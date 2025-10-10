Estados Unidos

Una explosión en fábrica de explosivos de Tennessee deja muertos y desaparecidos

Los equipos de emergencia acudieron a la planta de Accurate Energetic Systems tras una fuerte detonación durante la mañana, que destruyó varios edificios y provocó la desaparición de trabajadores según informaron autoridades locales

Maricielo Grados Córdova

Por Maricielo Grados Córdova

Guardar
Autoridades y agencias federales trabajan
Autoridades y agencias federales trabajan sobre el terreno tras el siniestro que afectó instalaciones de Accurate Energetic Systems y mantiene a la comunidad en alerta. (WTVF-TV via AP)

Una explosión ocurrida en la mañana de este viernes en la planta de Accurate Energetic Systems, dedicada a la manufactura de explosivos en el área de Bucksnort, Tennessee, dejó varias personas muertas y a otras sin localizar, según informaron autoridades locales a medios estadounidenses. Las detonaciones se registraron cerca de las 7:45 de la mañana, provocando una fuerte movilización de equipos de emergencia y un perímetro de seguridad alrededor del complejo, ubicado aproximadamente a 80 kilómetros al suroeste de Nashville.

De acuerdo con Fox News, el alguacil del condado de Humphreys, Chris Davis, confirmó la existencia de víctimas fatales e indicó que “varios” empleados permanecen sin ser ubicados tras el incidente. “Tenemos confirmados algunos fallecidos”, declaró el funcionario en conferencia de prensa, según recogió el mismo medio, y añadió: “Este no es un incidente que vayamos a resolver de inmediato. La investigación y la remoción de escombros podrían requerir varios días”.

Según publicó ABC News, el alcalde del condado de Hickman, Jim Bates, cifró en al menos trece las personas aún no localizadas y señaló que múltiples organizaciones estatales y federales, entre ellas la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia de Investigación de Tennessee (TBI), participaron en la respuesta y las investigaciones posteriores.

La agencia The Associated Press informó que se registraron explosiones secundarias que impidieron inicialmente el acceso de los equipos de rescate a la zona principal de la emergencia. Imágenes aéreas difundidas por WTVF-TV mostraron la destrucción total de al menos uno de los edificios principales del complejo, con estructuras calcinadas y vehículos afectados. Testimonios citados por CNN y AP señalaron que los estruendos se sintieron hasta a 20 kilómetros del lugar y causaron temor entre los habitantes. “Pensé que la casa se me venía encima”, relató Gentry Stover, residente de la zona, en conversación con AP.

Accurate Energetic Systems figura como principal proveedor de materiales explosivos tanto para el Departamento de Defensa estadounidense como para clientes en los sectores aeroespacial, minería y demolición, según información oficial citada por los medios consultados. El sitio web de la empresa describe su actividad como “fabricación, manejo y almacenamiento de productos energéticos de alta calidad”.

Algunos vecinos reportaron la caída de escombros y restos de material en sus patios a varios kilómetros del epicentro. Lauren Roark, habitante de McEwen, declaró a ABC News haber hallado “trozos grandes de material similar a aislamiento” en su terreno, los cuales reportó a las autoridades.

El sheriff Davis subrayó que las tareas de rescate y contención priorizan la búsqueda de los empleados desaparecidos y la seguridad de los familiares. “Estamos intentando ser lo más considerados posible con las familias y tomar el tiempo que sea necesario”, indicó, según replicó ABC News.

Hasta el momento se desconocen las causas del estallido. La Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee (TEMA) confirmó la existencia de heridos y hospitalizados, pero rechazó precisar cifras hasta contar con reportes consolidados del Departamento de Salud, reportó AP. El directivo de TriStar Health, Casey Stapp, citado por CNN, indicó que tres personas presentaron lesiones leves.

Las autoridades de los condados de Humphreys y Hickman reiteraron el llamado a la población para evitar la zona, donde las labores continuarán a lo largo de las próximas jornadas.

Esta es una historia en desarrollo.

Temas Relacionados

ExplosiónAccurate Energetic SystemsTennesseeEmergenciaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

USCIS actualiza los trámites de ciudadanía, Green Card y permisos laborales en Estados Unidos

La agencia migratoria anunció un nuevo sistema digital que permitirá enviar solicitudes, realizar pagos y dar seguimiento a los casos desde una misma plataforma en línea

USCIS actualiza los trámites de

Donald Trump canceló su reunión con Xi Jinping y amenazó con un “aumento masivo” de aranceles a China

El presidente estadounidense afirmó que “ya no considera necesaria” una cumbre con su par chino y acusó a Beijing de adoptar “prácticas comerciales muy hostiles” tras imponer nuevas restricciones a la exportación de tierras raras

Donald Trump canceló su reunión

Detroit Tigers se miden frente Seattle Mariners en búsqueda de su boleto al campeonato de liga

La temporada de la MLB sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

Detroit Tigers se miden frente

Alerta por frío extremo en Nueva York: las temperaturas caen bajo cero esta semana

El ingreso de aire ártico asociado al vórtice polar provocó un marcado descenso térmico en varias regiones del estado, afectando cultivos, jardines y sistemas hídricos durante las noches de esta semana

Alerta por frío extremo en

Beber refrescos, incluso los dietéticos, aumenta el riesgo de daños en el organismo

Investigadores encontraron que una sola lata al día incrementa las probabilidades de desarrollar afecciones crónicas vinculadas al metabolismo

Beber refrescos, incluso los dietéticos,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en José C. Paz:

Tragedia en José C. Paz: un policía de 27 años murió tras chocar con su moto durante una persecución

Las imágenes de la reunión que tuvieron los sospechosos del triple femicidio narco antes de cometer los crímenes

Bella Hadid compartió su lucha contra la enfermedad de Lyme: los síntomas y cómo afectó su calidad de vida

Elecciones 2025, en vivo: Milei visita San Nicolás en busca del voto antikirchnerista

Tras el apoyo de EEUU, JP Morgan considera clave ampliar el consenso político y recalibrar el esquema cambiario

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Efecto Premio Nobel: se agotan los libros de Krasznahorkai y apuran las reimpresiones

El gobierno británico acelera la reforma urbanística para impulsar la economía antes del presupuesto

La ONU conversa con autoridades de Israel para ampliar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras el alto el fuego

Se dividió la coalición gobernante de Japón y peligra la candidatura de Sanae Takaichi

Macron nombrará un nuevo primer ministro para superar el bloqueo político en Francia

TELESHOW
Pedro Rosemblat saludó a Lali

Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito por su cumpleaños con un romántico video: “Te amo”

Emilia Attias palpita la previa de Masterchef: la intimidad de la grabación y las fotos de sus primeros platos

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

José María Muscari reveló su curiosa fórmula para saber si una obra tiene éxito: “Es la única manera”

Mario Pergolini sorprendió al hablar de su futuro en los medios: “Hay una edad en la que ya no hay que estar”