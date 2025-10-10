Estados Unidos

Wall Street registró el peor día desde abril después de que Trump amenazara con más aranceles a China

Las principales acciones europeas registraron una fuerte caída este viernes

Operadores trabajan en el parqué
Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa Americana de Valores (AMEX) en la Bolsa de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

El mercado bursátil de Estados Unidos cerró con fuertes caídas el viernes, luego de una serie de amenazas del presidente Donald Trump contra China publicadas en Truth Social, intensificando la tensión comercial entre las dos mayores economías del mundo y afectando de manera significativa a los principales índices financieros. En su mensaje, Trump planteó la posibilidad de una “enorme” subida de aranceles sobre productos chinos y afirmó que no veía motivos para mantener la reunión prevista con el presidente chino Xi Jinping en dos semanas. El mandatario añadió que se evalúan “muchas otras contramedidas” respecto a la política comercial bilateral.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que China endureciera sus restricciones sobre la venta de tierras raras, minerales esenciales para la fabricación de productos de alta tecnología, vehículos eléctricos y equipos militares. Según datos preliminares difundidos este viernes, el S&P 500 perdió 182,34 puntos, equivalente al 2,71%, para situarse en 6.552,77 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajó 820,20 puntos, o un 3,56%, hasta 22.207,28. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 873,58 puntos, un 1,88%, hasta los 45.480,04 puntos.

La volatilidad generada por las amenazas del presidente estadounidense anuló cualquier posibilidad de saldo positivo semanal en Wall Street, incluso tras los máximos históricos alcanzados en jornadas previas. Durante la sesión, se registró una venta masiva de activos tras la publicación del mensaje, fenómeno que fue descrito por Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group en Omaha, quien apuntó: “La segunda economía más grande y la primera economía más grande están discutiendo de nuevo, y estamos viendo una mentalidad de vender primero y preguntar después para terminar la semana”.

Las políticas comerciales de Trump, marcadas por medidas erráticas y anuncios unilaterales como los aranceles del llamado “Día de la Liberación” del 2 de abril, han generado frecuentes turbulencias en los mercados financieros, afectando diversos tipos de activos. La posibilidad de nuevas represalias arancelarias y la tensión diplomática con China abren la puerta a potenciales interrupciones en las cadenas de suministro, especialmente en los sectores de tecnología, vehículos eléctricos y defensa. China concentra más del 90% de la producción global de tierras raras procesadas e imanes de tierras raras, insumos cruciales para la industria tecnológica y militar a nivel mundial.

Nuevas amenazas arancelarias de Trump llevan a las bolsas europeas a pérdidas semanales

Una periodista usa su teléfono
Una periodista usa su teléfono junto a paneles electrónicos con información bursátil en la Bolsa de Madrid, España. REUTERS/Susana Vera

Las principales acciones europeas registraron una fuerte caída este viernes, revirtiendo las ganancias acumuladas en la semana debido a la reaparición de temores de guerra comercial tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la creciente preocupación ante la situación política en Francia. El índice paneuropeo STOXX 600 descendió un 1,2%, marcando su mayor retroceso intradía en más de un mes y dejando fuera de balance a los inversores, quienes siguieron de cerca los acontecimientos en la región.

El sector automotor encabezó los descensos semanales con un desplome superior al 9%, siendo golpeado especialmente por las fuertes pérdidas en compañías como Ferrari y BMW. En contraste, las empresas de servicios públicos, consideradas habitualmente como sustitutos de los bonos, fueron las que más subieron durante la semana en el mercado europeo.

Por otra parte, los inversores dirigieron su atención a Francia, donde el presidente Emmanuel Macron continúa la búsqueda de un nuevo primer ministro bajo una autoimpuesta fecha límite, mientras el Banco Central advertía que el bloqueo político empieza a impactar en el crecimiento económico. Las acciones francesas, representadas por el índice FCHI, terminaron la semana con una caída del 2%. El mercado se vio particularmente afectado el lunes, cuando Sebastien Lecornu, el quinto primer ministro francés en dos años, dimitió junto a su Gobierno pocas horas después de anunciar la formación del gabinete.

Durante la semana, el STOXX 600 había registrado máximos históricos alentado por perspectivas de una política monetaria más laxa en Estados Unidos y el optimismo sostenido impulsado por desarrollos en inteligencia artificial. No obstante, estas ganancias no lograron sostenerse ante el nerviosismo generado por la tensión política en Francia y Japón, además del riesgo de cierre del Gobierno estadounidense, factores que motivaron a los inversores a refugiarse en valores considerados seguros.

(Con información de Reuters)

