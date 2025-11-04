Quién fue Dick Cheney, el vicepresidente más poderoso de la historia de Estados Unidos

Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos y figura clave en la invasión de Irak, falleció a los 84 años por complicaciones de neumonía y enfermedades cardíacas (REUTERS/ARCHIVO)

Dick Cheney, el conservador de carácter enérgico que se convirtió en uno de los vicepresidentes más poderosos y polarizadores en la historia de Estados Unidos y en un destacado defensor de la invasión de Irak, ha muerto a los 84 años. Cheney falleció la noche del lunes debido a complicaciones de neumonía y enfermedades cardíacas y vasculares, según informó su familia en un comunicado.

“Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación, incluyendo como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista por Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de los Estados Unidos”, dice el comunicado. “Dick Cheney fue un gran y buen hombre que enseñó a sus hijos y nietos a amar a nuestro país, y a vivir vidas de coraje, honor, amor, bondad y pesca con mosca. Estamos agradecidos más allá de toda medida por todo lo que Dick Cheney hizo por nuestro país. Y estamos bendecidos más allá de toda medida por haber amado y haber sido amados por este noble gigante de hombre”.

El discreto pero enérgico Cheney sirvió a presidentes padre e hijo, liderando las fuerzas armadas como jefe de Defensa durante la Guerra del Golfo Pérsico bajo el presidente George H.W. Bush antes de regresar a la vida pública como vicepresidente bajo el hijo de Bush, George W. Bush. Cheney fue, en efecto, el director de operaciones de la presidencia del joven Bush. Participó, a menudo de manera decisiva, en la implementación de las decisiones más importantes para el presidente y algunas de especial interés para él mismo, todo mientras vivía con décadas de enfermedad cardíaca y, tras dejar la administración, un trasplante de corazón. Cheney defendió de manera constante las herramientas extraordinarias de vigilancia, detención e interrogatorio empleadas en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Cheney fue uno de los vicepresidentes más poderosos y polarizadores en la historia de Estados Unidos, influyendo decisivamente en la política de la era Bush (REUTERS/ARCHIVO)

Años después de dejar el cargo, se convirtió en blanco del presidente Donald Trump, especialmente después de que su hija Liz Cheney se convirtiera en la principal crítica y examinadora republicana de los desesperados intentos de Trump por mantenerse en el poder tras su derrota electoral y sus acciones en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. “En los 246 años de historia de nuestra nación, nunca ha habido un individuo que representara una amenaza mayor para nuestra república que Donald Trump”, dijo Cheney en un anuncio televisivo para su hija. “Intentó robar la última elección usando mentiras y violencia para mantenerse en el poder después de que los votantes lo rechazaran. Es un cobarde”.

En un giro que los demócratas de su época nunca habrían imaginado, Dick Cheney dijo el año pasado que votaría por su candidata, Kamala Harris, para presidenta en contra de Trump. Sobreviviente de cinco infartos, Cheney pensó durante mucho tiempo que vivía con tiempo prestado y declaró en 2013 que ahora se despertaba cada mañana “con una sonrisa en el rostro, agradecido por el regalo de un día más”, una imagen curiosa para una figura que siempre parecía estar en pie de guerra.

Cheney defendió la invasión de Irak y las políticas de vigilancia e interrogatorio tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 (REUTERS/ARCHIVO)

Su vicepresidencia, definida por la era del terrorismo, llevó a Cheney a revelar que había desactivado la función inalámbrica de su desfibrilador años antes por temor a que terroristas pudieran enviarle a distancia una descarga fatal al corazón. Durante su tiempo en el cargo, la vicepresidencia dejó de ser un simple puesto ceremonial. En cambio, Cheney la convirtió en una red de canales alternativos desde los cuales influir en la política sobre Irak, terrorismo, poderes presidenciales, energía y otros pilares de una agenda conservadora.

Con una media sonrisa aparentemente permanente —sus detractores la llamaban mueca—, Cheney bromeaba sobre su desmesurada reputación como manipulador sigiloso. “¿Soy el genio malvado en la esquina que nadie ve salir de su agujero?”, preguntaba. “En realidad, es una buena manera de operar”.

Defensor acérrimo de la línea dura en Irak y cada vez más aislado a medida que otros halcones abandonaban el gobierno, Cheney se equivocó punto por punto en la guerra de Irak, sin perder nunca la convicción de que, en esencia, tenía razón. Alegó vínculos entre los atentados de 2001 contra Estados Unidos y el Irak previo a la guerra que no existían. Dijo que las tropas estadounidenses serían recibidas como libertadoras; no lo fueron.

Declaró que la insurgencia iraquí estaba en sus últimos estertores en mayo de 2005, cuando 1.661 miembros del servicio estadounidense habían muerto, ni siquiera la mitad del saldo final de la guerra. Para sus admiradores, mantuvo la fe en tiempos inciertos, resuelto incluso cuando la nación se volvió en contra de la guerra y de los líderes que la dirigían.

Cheney también fue conocido por su papel en la Guerra del Golfo Pérsico y su liderazgo en el Pentágono bajo el presidente George H.W. Bush (REUTERS/ARCHIVO)

Pero bien entrado el segundo mandato de Bush, la influencia de Cheney disminuyó, frenada por los tribunales o por realidades políticas cambiantes. Los tribunales fallaron en contra de los esfuerzos que él defendía para ampliar la autoridad presidencial y otorgar un trato especialmente severo a los sospechosos de terrorismo. Sus posturas belicistas sobre Irán y Corea del Norte no fueron plenamente respaldadas por Bush.

Cheney operó gran parte del tiempo desde ubicaciones no reveladas en los meses posteriores a los atentados de 2001, separado de Bush para asegurar que uno u otro sobreviviera a cualquier ataque posterior contra el liderazgo del país. Con Bush fuera de la ciudad en ese fatídico día, Cheney fue una presencia constante en la Casa Blanca, al menos hasta que agentes del Servicio Secreto lo levantaron en vilo y se lo llevaron, en una escena que el vicepresidente describió después con tono cómico.

Desde el principio, Cheney y Bush establecieron un extraño acuerdo, no expresado pero bien entendido. Dejando de lado cualquier ambición que pudiera tener de suceder a Bush, a Cheney se le concedió un poder comparable en algunos aspectos al de la propia presidencia. Ese acuerdo se mantuvo en gran medida.

“Está constituido de tal manera que es el mejor número dos”, dijo una vez Dave Gribbin, amigo que creció con Cheney en Casper, Wyoming, y trabajó con él en Washington. “Es discreto por naturaleza. Es notablemente leal”.

Dick Cheney sobrevivió a cinco infartos y vivió con enfermedades cardíacas, llegando a recibir un trasplante de corazón tras dejar la administración (REUTERS/ARCHIVO)

Como lo expresó Cheney: “Tomé la decisión, cuando me comprometí con el presidente, de que la única agenda que tendría sería la suya, que no iba a ser como la mayoría de los vicepresidentes —esos que maniobran, tratando de averiguar cómo serían elegidos presidentes cuando terminara su mandato”. Su inclinación por el secretismo y las maniobras tras bambalinas tuvo un precio. Llegó a ser visto como un Maquiavelo susceptible que orquestaba una respuesta fallida a las críticas sobre la guerra de Irak. Y cuando disparó accidentalmente a un compañero de caza en el torso, cuello y rostro con una descarga de escopeta en 2006, él y su círculo tardaron en informar sobre ese extraordinario suceso.

El vicepresidente lo calificó como “uno de los peores días de mi vida”. La víctima, su amigo Harry Whittington, se recuperó y lo perdonó rápidamente. Los comediantes no dejaron de bromear sobre el tema durante meses. Whittington murió en 2023. Cuando Bush inició su campaña presidencial, buscó la ayuda de Cheney, un conocedor de Washington que se había retirado al negocio petrolero. Cheney lideró el equipo encargado de encontrar un candidato a la vicepresidencia.

Bush decidió que la mejor opción era el hombre elegido para ayudar en la búsqueda. Juntos, la pareja enfrentó una prolongada batalla poselectoral en 2000 antes de poder reclamar la victoria. Una serie de recuentos y desafíos judiciales —una tormenta que se gestó desde Florida hasta la corte más alta del país— dejó a la nación en el limbo durante semanas.

Cheney se hizo cargo de la transición presidencial antes de que la victoria fuera clara y ayudó a que la administración tuviera un inicio fluido a pesar del tiempo perdido. Ya en el cargo, las disputas entre departamentos que buscaban una mayor parte del limitado presupuesto de Bush llegaban a su escritorio y a menudo se resolvían allí. En el Capitolio, Cheney hacía lobby por los programas del presidente en los pasillos que había recorrido como miembro profundamente conservador del Congreso y como el número dos de los republicanos en la Cámara de Representantes.

Durante su carrera, Dick Cheney ocupó cargos como jefe de gabinete de la Casa Blanca, secretario de Defensa y congresista por Wyoming (REUTERS/ARCHIVO)

Abundaban las bromas sobre cómo Cheney era el verdadero número uno en la ciudad; a Bush no parecía importarle y él mismo hacía algunas bromas al respecto. Pero tales comentarios fueron menos apropiados más adelante en la presidencia de Bush, cuando claramente asumió el control. Cheney se retiró a Jackson Hole, no lejos de donde Liz Cheney, años después, compró una casa, estableciendo su residencia en Wyoming antes de ganar el escaño que su padre había ocupado en la Cámara en 2016. Los destinos de padre e hija se acercaron aún más, ya que la familia Cheney se convirtió en uno de los blancos favoritos de Trump.

Dick Cheney salió en defensa de su hija en 2022, mientras ella equilibraba su papel principal en el comité que investigaba el 6 de enero con su intento de ser reelegida en el profundamente conservador Wyoming. El voto de Liz Cheney a favor del juicio político a Trump tras la insurrección le valió elogios de muchos demócratas y observadores políticos fuera del Congreso. Pero esos elogios y el apoyo de su padre no evitaron que perdiera estrepitosamente en las primarias republicanas, una caída dramática tras su rápido ascenso al puesto número tres en el liderazgo republicano de la Cámara.

La política atrajo por primera vez a Dick Cheney a Washington en 1968, cuando fue becario del Congreso. Se convirtió en protegido del representante Donald Rumsfeld, republicano de Illinois, sirviendo bajo su mando en dos agencias y en la Casa Blanca de Gerald Ford antes de ser ascendido a jefe de gabinete, el más joven en ocupar el cargo, a los 34 años. Cheney ocupó el puesto durante 14 meses, luego regresó a Casper, donde se había criado, y se postuló para el único escaño del estado en la Cámara de Representantes.

La influencia de Cheney en la Casa Blanca incluyó la ampliación de los poderes presidenciales y la toma de decisiones clave en seguridad y energía (REUTERS/ARCHIVO)

En esa primera campaña para la Cámara, Cheney sufrió un infarto leve, lo que lo llevó a bromear diciendo que estaba formando un grupo llamado “Cardíacos por Cheney”. Aun así, logró una victoria contundente y ganó cinco mandatos más. En 1989, Cheney se convirtió en secretario de Defensa bajo el primer presidente Bush y dirigió el Pentágono durante la Guerra del Golfo Pérsico de 1990-91, que expulsó a las tropas iraquíes de Kuwait. Entre las dos administraciones Bush, Cheney dirigió Halliburton Corp., con sede en Dallas, una gran empresa de ingeniería y construcción para la industria petrolera.

Cheney nació en Lincoln, Nebraska, hijo de un trabajador de larga trayectoria en el Departamento de Agricultura. Presidente de la clase sénior y co-capitán del equipo de fútbol americano en Casper, asistió a Yale con una beca completa durante un año, pero se retiró por malas calificaciones. Regresó a Wyoming, finalmente se inscribió en la Universidad de Wyoming y retomó la relación con su novia de la secundaria, Lynne Anne Vincent, con quien se casó en 1964. Le sobreviven su esposa, Liz y una segunda hija, Mary.

