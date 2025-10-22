Estados Unidos

Un hombre estrelló su vehículo contra una propiedad del Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca

Las autoridades confirmaron que el sospechoso está detenido pero no se ha revelado si se trató de algo accidental o si existía otro motivo detrás del incidente

Por Daniela Mérida

Guardar
La seguridad se incrementó luego
La seguridad se incrementó luego de que un hombre estrellara su auto en una propiedad del Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca. (REUTERS/Aaron Schwartz)

Una persona fue detenida la noche del martes tras estrellar un vehículo contra un punto de control del Servicio Secreto, situado a escasos metros de la Casa Blanca en Washington D.C, según informaron funcionarios de seguridad. El incidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando un automóvil impactó con una barrera de seguridad en la intersección de la 17th Street y E Street, noroeste, un área clave en la protección perimetral del complejo presidencial. Las autoridades aún no han informado la identidad del detenido ni han confirmado si el acto fue deliberado o cuál podría haber sido el motivo detrás de la maniobra.

El Servicio Secreto indicó que el individuo al volante fue arrestado inmediatamente por los agentes uniformados al servicio de la seguridad presidencial. De acuerdo con imágenes difundidas por agencias de noticias, se trataba de un automóvil negro que colisionó directamente contra una de las garitas en el lado oeste del complejo de la Casa Blanca. Los especialistas del Servicio Secreto, en conjunto con el Departamento de Policía Metropolitana, inspeccionaron el vehículo y determinaron que no representaba una amenaza mayor tras verificar su seguridad física.

Pese a la colisión, en ningún momento hubo una amenaza directa contra el presidente Donald Trump, quien se encontraba dentro de la Casa Blanca cuando ocurrieron los hechos. La residencia presidencial no fue puesta bajo cierre, aunque la vía de acceso al punto de control afectado permaneció cerrada hasta la remoción del vehículo por parte de las autoridades.

Detalles del incidente

El presidente Trump se encontraba
El presidente Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca al momento del incidente, pero sufrió ningún percance. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El auto involucrado en el incidente fue identificado públicamente como un Acura TSX modelo 2010 con placas del estado de Maryland, según información consultada en registros vehiculares. Hasta el momento, el Servicio Secreto no ha ofrecido detalles sobre la identidad del conductor o posibles motivaciones detrás del choque.

Varias imágenes captadas tras el impacto muestran la presencia de patrullas policiales y vehículos de emergencia desplegados en el área, en un operativo de rutina para revisar potenciales riesgos en el perímetro. Un robot detector de explosivos se utilizó para inspeccionar el automóvil, según reportó The New York Times, procedimiento recurrente en este tipo de episodios debido a protocolos estrictos de seguridad.

Contexto y antecedentes

El ala este de la
El ala este de la Casa Blanca se encuentra en remodelación, por lo que hay más movimiento del acostumbrado. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Durante este mismo periodo, el área de la Casa Blanca ha estado recibiendo atención pública adicional debido a la demolición en curso del ala este para la futura construcción de un salón de baile. La zona que rodea el complejo presidencial ha sufrido restricciones de acceso a vehículos y peatones desde la década de 1990, medida adoptada tras el atentado contra la sede federal de Oklahoma City en 1995.

No obstante, los incidentes vehiculares cerca de la Casa Blanca no son aislados. En mayo y enero de 2024 se registraron choques similares en los accesos perimetrales. Un episodio relevante ocurrió en mayo de 2023, cuando las autoridades detuvieron a una persona que embistió un camión U-Haul contra una de las entradas y confesó luego que pretendía atacar al entonces presidente Joseph R. Biden Jr.

Según documentación histórica incluida por The New York Times, desde 1994 y hasta fechas recientes, se han reportado distintos incidentes de seguridad, como disparos hacia las ventanas presidenciales y personas que han escalado el cerco perimetral. La vigilancia en torno a la Casa Blanca y la protección de figuras políticas estadounidenses han sido asuntos centrales en el debate público debido a episodios recientes. El año pasado, dos intentos de asesinato se dirigieron contra el ahora presidente Donald Trump.

Temas Relacionados

Casa BlancaServicio SecretoDonald Trumpestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Estados Unidos destruyó una embarcación con drogas en el Pacífico: dos presuntos narcoterroristas fueron abatidos

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que la operación fue autorizada por el presidente Donald Trump y se realizó en aguas internacionales tras confirmar que la nave transportaba narcóticos y transitaba una ruta utilizada para el contrabando en la región

Estados Unidos destruyó una embarcación

Turista fue drogada y abusada tras aceptar un viaje de Uber: el conductor fue arrestado

La víctima denunció que el hombre la llevó hasta su vivienda y le ofreció una bebida alterada antes de perder la conciencia, según documentos judiciales citados por medios locales

Turista fue drogada y abusada

El inesperado regreso de la hija rebelde de un presidente de EEUU, muerta en París y olvidada por 180 años

Casi dos siglos después de su abrupto final, los restos de Eliza Monroe regresaron a Virginia gracias a la tenacidad de una maestra jubilada. Este jueves será finalmente sepultada junto a su familia

El inesperado regreso de la

Partidos NBA hoy 22 de octubre: Cavaliers-Knicks, Celtics-76ers y el debut de Cooper Flagg

Las miradas del deporte ráfaga se centrarán esta noche en el debut del Pick del último draft con Dallas Mavericks que reciben en su primer juego de la temporada a San Antonio Spurs

Partidos NBA hoy 22 de

Pasaporte para niños en Estados Unidos 2025: nuevos requisitos, tarifas y formularios oficiales

El gobierno estadounidense actualizó en octubre los lineamientos aplicables a los documentos de viaje para menores de 16 años, con nuevas exigencias en materia de identificación, custodia y comprobantes judiciales

Pasaporte para niños en Estados
ÚLTIMAS NOTICIAS
Acusaron a los ladrones que

Acusaron a los ladrones que empujaron y mataron a un joven en la costanera de Rosario: uno podría ser inimputable

Luis Caputo: “El voto que no es K y que no va a La Libertad Avanza es un voto perdido, me da lástima por los argentinos”

Ricardo Arriazu: “Si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de EEUU y el dólar se va a cualquier nivel”

La marcha de jubilados en el Congreso comenzó con incidentes: la policía aplica el protocolo antipiquetes

Cómo trabajan los soldadores turcos que están por terminar el mega oleoducto que dará inicio al salto exportador de Vaca Muerta

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos destruyó una embarcación

Estados Unidos destruyó una embarcación con drogas en el Pacífico: dos presuntos narcoterroristas fueron abatidos

M. Night Shyamalan sorprende con una película de amor: “Quería hacer algo diferente”

¿Hacia dónde avanza la tecnología automotriz según las innovaciones presentadas en el Brand User Summit 2025?

Ucrania y Suecia sellaron un acuerdo histórico para la venta de más de cien cazas Gripen

La línea del frente en Ucrania: dónde están las fuerzas rusas tras más de tres años de invasión

TELESHOW
El romántico tatuaje que Roberto

El romántico tatuaje que Roberto Castillo se hizo por Cinthia Fernández: la foto

Cande Tinelli se cayó de un caballo y tuvo que ser operada: la palabra de Marcelo

L-Gante habló del conflicto económico con Maxi el Brother: “Espero que haya buena voluntad”

La lujosa escapada de Sabrina Rojas con su hija Esperanza al Caribe: hotel exclusivo y playas paradisíacas

Quién es Rocío Robles, la nueva novia de Adrián Suar: el pasado mediático, la vida en México, su camino en el periodismo