Clima en EEUU: temperatura y probabilidad de lluvia para Nueva York este 13 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa.

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este lunes?, aquí está la previsión meteorológica para las siguientes horas en Nueva York.

La probabilidad de lluvia para este lunes en Nueva York es de 98% durante el día y del 91% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 99% en el transcurso del día y del 99% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 15 grados y un mínimo de 13 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera alcanzarán un nivel de hasta 1.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 52 kilómetros por hora en el día y los 65 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Nueva York

Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y una de las más habitadas en el mundo, ubicada en el estado con el mismo nombre en la costa del Océano Atlántico, al noreste del país estadounidense.

En la ciudad neoyorquina el estado del tiempo es principalmente continental húmedo, con inviernos muy fríos, veranos muy cálidos y lluvias moderadas que caen durante todo el año, que se vuelven en tormentas durante el verano y nevadas en invierno.

Sin embargo, la cercanía de Nueva York con la costa atlántica ayuda a que los inviernos no sean tan fríos, ni los veranos tan fuertes.

El frío y las lluvias constantes provocan la caída de nueve durante el invierno.

Los meses más fríos son en entre diciembre y marzo, mientras que los más calientes se registra entre julio y agosto.

El clima en Estados Unidos

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos reporta de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

