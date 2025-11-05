El motor explotó y se desprendió antes del accidente mortal del avión de UPS en Kentucky, según la NTSB

El desprendimiento del motor fue confirmado por la NTSB como el hallazgo clave del accidente del avión de UPS en Kentucky. (Stephen Cohen/Getty Images/AFP)

Un motor explotó y se desprendió de un avión de carga de UPS segundos antes de que la aeronave se estrellara y estallara en llamas tras despegar del aeropuerto Muhammad Ali International de Louisville, Kentucky.

La información fue confirmada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), marcando la primera declaración oficial sobre el trágico suceso ocurrido alrededor de las 17:15 del martes 4 d enoviembre, en el que murieron al menos nueve personas.

Todd Inman, miembro de la NTSB, explicó a The Associated Press que “hubo un incendio en el ala izquierda de la aeronave y el motor ‘se desprendió’ durante el despegue”. El funcionario añadió que “hay muchas partes diferentes de este avión en muchos lugares distintos”, describiendo un campo de escombros que se extiende por casi medio kilómetro.

El incidente ocurrió segundos después del despegue desde el aeropuerto Muhammad Ali International de Louisville. (AP Photo/Jon Cherry)

Una catástrofe en cadena

El avión siniestrado, un McDonnell Douglas MD-11 fabricado en 1991, transportaba a tres tripulantes y partía con destino a Honolulu. El desastre tuvo lugar a las 17:15 horas del martes, minutos después del despegue desde UPS Worldport, el principal centro logístico global de la compañía ubicado en Louisville. Imágenes tomadas por testigos muestran “llamas en el ala izquierda del avión y una estela de humo”, minutos antes del impacto.

La explosión generó incendios secundarios que afectaron instalaciones vecinas. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, precisó que “la cadena de explosiones alcanzó Kentucky Petroleum Recycling y un depósito de repuestos de autos, aunque pudo ser mucho peor”.

Beshear detalló que el impacto no alcanzó el gran restaurante local ni instalaciones como la planta de Ford o el centro de convenciones, ambos ubicados cerca del accidente. “Otra bendición: este avión podría haber chocado contra la fábrica de Ford o el centro de convenciones, pero no fue así”, declaró el gobernador.

Al menos nueve personas perdieron la vida, mientras continúa la búsqueda de posibles víctimas en la zona afectada. (AP Photo/Jon Cherry)

Búsqueda de víctimas

A un día de la tragedia, el número final de fallecidos permanece indeterminado. El jefe de bomberos Mark Little, del distrito Okolona, reconoció: “no sabemos cuántas víctimas estamos buscando. Ese es uno de los problemas y la zona de escombros es tan grande que tomará tiempo”.

La Universidad de Louisville informó que dos personas permanecen en estado crítico en la unidad de quemados, mientras que 13 más han sido tratadas y dadas de alta. Cinco personas adicionales recibieron atención en otros hospitales.

Residentes y trabajadores de la zona describieron el momento del accidente en términos de confusión y temor. Summer Dickerson, quien trabaja en las inmediaciones, contó: “no sabía si estábamos bajo ataque. No tenía idea de qué estaba pasando”.

Las operaciones en el aeropuerto se reanudaron parcialmente el miércoles, con una pista habilitada para vuelos. Las autoridades locales bloquearon los accesos a unos 400 metros del lugar del impacto. Paralelamente, continuaron las tareas de rescate y se acordonó el área ante la posibilidad de encontrar más víctimas bajo los escombros.

La aeronave, un McDonnell Douglas MD-11 fabricado en 1991, había pasado por mantenimiento reciente en San Antonio. (Michael Clevenger/USA Today Network/REUTERS)

La investigación apunta al mantenimiento

Expertos señalaron que el avión había recibido mantenimiento reciente durante el mes anterior en San Antonio. El exinvestigador federal Jeff Guzzetti enfatizó en entrevista con AP, que la pesquisa revisará al detalle los registros de mantenimiento: “este avión aparentemente pasó por mantenimiento pesado el último mes y los investigadores deberán analizar exactamente qué se hizo”.

El abogado especializado en aviación Pablo Rojas analizó las imágenes del impacto y concluyó que “el avión parecía tener dificultades para ganar altura con fuego en su lado izquierdo. Prácticamente, el avión en sí mismo actuó como una bomba por la cantidad de combustible a bordo”.

El proceso de identificación y búsqueda de desaparecidos continúa. Familias y amigos permanecen expectantes afuera de los centros de reunión y oficinas policiales, esperando novedades sobre los suyos. Mientras tanto, la NTSB mantiene el foco en el inusual desprendimiento del motor y en los trabajos de mantenimiento realizados sobre la aeronave como claves para entender la causa de este accidente.