Baldridge, Matteo Bocelli, Colbie Caillat, Gavin DeGraw, Meg Donnelly, Christopher Jackson, Darlene Love, Roman Mejia, Taylor Momsen, Calum Scott, Shaggy, Lauren Spencer Smith y Luísa Sonza.

Además, la agrupación musical de la Policía de Nueva York y bandas representativas de regiones de Carolina del Sur, California, Texas, Arizona, New Hampshire, Mississippi, Alabama, Pensilvania y Santiago de Panamá tendrán presencia en el recorrido.

Una fuente de la organización indicó a The Associated Press: “La cantidad y diversidad de participantes evidencia la importancia del desfile en la creación de comunidad alrededor de la tradición del Día de Acción de Gracias”.

La edición 2025 sentará el precedente para la celebración del centenario, un hito que consolidará la relevancia simbólica del evento en la memoria colectiva de los estadounidenses.

