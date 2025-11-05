Así reseñaron los medios del mundo el triunfo de Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

El triunfo de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York generó una amplia cobertura mediática internacional. Su victoria, que lo convierte en el primer alcalde musulmán de la ciudad y en el más joven desde 1892, fue interpretada como un giro político de alto impacto en Estados Unidos y un revés para el presidente Donald Trump.

En su discurso de victoria, Mamdani citó al socialista Eugene V. Debs: “Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad”. Agradeció a trabajadores, migrantes y voluntarios por su apoyo, y aseguró que Nueva York “será la luz en tiempos de oscuridad política”. Prometió gobernar “para todos”, rechazando el antisemitismo y la islamofobia, y definió su triunfo como una muestra de que “la esperanza vive”.

El resultado no solo marcó un cambio político en la ciudad más grande de Estados Unidos, sino que también ocupó las portadas de los principales medios del mundo, cada uno con su propia lectura del acontecimiento.

El Daily Mail fue uno de los primeros en destacar el carácter ideológico del nuevo alcalde. Bajo el titular “El socialista toma Nueva York”, describió el resultado como “un terremoto político” y resaltó el tono desafiante del discurso de Mamdani, quien dedicó un mensaje directo a Trump. El medio británico destacó también que la victoria abre “una nueva aurora” en la política de la ciudad.

El Daily Mail tituló “El socialista toma Nueva York”

La agencia AFP interpretó la elección como una derrota significativa para el presidente estadounidense. En su nota titulada “Mamdani, elegido alcalde de Nueva York, un revés para Trump”, subrayó que los votantes enviaron una señal de descontento con la actual administración y que el mensaje de Mamdani fue visto como un llamado a la unidad y la justicia social.

La portada de la agencia de noticias AFP

Para The Wall Street Journal, el resultado simboliza el avance de una nueva generación dentro del Partido Demócrata. Con el titular “Mamdani lidera las victorias demócratas”, el diario financiero destacó que el nuevo alcalde obtuvo más del 50 % de los votos y se impuso en un contexto de alta participación electoral.

La portada del Wall Street Journal, sobre la victoria demócrata

En un tono más crítico, The Times of Israel centró su cobertura en las posiciones políticas del nuevo alcalde. Tituló su artículo “El candidato de extrema izquierda Zohran Mamdani gana la alcaldía de Nueva York” y destacó las reacciones en Israel ante su victoria, señalando que el propio Mamdani prometió combatir el antisemitismo y trabajar por la convivencia en una ciudad con una amplia comunidad judía.

El Times of Israel tituló: "El candidato antiisraelí de extrema izquierda Zohran Mamdani gana la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York"

The Guardian enmarcó la victoria como parte de una noche triunfal para los demócratas. Bajo el título “Zohran Mamdani, elegido alcalde de Nueva York en una jornada de victorias demócratas”, el diario británico destacó el perfil del nuevo alcalde como símbolo del ascenso progresista en la política estadounidense.

The Guardian destacó el triunfo demócrata en la elección regional en EEUU

Desde Estados Unidos, CNN interpretó el resultado en un contexto más amplio. En su cobertura principal, titulada “Los demócratas arrasan en las primeras elecciones clave desde que asumió Trump”, el medio destacó que los votantes enviaron “un mensaje claro” al presidente y que el triunfo de Mamdani marcó “una nueva etapa para Nueva York”.

El titular de la cadena CNN sobre la victoria demócrata

Por su parte, la BBC subrayó la derrota republicana con el titular “Los resultados electorales no son buenos para los republicanos, dice Trump, tras la victoria de Mamdani en Nueva York”. La cadena británica destacó que la elección confirmó el fortalecimiento demócrata en los primeros comicios de medio mandato del actual gobierno.

La BBC también centró su titular sobre el triunfo de los demócratas

Finalmente, The Economist resumió el escenario con un enfoque analítico en su portada “Una noche de grandes triunfos para los demócratas”, donde interpretó la elección de Mamdani como una muestra del cambio de ciclo político en Estados Unidos y un reflejo del poder de los movimientos urbanos progresistas.

Mamdani también encabezó la portada de The Economist

Con más de un millón de votos —el 50,4 % del electorado—, Mamdani consolidó un triunfo que redefine el mapa político de Nueva York y proyecta su figura como uno de los nuevos referentes del ala progresista demócrata. Su toma de posesión está prevista para el 1 de enero, cuando asuma el cargo en una ciudad que, según sus palabras, “seguirá siendo construida y ahora también liderada por inmigrantes”.