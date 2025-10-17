Estados Unidos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos prepara un encuentro clave con China en medio de las tensiones comerciales

Scott Bessent confirmó una próxima reunión con el viceprimer ministro He Lifeng para coordinar el diálogo presidencial, mientras Estados Unidos y China escalan sus desacuerdos sobre nuevas restricciones al comercio de tierras raras

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reúnen con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy (no aparece en la foto), durante un almuerzo en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington, D. C., Estados Unidos, el 17 de octubre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el viernes que probablemente se reunirá con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, la próxima semana para preparar las importantes conversaciones entre los presidentes de las dos mayores economías del mundo.

La reunión de alto nivel de Bessent se produce en un momento en que aumentan las tensiones comerciales entre Washington y Beijing tras el anuncio de China de endurecer los controles de exportación sobre la crucial industria de las tierras raras.

Washington ha estado trabajando para reunir a sus aliados y responder a las nuevas restricciones de Beijing, y los ministros de finanzas del Grupo de los Siete acordaron esta semana coordinar sus próximas medidas.

Los controles sobre las tierras raras provocaron una enérgica respuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con imponer un arancel adicional del 100% a las importaciones procedentes de China y cancelar las conversaciones previstas con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

Sin embargo, Trump afirmó en un extracto de una entrevista con Fox News, publicada el viernes, que, después de todo, se reuniría con Xi en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Scott Bessent. REUTERS/Ken Cedeno
Scott Bessent. REUTERS/Ken Cedeno

Bessent declaró a la prensa en la Casa Blanca el viernes que creía que la situación entre ambos países había disminuido.

Añadió que hablaría con el presidente chino, He, más tarde ese mismo viernes antes de que ambos se reunieran en Malasia, probablemente dentro de una semana, para preparar el encuentro entre ambos presidentes.

Bessent acusó previamente a China de intentar perjudicar la economía mundial con sus nuevos controles sobre tierras raras.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, también expresó el viernes su esperanza de que se llegue a un acuerdo entre ambos países para reducir las tensiones.

Respuesta coordinada

ARCHIVO - De izquierda a
ARCHIVO - De izquierda a derecha, el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de una foto de grupo en una cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá, el 16 de junio de 2025. (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP, archivo)

Por ahora, los ministros de finanzas del G7 han acordado coordinar su respuesta a corto plazo a las normas de exportación de China y diversificar los proveedores, según declaró el comisario de economía de la UE, Valdis Dombrovskis, a la prensa en Washington.

En declaraciones tras la reunión del grupo esta semana, Dombrovskis señaló que la gran mayoría de los suministros de tierras raras provienen de China, lo que significa que la diversificación podría llevar años.

Acordamos, tanto bilateralmente con EEUU como a nivel del G7, coordinar nuestro enfoque”, declaró en el marco de las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Los países también intercambiarán información sobre sus contactos con sus homólogos chinos mientras buscan soluciones a corto plazo, añadió.

El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, declaró a la prensa que espera que la reunión de Trump y Xi pueda ayudar a resolver gran parte del conflicto comercial entre EEUU y China.

“Hemos dejado claro en el G7 que no estamos de acuerdo con el enfoque de China”, añadió, refiriéndose al grupo formado por Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se han reavivado este año, con la imposición de amplios aranceles por parte de Trump a las importaciones estadounidenses y la intervención de ambos países en represalias.

En un momento dado, los aranceles de ambas partes alcanzaron niveles de tres dígitos, paralizando en la práctica parte del comercio mientras las empresas esperaban una resolución.

Desde entonces ambos países han reducido sus respectivos niveles arancelarios, pero su tregua sigue siendo inestable.

(AFP)

