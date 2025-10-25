Tiroteo en una fiesta en Carolina del Norte deja dos muertos y varios heridos graves

El ataque ocurrió durante la madrugada del sábado en una reunión con más de 150 asistentes en el condado de Robeson. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sureste de Carolina del Norte, un tiroteo durante una fiesta multitudinaria dejó dos personas muertas y varias más en estado crítico, según informaron este sábado las autoridades locales. La Oficina del Sheriff del Condado de Robeson confirmó a AP News que trece individuos sufrieron heridas de bala durante el evento, que tuvo lugar en una zona rural a las afueras de Maxton, localidad situada a unos 150 kilómetros (95 millas) al suroeste de Raleigh, cerca de la frontera con Carolina del Sur.

El comunicado difundido por el sheriff Burnis Wilkins detalló que el área policial se mantiene bajo investigación, sin reportes de amenazas adicionales para la comunidad. De acuerdo con lo declarado por la oficina del sheriff, el incidente se considera aislado y no existen indicios de peligro para los residentes de la zona. Las fuentes consultadas por The Washington Post señalan que la escena permaneció bajo custodia de los investigadores de homicidios durante la madrugada del sábado.

Según describió la Oficina del Sheriff del Condado de Robeson, más de 150 personas abandonaron el lugar antes de la llegada de los agentes. Las autoridades solicitaron colaboración ciudadana y pidieron que cualquier persona con información relevante o que hubiera estado presente se comunique con los investigadores del sheriff. “No existe una amenaza actual para la comunidad debido a que parece tratarse de un hecho aislado”, reiteró el comunicado oficial citado por AP News.

Los nombres de las víctimas fatales y de los heridos no se difundieron en el primer boletín. Hasta el momento, tampoco se han realizado arrestos vinculados al caso, según lo reportado tanto por AP News como por The Washington Post. Los equipos policiales siguen recolectando pistas en el paraje, y no se han brindado detalles adicionales sobre posibles sospechosos o sobre los motivos que desencadenaron el tiroteo.

El hecho de que más de un centenar de asistentes escaparan antes de la intervención de las fuerzas de seguridad complica la reconstrucción de lo sucedido. Las autoridades reiteraron la importancia de la cooperación con la investigación en curso, resaltando la magnitud del operativo desplegado en el área rural de Maxton.

La identidad de quienes perdieron la vida y el número exacto de heridos críticos permanecen sin confirmación oficial, de acuerdo con la información recabada y difundida por AP News y The Washington Post. Las labores de investigación continúan en la zona, mientras la comunidad local busca respuestas sobre un episodio que impacta a todo el condado.

Noticia en desarrollo.