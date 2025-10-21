Estados Unidos

Quién fue Daniel Naroditsky, el gran maestro estadounidense de ajedrez que murió a los 29 años

El ajedrecista nacido en California fue una de las figuras más importantes a nivel mundial en este deporte y también destacó como influencer y columnista del tema

Por Daniela Mérida

Ni la familia ni el
Ni la familia ni el Centro de Ajedrez de Charlotte han esclarecido las causas de la muerte de Naroditsky. (Kelly Centrelli/Charlotte Chess Center vía AP)

Daniel Naroditsky, uno de los grandes maestros de ajedrez más influyentes de Estados Unidos, murió este lunes en Charlotte, Carolina del Norte, a los 29 años. La noticia fue confirmada por el Charlotte Chess Center, institución donde entrenaba y trabajaba, sin que se mencionara la causa de muerte ni el lugar exacto del fallecimiento. Naroditsky fue ampliamente reconocido por su rol como jugador de élite, entrenador y promotor del ajedrez, tanto en la modalidad presencial como en línea.

Nacido el 9 de noviembre de 1995 en San Mateo, California, Naroditsky comenzó a jugar ajedrez a los seis años, introducido por su hermano mayor, Alan. A los nueve años, alcanzó el primer puesto en el ranking nacional de Estados Unidos para su grupo de edad y se convirtió en el más joven en ganar el Northern California K-12 Championship. En 2007, obtuvo el título de campeón mundial sub-12, y su trayectoria competitiva continuó con la obtención del título de gran maestro a los 17 años, en un torneo internacional en España.

A lo largo de su carrera, Naroditsky se mantuvo dentro del top 200 mundial en ajedrez clásico y destacó especialmente en las modalidades rápidas, con un lugar entre los 25 mejores del mundo en blitz y el 22 en bullet al momento de su muerte. Además de su éxito competitivo, Naroditsky fue autor de libros de estrategia desde su adolescencia, columnista de ajedrez y comentarista solicitado en torneos internacionales.

Carrera digital y promoción del ajedrez

Naroditsky también destacó por sus
Naroditsky también destacó por sus videos en plataformas como YouTube o Twitch. (Kelly Centrelli/Charlotte Chess Center via AP)

Uno de los aspectos más destacados de la carrera de Naroditsky fue su capacidad para acercar el ajedrez a nuevas audiencias a través de plataformas digitales como YouTube y Twitch, donde acumuló cientos de miles de seguidores. Su estilo, caracterizado por la claridad en la explicación y el sentido del humor, le permitió educar y entretener a jugadores de distintos niveles. Además de retransmitir partidas en vivo, analizaba juegos históricos y compartía consejos estratégicos en transmisiones frecuentes.

En calidad de entrenador principal en el Charlotte Chess Center, Naroditsky formó a jóvenes talentos y participó de manera activa en la organización y promoción de torneos. La institución lo describió como un “miembro querido de la comunidad ajedrecística” y subrayó su pasión por enseñar y compartir conocimientos. Miles de seguidores se congregaban en sus retransmisiones en directo para presenciar tanto su desempeño competitivo como sus análisis detallados de partidas relevantes.

Colaboró también como columnista invitado para The New York Times, donde desarrolló la sección interactiva “Chess Replay”. Publicó el libro “Mastering Positional Chess” a los 14 años y su presencia en eventos de ajedrez a nivel nacional e internacional fue constante. Naroditsky culminó en 2019 su licenciatura en Historia en Stanford, tras tomarse un año sabático para dedicarse plenamente a la competencia ajedrecística.

Polémicas en su carrera

Recientemente se señaló a Naroditsky
Recientemente se señaló a Naroditsky de haber hecho trampa en varios juegos, pero nunca se presentaron pruebas en su contra. (Europa Press)

En los últimos meses previos a su muerte, Naroditsky se vio envuelto en una ola de sospechas y acusaciones sobre trampas en el mundo del ajedrez. El excampeón mundial, Vladimir Kramnik, insinuó en varias ocasiones que Naroditsky podría haber hecho trampas, aunque nunca presentó pruebas concluyentes. Estas acusaciones, difundidas en redes sociales y foros especializados, suscitaron preocupación sobre el impacto emocional y social en los jugadores señalados sin fundamento.

Distintos miembros de la comunidad ajedrecística, incluyendo al estadounidense Hikaru Nakamura y al indio Nihal Sarin, expresaron públicamente su rechazo a las difamaciones y señalaron el daño causado al ambiente competitivo. Declaraciones como las de Nakamura, quien condenó la actitud de Kramnik, y las de Sarin, que alertó sobre la presión y el sufrimiento de Naroditsky debidos a los señalamientos, contribuyeron a abrir un debate sobre los límites de la crítica pública en el ajedrez profesional.

La familia de Naroditsky pidió que se recordara su pasión por el ajedrez y la inspiración que brindó a miles de personas. “Su legado perdura en todos aquellos a quienes enseñó, entretuvo y motivó”, afirmaron en un comunicado difundido por el centro donde trabajaba. Las autoridades y colegas de la comunidad ajedrecística insistieron en la importancia de preservar el sentido de respeto y responsabilidad en el análisis y discusión pública de la conducta profesional de los jugadores.

