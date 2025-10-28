Autoridades en EEUU alertan sobre dulces falsos con THC y hongos alucinógenos en la víspera de Halloween

La policía advierte sobre dulces de imitación que pueden contener sustancias psicoactivas y representar un riesgo para los niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de la celebración de Halloween, autoridades estatales y federales de Estados Unidos han emitido advertencias dirigidas a padres y cuidadores para reforzar la revisión de los dulces recolectados por los niños.

El motivo: la detección de caramelos falsos cuya apariencia es similar a productos legítimos, pero que contienen sustancias como THC —el principal compuesto psicoactivo de la marihuana— y hongos alucinógenos.

El caso más reciente se registró en Michigan, donde el Departamento de Policía de Warren incautó una serie de productos con apariencia de golosinas populares durante la ejecución de una orden de registro en una residencia local.

De acuerdo con la policía, los empaques imitaban de forma casi idéntica a marcas reconocidas. “Pensamos, ‘si un grupo de investigadores entrenados pudo pasar esto por alto, ¿qué hará un niño promedio en Halloween?’”, afirmó el teniente John Gajewski, vocero de la policía, en declaraciones a ABC News.

El THC es el principal compuesto psicoactivo de la marihuana y su consumo accidental puede tener graves consecuencias, según la DEA. (AP Foto/Nick Ingram)

A pesar de que los investigadores no encontraron pruebas de que estos productos habían sido diseñados específicamente para distribuirse entre los niños durante Halloween, Gajewski insistió en la importancia de la prevención: “queremos que este mensaje llegue a los padres y a los niños para que estén atentos esta temporada”.

Además, recomendó a los adultos que posean productos que contengan THC mantenerlos bajo resguardo, del mismo modo en que se haría con medicamentos peligrosos: “si los tienes legalmente en casa y quieres usarlos, ese es tu asunto. Pero guárdalos, escóndelos como haces con los medicamentos, para evitar que un adulto o un niño accedan a ellos por error”.

El THC o delta-9-tetrahidrocannabinol, de acuerdo con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), produce efectos psicoactivos y en el país su legalidad varía dependiendo de la jurisdicción.

Autoridades de Michigan incautaron caramelos falsos con THC y hongos alucinógenos en empaques idénticos a golosinas auténticas. (Warren Police Department)

El estado de Arkansas también ha emitido advertencias. Según el director regulador de Arkansas Tobacco Control, David Potter, se han detectado productos que imitan a los clásicos caramelos infantiles, pero contienen sustancias prohibidas bajo la legislación local.

Estos productos están disponibles en gasolineras y tiendas de conveniencia. “La preocupación es que muchos de estos productos se parecen mucho a los que los niños suelen consumir y que están a la venta en gasolineras o supermercados”, explicó Potter a la filial de ABC en Little Rock, KATV-TV.

Gajewski recomendó a los padres vigilar la existencia de etiquetas de advertencia en los paquetes de consumibles con apariencia de caramelo. Recomendó “buscar símbolos inusuales, olores extraños, cualquier cosa que indique que no se trata de un producto normal”, y ante la duda, contactar a la policía local.

Las autoridades recomiendan descartar cualquier caramelo que presente símbolos, olores o envoltorios inusuales. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Entre las principales recomendaciones emitidas por las autoridades se encuentran:

Examinar all los caramelos antes de que los niños los consuman.

Evitar el consumo de dulces sin envoltorio o de procedencia desconocida.

Descartar cualquier producto cuyo embalaje contenga señales extrañas o leyendas que alerten sobre la presencia de sustancias activas.

El fenómeno ha generado preocupación en los fabricantes de golosinas auténticas. Ferrara Candy Company, responsable de marcas como Trolli y Nerds, envió un comunicado a ABC News manifestando su inquietud: “nos preocupa profundamente que las imágenes de nuestros empaques o logotipos similares estén siendo explotados, de forma intencional o no, en productos no regulados que han demostrado ser inseguros para los niños”.

Hasta la fecha, las autoridades recalcan no tener evidencia de una distribución masiva destinada específicamente a la festividad de Halloween, pero subrayan la relevancia de la vigilancia parental ante la circulación de productos ilícitos con presentaciones engañosas.