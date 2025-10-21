La venta de biblias se disparó en Estados Unidos tras el asesinato de Charlie Kirk

La venta de biblias alcanzó 2,4 millones de ejemplares en septiembre en EE.UU., el nivel más alto del año tras la muerte de Charlie Kirk. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las ventas de biblias experimentaron un aumento del 36% en septiembre respecto al mismo mes de 2024 en Estados Unidos, un fenómeno atribuido directamente al impacto social y espiritual causado por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre de 2025 durante un evento de Turning Point USA (TPUSA) en la Utah Valley State University.

De acuerdo con datos proporcionados por Circana BookScan y reportados por The Wall Street Journal, en total se vendieron 2,4 millones de ejemplares de la Biblia en septiembre, lo que representó el mayor volumen mensual de ventas en lo que va del año.

A esto se suma un incremento acumulado del 11% en las ventas durante los primeros nueve meses de 2025, a contracorriente de la tendencia en el mercado general del libro impreso que descendió 1% durante el mismo periodo.

El asesinato de Charlie Kirk impulsó un fenómeno de resurgimiento religioso, principalmente entre jóvenes de 18 a 34 años. (REUTERS/Jim Urquhart)

Un repunte vinculado al contexto social

El notable aumento en la demanda de biblias se registró pocos días después de la muerte de Kirk, figura reconocida en el ámbito político y religioso estadounidense por su defensa de valores tradicionales y su labor como fundador de TPUSA.

El perfil de los compradores presenta un dato sobresaliente: el sector de jóvenes entre 18 y 34 años mostró el mayor interés. Esta franja etaria había sido uno de los principales públicos de Kirk, quien obtuvo notoriedad al interactuar con estudiantes universitarios en debates y conferencias.

Brenna Connor, analista de Circana BookScan, explicó que “septiembre trajo una ola de eventos preocupantes—violencia, tensiones geopolíticas e incertidumbre económica— que evidencian un patrón: en tiempos de crisis, más personas buscan apoyo y consuelo en la fe”. Según expertos y actores del sector editorial cristiano, el asesinato de Kirk sirvió como catalizador para este resurgimiento religioso tangible en las cifras de ventas.

Tras el crimen de Kirk, Turning Point USA instó a ‘leer la Biblia cada día’ en homenaje a su fundador. (Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/REUTERS)

El efecto de Kirk y la reacción de la comunidad

Mark Schoenwald, presidente y director ejecutivo de HarperCollins Christian Publishing, calificó el incremento como un “despertar” generado a partir del homicidio de Kirk. “Las personas empezaron a reflexionar sobre lo que creen y por qué”, afirmó.

Además de las biblias, los libros de estudio relacionados también evidenciaron un incremento en sus ventas, tendencia que apunta a un interés por “comprender los textos bíblicos y aplicar sus principios”, señaló Schoenwald. HarperCollins es el principal editor comercial de biblias y literatura cristiana en Estados Unidos.

En su discurso durante el oficio conmemorativo de Kirk el 21 de septiembre, Erika Kirk, viuda de Charlie, describió la respuesta espiritual de sus seguidores: “esta semana vimos personas abrir una Biblia por primera vez en una década. Vimos personas orar por primera vez desde que eran niños. Vimos personas acudir a un servicio religioso por primera vez en su vida”.

James Borrero, propietario de Cornerstone Christian Bookstore en Vineland, Nueva Jersey, también percibió el cambio en su negocio. “Desde el asesinato de Charlie Kirk ha habido un despertar, no solo con las Biblias sino con todos los artículos relacionados con el cristianismo”, apuntó.

Erika Kirk recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y recordó el compromiso de su esposo con la fe y la comunidad. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Incluso personas ajenas a la figura de Kirk o sus creencias manifestaron ser impactadas por su muerte. Borrero subrayó que la reacción de Erika Kirk, quien pronunció palabras de perdón sobre el presunto responsable del crimen, generó repercusión entre fieles y no creyentes.

Reconocimiento póstumo y movilización social

Charlie Kirk, abiertamente cristiano, defendía principios como la abstinencia sexual y el matrimonio tradicional. Tras su asesinato, el presidente Donald Trump le otorgó póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad el pasado 14 de octubre, durante una ceremonia en la Casa Blanca. Erika Kirk recibió el galardón y recordó el compromiso de su esposo con la fe y la comunidad.

En paralelo, Turning Point USA publicó una lista de recomendaciones titulada “31 maneras de vivir como Charlie Kirk”, con consejos como “honra el sábado”, “escribe un diario cada día”, “cásate” y “lee tu Biblia todos los días”.

Esta serie de eventos y declaraciones públicas ha incentivado una reflexión colectiva sobre la espiritualidad y ha potenciado la venta de biblias y artículos cristianos en todo el país.