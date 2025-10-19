Estados Unidos

Un joven mató a su novia de 17 años y su mamá lo ayudó a encubrir el asesinato por meses

Tanto madre como hijo están detenidos y enfrentan cargos relacionados con el homicidio de London Thomas, cuyo cuerpo fue hallado en un contenedor de plástico

Por Daniela Mérida

Los restos de la adolescente
Los restos de la adolescente London Thomas fueron hallados en un contenedor de plástico el pasado abril. (GoFundMe)

La policía del estado de Michigan presentó cargos contra Charla Pendergrass, de 49 años, y su hijo Jalen Pendergrass, de 23 años, por el presunto asesinato de London Thomas, una joven de 17 años que había sido reportada como desaparecida el pasado mes de abril. Ambos enfrentan acusaciones formales de asesinato en segundo grado y manipulación de pruebas. La familia de Thomas había reportado su desaparición el 6 de abril, un día después de que fue vista por última vez en la localidad de Inkster, Michigan.

Los restos de London Thomas fueron hallados el 26 de abril dentro de un SUV estacionado en el área de Southfield, aproximadamente dos semanas después de su desaparición. Según la policía, el cuerpo de Thomas fue encontrado dentro de un contenedor de plástico sellado. Un amigo de la madre acusada relató a los agentes que había colaborado en el traslado de dicho recipiente a solicitud de Charla Pendergrass apenas unos días después de que se reportara la desaparición, aunque afirmó desconocer el contenido del mismo.

La autopsia realizada por el forense determinó que la causa de muerte fue asfixia, y la clasificó como homicidio. La investigación fue llevada a cabo en coordinación por la Policía Estatal de Michigan (MSP), la Policía de Inkster, la Policía de Detroit y el FBI, quienes aseguraron evidencias clave, como registros telefónicos y videos, que contradicen la versión inicial ofrecida por los acusados.

Investigación, arresto y cargos

Jalen Pendergrass enfrenta cargos por
Jalen Pendergrass enfrenta cargos por haber asesinado a su novia; está detenido sin derecho a fianza. (Captura de pantalla WXYZ)

Según las autoridades, Charla Pendergrass habría proporcionado información falsa en repetidas ocasiones durante las investigaciones, lo cual se reflejó en la solicitud de una fianza elevada de USD 5 millones. Las autoridades sostienen, con base en videograbaciones y datos telefónicos, que la madre mintió al decir que había visto a Thomas abandonar la vivienda la madrugada en que desapareció.

La detención de la madre y el hijo se realizó el jueves pasado. El juez encargado del caso determinó que Jalen Pendergrass permanecerá detenido sin fianza, dado que enfrenta otro proceso en Oakland County por reportar falsamente un delito y fue arrestado mientras estaba en libertad bajo fianza por ese caso. Ambos acusados comparecieron ante la Corte del Distrito 22 de Inkster, declarando su inocencia y anticipando que se declararán no culpables.

Colaboración policial y testimonios

El FBI participó en la
El FBI participó en la investigación sobre la muerte de London Thomas. (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

En la búsqueda y posterior hallazgo del cuerpo de Thomas participaron diversas fuerzas del orden. El teniente Mike Shaw, vocero de la Policía Estatal de Michigan, subrayó el trabajo conjunto entre su unidad, la Policía de Detroit y el FBI, mencionando que la cooperación interinstitucional fue clave para reunir los elementos probatorios. La fiscal del condado de Wayne, Kym Worthy, sumó que la investigación requirió largas jornadas y un “trabajo diligente” para poder proceder con los cargos de asesinato y manipulación de pruebas.

Los familiares de London Thomas aseguraron que reciben las novedades del proceso judicial con emociones encontradas tras meses de incertidumbre. Cedric Salisbury, padre de la víctima, declaró: “Estoy tan enojado y, al mismo tiempo, satisfecho. Todos sabíamos que ellos eran responsables, así que ahora avanzamos en la dirección correcta, buscando justicia para London”. Por su parte, el padrastro de Thomas, Darnell Johnson, expresó que el dolor de la pérdida resulta diario y constante.

La próxima audiencia de los acusados, denominada conferencia de causa probable, fue programada para el 22 de octubre en el tribunal de Inkster. Hasta ahora, los dos sospechosos mantienen su posición de inocencia y esperan continuar el proceso bajo custodia o bajo estrictas condiciones de fianza. La atención mediática sobre el caso se mantiene, dado el grado de violencia y la gravedad de los cargos que enfrentan los Pendergrass.

Temas Relacionados

London ThomasPendergrassasesinatoMichiganDetroitestados-unidos-noticias

