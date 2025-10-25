Estados Unidos

Tiroteo en una fiesta en Carolina del Norte deja dos muertos y varios heridos graves

Las autoridades del condado de Robeson confirmaron que trece personas recibieron impactos de bala durante una celebración en una zona rural cerca de Maxton, al suroeste de Raleigh

Maricielo Grados Córdova

Por Maricielo Grados Córdova

Guardar
El ataque ocurrió durante la
El ataque ocurrió durante la madrugada del sábado en una reunión con más de 150 asistentes en el condado de Robeson. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sureste de Carolina del Norte, un tiroteo durante una fiesta multitudinaria dejó dos personas muertas y varias más en estado crítico, según informaron este sábado las autoridades locales. La Oficina del Sheriff del Condado de Robeson confirmó a AP News que trece individuos sufrieron heridas de bala durante el evento, que tuvo lugar en una zona rural a las afueras de Maxton, localidad situada a unos 150 kilómetros (95 millas) al suroeste de Raleigh, cerca de la frontera con Carolina del Sur.

El comunicado difundido por el sheriff Burnis Wilkins detalló que el área policial se mantiene bajo investigación, sin reportes de amenazas adicionales para la comunidad. De acuerdo con lo declarado por la oficina del sheriff, el incidente se considera aislado y no existen indicios de peligro para los residentes de la zona. Las fuentes consultadas por The Washington Post señalan que la escena permaneció bajo custodia de los investigadores de homicidios durante la madrugada del sábado.

Según describió la Oficina del Sheriff del Condado de Robeson, más de 150 personas abandonaron el lugar antes de la llegada de los agentes. Las autoridades solicitaron colaboración ciudadana y pidieron que cualquier persona con información relevante o que hubiera estado presente se comunique con los investigadores del sheriff. “No existe una amenaza actual para la comunidad debido a que parece tratarse de un hecho aislado”, reiteró el comunicado oficial citado por AP News.

Los nombres de las víctimas fatales y de los heridos no se difundieron en el primer boletín. Hasta el momento, tampoco se han realizado arrestos vinculados al caso, según lo reportado tanto por AP News como por The Washington Post. Los equipos policiales siguen recolectando pistas en el paraje, y no se han brindado detalles adicionales sobre posibles sospechosos o sobre los motivos que desencadenaron el tiroteo.

El hecho de que más de un centenar de asistentes escaparan antes de la intervención de las fuerzas de seguridad complica la reconstrucción de lo sucedido. Las autoridades reiteraron la importancia de la cooperación con la investigación en curso, resaltando la magnitud del operativo desplegado en el área rural de Maxton.

La identidad de quienes perdieron la vida y el número exacto de heridos críticos permanecen sin confirmación oficial, de acuerdo con la información recabada y difundida por AP News y The Washington Post. Las labores de investigación continúan en la zona, mientras la comunidad local busca respuestas sobre un episodio que impacta a todo el condado.

Noticia en desarrollo.

Temas Relacionados

TiroteoCarolina del NorteViolenciaInvestigación policialestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

La tormenta tropical Melissa gana fuerza en el Caribe: estos países siguen bajo alerta

El Centro Nacional de Huracanes informó que el sistema continúa desplazándose hacia el noroeste, con previsiones de intensas precipitaciones, crecidas de ríos y posibles deslizamientos en zonas montañosas

La tormenta tropical Melissa gana

Kamala Harris no descartó presentarse otra vez a la presidencia de Estados Unidos: “No he terminado”

La ex vicepresidenta y candidata en las últimas elecciones afirmó que “posiblemente” algún día llegue a conducir su país. “He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre”, sostuvo

Kamala Harris no descartó presentarse

Lotería Mega Millions: ganadores del 24 de octubre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y viernes, en los que existe la posibilidad de obtener varios millones de dólares

Lotería Mega Millions: ganadores del

Estas son las mejores películas de Paramount+ para ver hoy en Estados Unidos

El auge de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Paramount+ no se quiere quedar atrás

Estas son las mejores películas

Hulu: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Estados Unidos

Hulu busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas narrativas

Hulu: Así quedo el top
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diluvió en el AMBA: cayeron

Diluvió en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, hubo inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz

Alberto Ades, economista de Wall Street: “Las tasas de interés están descontando un dólar muy distinto al de quedarse dentro de la banda”

Violento choque entre dos motociclistas en Tigre: ambos salieron despedidos por el aire y cayeron al asfalto

Retrasos masivos y caos en Aeroparque tras otra medida salvaje gremial: hubo unos 7000 pasajeros afectados

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este sábado 25 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
En medio de su viaje

En medio de su viaje a Malasia, Donald Trump hará una escala previa en Qatar para reunirse con el emir

Globos procedentes de Bielorrusia perturbaron el tráfico aéreo de Lituania

EEUU afirmó que las primeras conversaciones comerciales con China en Malasia fueron “muy constructivas”

Expectativa en Brasil por la posible reunión entre Donald Trump y Lula da Silva en Malasia: cuáles serían los temas de la agenda

Donald Trump dijo estar dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en el marco de su gira asiática

TELESHOW
Julieta Poggio contó con qué

Julieta Poggio contó con qué galán de Hollywood le gustaría protagonizar una escena romántica

Jorgito Barrionuevo: “La plata mejoró todo”

María Rosa Fugazot y el duelo por su hijo, entre el teatro y la familia: “Hechos pelota, pero hay que seguir”

El regalo de Charly García a Rod Stewart durante su paso por Argentina: el encuentro de leyendas

La divertida discusión entre Noelia Marzol y su hija sobre la existencia de los monstruos: “¿Existen o no?"