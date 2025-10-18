Estados Unidos

El día que un “vacío legal” le permitió a las mujeres votar en pleno siglo XVIII

En las elecciones de 1797 en Nueva Jersey, un grupo de ciudadanas desafió al sistema al participar por primera vez. Fue un paso fugaz hacia lo que se concretaría casi 120 años más tarde

Por Faustino Cuomo

Guardar
Un grupo de mujeres desafió
Un grupo de mujeres desafió al sistema al votar por primera vez en el siglo XVIII (foto: Freepik)

En la historia de los derechos civiles estadounidenses, se da por hecho que el sufragio femenino tuvo su aparición en la década del 1920, junto a la Enmienda 19 de la Constitución. Sin embargo, un episodio singular y sorpresivo se dio mucho antes en Nueva Jersey.

Un vacío legal y una serie de transformaciones en las leyes estatales permitieron que, a finales del siglo XVIII, las mujeres pudieran ejercer el derecho al voto durante un breve pero significativo periodo. Este episodio, poco conocido, marca un capítulo excepcional en la historia de la lucha por la igualdad.

Una brecha legal que abrió urnas

Tras la independencia, el sistema electoral de Estados Unidos era un mosaico de reglas cambiantes que variaban según cada estado y respondían a intereses sociales y políticos locales. Si bien el concepto dominante era que el voto correspondía casi exclusivamente al ciudadano varón, blanco y propietario, las constituciones de algunos estados, incluyendo Nueva Jersey, no especificaban el sexo de los votantes.

La Constitución de Nueva Jersey, redactada en 1776, adoptó una terminología innovadora: “No se le concederá derecho a votar en otra jurisdicción que no sea aquella en la que él o ella resida”.

Con el simple pero radical cambio de pronombres, Nueva Jersey se convirtió en el primer estado en reconocer explícitamente a las mujeres como votantes legítimos. “El estado reconoció intencionada y explícitamente a las mujeres como votantes”, señala National Geographic.

Aunque la legislación aún imponía la condición de ser propietarias o contribuyentes, un segmento de mujeres, especialmente viudas y algunas esposas con propiedades a su nombre, quedaron habilitadas para participar en las elecciones.

Retrato de 1877 que muestra
Retrato de 1877 que muestra "El sufragio femenino en Nueva Jersey", según el Popular Monthly de Frank Leslie (foto: Wikipedia)

La “brigada de las enaguas” y su repercusión política

El fenómeno alcanzó notoriedad en 1797, cuando periódicos reportaron la participación activa de mujeres en los comicios legislativos. El diario New London Bee describió el suceso de la siguiente forma: “En el condado de Essex, tres candidatos a la legislatura estatal lograron la victoria pese a una fuerte oposición de ambos sexos. En Elizabethtown, las damas federales, solteras y casadas, beligerantes de la Vindicación de los Derechos de la Mujer de [Mary] Wollstonecraft, salieron a apoyar a sus candidatos favoritos y emitieron su voto sumando 75 cabezas”.

Este acto electoral femenino desconcertó al sector político. Los periódicos satirizaban abiertamente la situación, y surgió el apodo de “brigada de las enaguas” para referirse a este nuevo grupo de votantes.

En ese sentido, en versos burlescos, se leía: “Aunque reforzada por la banda de las enaguas, el verdadero valor republicano no pudieron superar. De sus desastres, con triunfo cantaremos, porque la facción de las enaguas es algo peligroso”.

Sin embargo, el cambio social implicó más que un simple gesto de apertura. La intervención femenina en la política molestó a líderes y partidos, que no dudaron en movilizarse para revertir la situación. “Su impacto provocó una carrera entre los legisladores por excluirlas”, recalca National Geographic.

Un grupo de mujeres reclama
Un grupo de mujeres reclama su derecho al voto en Nueva Jersey en 1914 (foto: Wikipedia)

Restricciones legales y retroceso al status quo

El breve periodo de derechos electorales para mujeres en Nueva Jersey tuvo su propio talón de Aquiles. Si bien la redacción legal era incluyente, el sistema seguía exigiendo la propiedad de bienes raíces o el pago de impuestos para ejercer el voto.

Casi todas las mujeres casadas carecían de propiedad legal, ya que bajo las leyes de la época, los bienes matrimoniales pasaban a ser administrados únicamente por los esposos.

Recién en 1797, otra reforma flexibilizó estos requisitos y permitió que una franja más amplia de mujeres, incluidas viudas y algunas esposas, pudieran votar al eliminar el requisito de “posesión indiscutible” de propiedad.

La lucha de las sufragistas
La lucha de las sufragistas está marcada por ser una historia de lucha, sacrificio y éxito (foto: Wikipedia)

Ese mismo año, muchas mujeres acudieron nuevamente a las urnas, incluso en elecciones para la asamblea legislativa, aunque la cifra exacta se desconoce. La presión política y la polarización electoral continuaron creciendo, y en 1807, la respuesta fue contundente: Nueva Jersey enmendó su constitución para restringir el derecho al voto a “hombres blancos contribuyentes”.

Y aunque ese día todas las mujeres, junto a otros grupos excluidos, vieron truncados sus derechos civiles, sin saberlo habían dado el puntapié inicial a un período de luchas y sacrificios que culminaría recién en el siglo XX.

Temas Relacionados

Sufragio femeninoPetticoat BandNueva Jersey19ª EnmiendaDerechos de las mujeresNewsroom BUE

Últimas Noticias

Detectan en Estados Unidos los primeros casos de una variante más grave de la viruela del mono

Las autoridades sanitarias del condado de Los Ángeles informaron que los pacientes afectados residen en California y habrían contraído la enfermedad dentro del país

Detectan en Estados Unidos los

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Los Ángeles

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

¿Cómo estará el clima en Nueva York?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Dallas

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce

¿Cuál es la temperatura promedio en Houston?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cuál es la temperatura promedio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Si se excluye el crédito

Si se excluye el crédito del FMI, las reservas netas del BCRA volvieron al nivel al que las recibió el gobierno de Milei

Último fin de semana de campaña: Milei viaja a Santiago del Estero y a Tucumán para apuntalar a sus candidatos locales

Cuántos salarios se necesitan para comprar un auto 0 km

Lázaro Báez regresará a la cárcel de Ezeiza: la Justicia Federal rechazó el habeas corpus de la defensa

“Es desafortunado”: Santilli se distanció de los dichos de Reichardt sobre la “enfermedad mental” en los votantes K

INFOBAE AMÉRICA
Literatura para todos o para

Literatura para todos o para unos pocos: los premios Planeta y Nobel reavivaron la controversia en el mundo editorial

La escena de Forrest Gump que pasó desapercibida y marcó el destino de uno de sus protagonistas

The Cure anunció la grabación de un nuevo álbum y una película de su último show

Nuevo ataque en el mar Rojo: un buque mercante se incendió tras el impacto de un proyectil cerca de Yemen

Cuáles son los grupos perseguidos por los terroristas de Hamas en Gaza tras el alto el fuego con Israel

TELESHOW
El video de Úrsula Corberó

El video de Úrsula Corberó en Buenos Aires: charla relajada y look informal para pasear por la ciudad

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

Carolina Barcia: “La ropa de la calle Avellaneda y la del shopping es la misma”