Estados Unidos considera restringir exportaciones de software crítico a China antes de la cumbre entre Trump y Xi

FOTO DE ARCHIVO: Los procesadores de inteligencia artificial de Amazon lanzados recientemente que apuntan a competir con Nvidia y los chips fabricados por otros hiperescaladores como Microsoft y Google se muestran en un laboratorio de Amazon en Austin, Texas, EEUU, el 19 de julio de 2024 (REUTERS/Sergio Flores/Foto de archivo)

La administración Trump está considerando imponer restricciones a las exportaciones de China que impedirían la compra de una amplia gama de software crítico, según declaró el miércoles un funcionario de la Casa Blanca.

El reconocimiento, otorgado bajo condición de anonimato para detallar las deliberaciones internas, se produjo después de que Reuters informara que Estados Unidos estaba considerando medidas similares a las restricciones implementadas contra Rusia tras la invasión de Ucrania si China no se retractaba de su amenaza de restringir las exportaciones de tierras raras.

El informe no detalló restricciones específicas ni un cronograma definitivo para el anuncio de las nuevas medidas, pero Estados Unidos implementó controles a las exportaciones de software de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de relaciones con clientes (CRM) y diseño asistido por computadora (CAD) contra Rusia en los últimos años.

No está claro la seriedad de esta medida. Cualquier restricción tecnológica radical contra China podría perturbar la frágil economía estadounidense, que ya está absorbiendo el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump.

Tanto Beijing como Washington han adoptado un patrón de proponer medidas comerciales restrictivas antes de las negociaciones, lo que proporciona influencia y moneda de cambio para las conversaciones destinadas a reducir las barreras entre las economías más grandes del mundo.

FOTO DE ARCHIVO: Una vista muestra la planta de producción de chips de Samsung Electronics en Pyeongtaek, Corea del Sur, en esta imagen obtenida por Reuters el 7 de septiembre de 2022 (Samsung Electronics/Handout vía REUTERS)

A principios de este mes, Trump anunció que impondría un arancel adicional del 100% a China, así como controles de exportación a “todo software crítico” a partir de principios del próximo mes.

Estados Unidos ha afirmado que la medida es una represalia por las restricciones anunciadas por China al flujo de minerales de tierras raras esenciales, necesarios para fabricar numerosos productos de consumo, como motores, semiconductores y aviones de combate, así como por las nuevas tarifas portuarias para los buques estadounidenses.

Sin embargo, Trump también ha pronosticado que las conversaciones previstas para la próxima semana con el presidente chino, Xi Jinping, darían como resultado un “buen acuerdo” comercial.

“Tengo una excelente relación con el presidente Xi. Espero poder llegar a un buen acuerdo con él”, declaró Trump el martes durante un almuerzo con legisladores republicanos en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. “Quiero que logre un buen acuerdo para China, pero tiene que ser justo”.

Trump también amenazó con diferentes represalias a principios de esta semana contra Beijing si ambas partes no lograban llegar a un acuerdo.

“No pueden conseguir piezas para sus aviones. Nosotros los construimos”, dijo Trump en una reunión con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en la Casa Blanca.

El pasado 7 de octubre, un informe publicado por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino reveló que cinco de los principales fabricantes de equipos para semiconductores, entre ellos la europea ASML, vendieron tecnología crítica a China por un valor de 38.000 millones de dólares en 2024. Estas transacciones incluyeron ventas a empresas señaladas por EEUU como amenazas para la seguridad nacional, según la investigación citada por el comité.

El documento detalla que China representó el 39% de la facturación total de los cinco líderes globales en maquinaria para producción de microprocesadores —herramientas especializadas y complejas que resultan esenciales para la fabricación de chips.

(Bloomberg)