Una explosión en fábrica de explosivos de Tennessee deja muertos y desaparecidos

Autoridades y agencias federales trabajan sobre el terreno tras el siniestro que afectó instalaciones de Accurate Energetic Systems y mantiene a la comunidad en alerta. (WTVF-TV via AP)

Una explosión ocurrida en la mañana de este viernes en la planta de Accurate Energetic Systems, dedicada a la manufactura de explosivos en el área de Bucksnort, Tennessee, dejó varias personas muertas y a otras sin localizar, según informaron autoridades locales a medios estadounidenses. Las detonaciones se registraron cerca de las 7:45 de la mañana, provocando una fuerte movilización de equipos de emergencia y un perímetro de seguridad alrededor del complejo, ubicado aproximadamente a 80 kilómetros al suroeste de Nashville.

De acuerdo con Fox News, el alguacil del condado de Humphreys, Chris Davis, confirmó la existencia de víctimas fatales e indicó que “varios” empleados permanecen sin ser ubicados tras el incidente. “Tenemos confirmados algunos fallecidos”, declaró el funcionario en conferencia de prensa, según recogió el mismo medio, y añadió: “Este no es un incidente que vayamos a resolver de inmediato. La investigación y la remoción de escombros podrían requerir varios días”.

Según publicó ABC News, el alcalde del condado de Hickman, Jim Bates, cifró en al menos trece las personas aún no localizadas y señaló que múltiples organizaciones estatales y federales, entre ellas la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia de Investigación de Tennessee (TBI), participaron en la respuesta y las investigaciones posteriores.

La agencia The Associated Press informó que se registraron explosiones secundarias que impidieron inicialmente el acceso de los equipos de rescate a la zona principal de la emergencia. Imágenes aéreas difundidas por WTVF-TV mostraron la destrucción total de al menos uno de los edificios principales del complejo, con estructuras calcinadas y vehículos afectados. Testimonios citados por CNN y AP señalaron que los estruendos se sintieron hasta a 20 kilómetros del lugar y causaron temor entre los habitantes. “Pensé que la casa se me venía encima”, relató Gentry Stover, residente de la zona, en conversación con AP.

Accurate Energetic Systems figura como principal proveedor de materiales explosivos tanto para el Departamento de Defensa estadounidense como para clientes en los sectores aeroespacial, minería y demolición, según información oficial citada por los medios consultados. El sitio web de la empresa describe su actividad como “fabricación, manejo y almacenamiento de productos energéticos de alta calidad”.

Algunos vecinos reportaron la caída de escombros y restos de material en sus patios a varios kilómetros del epicentro. Lauren Roark, habitante de McEwen, declaró a ABC News haber hallado “trozos grandes de material similar a aislamiento” en su terreno, los cuales reportó a las autoridades.

El sheriff Davis subrayó que las tareas de rescate y contención priorizan la búsqueda de los empleados desaparecidos y la seguridad de los familiares. “Estamos intentando ser lo más considerados posible con las familias y tomar el tiempo que sea necesario”, indicó, según replicó ABC News.

Hasta el momento se desconocen las causas del estallido. La Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee (TEMA) confirmó la existencia de heridos y hospitalizados, pero rechazó precisar cifras hasta contar con reportes consolidados del Departamento de Salud, reportó AP. El directivo de TriStar Health, Casey Stapp, citado por CNN, indicó que tres personas presentaron lesiones leves.

Las autoridades de los condados de Humphreys y Hickman reiteraron el llamado a la población para evitar la zona, donde las labores continuarán a lo largo de las próximas jornadas.

Esta es una historia en desarrollo.