Estados Unidos

Un jurado federal imputó a John Bolton por “mal uso de información clasificada”

El ex asesor de Trump enfrenta dieciocho cargos por transmitir y retener información de defensa nacional en cuentas personales durante su paso por la Casa Blanca

El ex asesor de Seguridad
El ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton (REUTERS/Brian Snyder/Foto de archivo)

Un jurado federal de Estados Unidos imputó este jueves a John Bolton, ex asesor del presidente Donald Trump, y ahora enfrentado a él, por “mal uso de información clasificada”, informó el Departamento de Justicia.

El ex asesor está acusado de ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla.

Bolton, ahora convertido en enemigo de Trump, fue acusado en una corte federal de Maryland después de que Justicia lo solicitara tras iniciar una investigación de unas notas que había escrito en su correo personal, avanzó la cadena CNN.

El ex asesor utilizaba supuestamente su correo para redactar resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, a modo de diario personal, mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración de Donald Trump (2017-2021).

Durante su mandato, Bolton desató la furia de Trump con su libro “The Room Where it Happened”, en el que criticó duramente a la administración. Desde entonces se ha convertido en un duro detractor, repitiendo en medios que Trump es “inapto para ser presidente”.

Se espera que a partir de mañana el ex asesor asista al tribunal federal de Greenbelt, en Maryland.

Por su parte, el mandatario cargó contra Bolton tras conocer la noticia por una pregunta de una reportera en el Despacho Oval.

No sabía eso. Pero creo que es una mala persona. Qué lástima. Así van las cosas”, declaró Trump.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha a su asesor de seguridad nacional, John Bolton (REUTERS/Leah Millis/Foto de archivo)

“La investigación del FBI reveló que John Bolton supuestamente transmitió información de alto secreto utilizando cuentas personales en línea y retuvo dichos documentos en su casa, lo que constituye una violación directa de la ley federal”, afirmó el director del FBI, Kash Patel.

La fiscal general, Pam Bondi, comentó: “Nadie está por encima de la ley”.

Bolton es el tercer ex alto cargo crítico con Trump contra el que se abre una acusación en menos de un mes.

Primero fue ex director del FBI James Comey, acusado formalmente por obstruir al Congreso y realizar declaraciones falsas, mientras que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, enfrenta cargos federales por presunto fraude bancario y falsedad documental.

Desde que asumió nuevamente en enero, Trump ha tomado medidas punitivas contra enemigos, purgando funcionarios, presionando en casos contra él y retirando fondos federales a universidades.

Tras dejar la Casa Blanca en 2021, James presentó una demanda civil por fraude contra Trump, alegando que él y su empresa inflaron su patrimonio y manipularon valores de propiedades para obtener préstamos o seguros favorables. Un juez estatal ordenó a Trump pagar 464 millones de dólares, aunque una corte superior suspendió la multa pero mantuvo el fallo de fondo.

Los casos contra James y Comey fueron presentados por Lindsey Halligan, fiscal elegida por Trump, después de que el anterior renunciara por falta de pruebas.

Comey, designado por Barack Obama en 2013, fue despedido por Trump en 2017 durante la investigación sobre una posible colusión entre su campaña y Moscú en las elecciones de 2016.

Trump fue acusado de mal manejo de documentos clasificados y de intentar anular los resultados de las elecciones de 2020, pero ninguno de los casos llegó a juicio. El fiscal especial Jack Smith los cerró tras la victoria electoral de Trump en noviembre de 2024, en línea con la política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en funciones.

