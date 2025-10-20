Trump apuesta a preservar el cese del fuego en Gaza y presiona a Netanyahu para evitar los enfrentamientos con Hamas

Donald Trump flanqueado por Benjamin Netanyahu y JD.Vance en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

(Enviado especial a Israel) Todos los esfuerzos diplomáticos de Donald Trump en Medio Oriente apuntan a evitar que se rompa el cese del fuego en Gaza y haya nuevamente sangrientos combates entre Israel y la organización terrorista Hamas.

En este contexto, los negociadores oficiales Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron a Jerusalén para mantener reuniones con Benjamín Netanyahu y sus principales asesores con el objetivo de fortalecer la tregua y avanzar hacia la segunda etapa del acuerdo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se sumará a la comitiva liderada por Witkoff y Kushner para demostrar que la administración republicana respalda la iniciativa de paz que terminó con dos años de guerra en La Franja.

La situación entre Israel y Hamas es frágil y compleja: el grupo terrorista aún no cumplió con la entrega total de los 28 cadáveres de los judíos secuestrados el 7 de noviembre de 2023, y el estado israelí en represalia todavía no permitió que se abra la frontera de Egipto con Gaza para multiplicar la ayuda humanitaria.

El domingo pasado, pese al cese del fuego, hubo enfrentamientos en Gaza y debieron intervenir Trump y los negociadores de Qatar, Turquía y Egipto para preservar un acuerdo de paz que está en jaque perpetuo.

Israel lanzó una represalia controlada sobre Gaza tras la muerte de dos militares en el paso de Rafah, (frontera con Egipto)

El acuerdo entre Israel y Hamas tiene una lógica de Quid pro Quo permanente. Cuando la organización terrorista cumple con su parte, el gobierno israelí ejecuta la suya. Y todo monitoreado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía.

Desde esta perspectiva, como Hamas no entregó los 25 cuerpos, Israel no permitió que se abriera el paso de Rafah, que une Gaza con Egipto. La apertura de Rafah permitiría a los palestinos entrar y salir de Gaza, y a las Naciones Unidas incrementar la ayuda humanitaria a la Franja.

La organización terrorista asegura que no conoce la ubicación de los cuerpos que restan entregar, y en respuesta el gobierno israelí sostuvo que estaba en condiciones de aportar la información necesaria para cumplir con esta fase del acuerdo.

En los próximos días, organizaciones humanitarias harían sucesivas excavaciones en Gaza para encontrar los cuerpos de los rehenes judíos asesinados por Hamas y enterrados en la Franja.

Steve Witkoff y Jared Kushner en una sesión especial del Congreso de Israel, (Jerusalén)

Witkoff y Kushner -yerno de Trump- tienen una agenda formal en Israel vinculada a la segunda fase del acuerdo. Esta etapa de la propuesta, que depende de la entrega de los cuerpos que aún retiene la organización terrorista, apunta a cumplir los siguientes objetivos:

El desarme completo de Hamas y la destrucción de sus túneles y logística en Gaza. La creación de un gobierno provisional a través de un “comité tecnocrático palestino, apolítico, con supervisión internacional del ‘Board of Peace’, encabezado por Trump y figuras como Tony Blair”, encargado de la financiación de la reconstrucción hasta que la Autoridad Palestina pueda asumir el control. El establecimiento de una Fuerza Internacional de Estabilización, que se desplegará de inmediato en Gaza para entrenar a la policía local y cooperar con Egipto e Israel en el control fronterizo.

Terroristas de Hamás montan guardia en Gaza, (Palestina)

La tarea más difícil de Witkoff y Kushner es contener a Netanyahu frente a la resistencia de Hamas de entregar sus armas, permitir la destrucción de su logística militar y abandonar Gaza rumbo a Cisjordania, Qatar o Egipto.

Mientras Kushner y Witkoff sostienen que “hasta ahora” Hamas ha actuado de “buena fe”, el premier israelí desconfía del grupo terrorista y alista una eventual ofensiva militar en Gaza, frente a una traba sistemática de las negociaciones.

La participación de Qatar, Egipto y Turquía es clave para mantener la tregua. Estos países han representado a los terroristas palestinos frente a Israel, y su peso político debería contribuir a acelerar la entrega del armamento que Hamas esconde en Gaza.

Vance, Witkoff y Kushner apuestan a regresar a Washington con todos los rehenes muertos en camino a Israel, y a iniciar la segunda etapa del acuerdo con una fecha tentativa para acceder al arsenal que tiene la organización terrorista en Gaza.

Un objetivo diplomático inmenso si se tiene en cuenta la tensión bélica constante entre Israel y Hamas.