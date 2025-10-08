Estados Unidos

Un paciente con VIH fue acusado de rociar con sangre infectada los ojos de dos empleados de un hospital

El centro de salud de Carolina del Norte reportó el caso en marzo de 2025, pero ahora se formalizó el proceso judicial. El hombre enfrenta dos cargos de asalto con daño físico a personal de urgencias. Hasta el momento no se presentó a declarar, y su próxima audiencia será el 8 de diciembre

Por Constanza Almirón

Kameron Gilchrist enfrenta cargos por
Kameron Gilchrist enfrenta cargos por ataque biológico tras rociar sangre infectada con VIH a personal de hospital en Carolina del Norte (Wake Police)

Kameron Gilchrist, un paciente de 25 años diagnosticado con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), enfrenta cargos graves tras rociar sangre infectada en los ojos de dos empleados del Hospital Rex de la Universidad de Carolina del Norte. El hecho ocurrió el 21 de marzo en la sala de emergencias de Raleigh y generó alerta entre el personal sanitario local en medio de la creciente violencia contra trabajadores de la salud en Estados Unidos.

Según información obtenida por PEOPLE, las víctimas, además de sufrir irritación ocular, quedaron directamente expuestas al virus, lo que derivó en la imputación de dos cargos por asalto con lesiones físicas a personal de emergencias.

El proceso judicial se formalizó seis meses después. De acuerdo con la orden de arresto consultada por PEOPLE, Gilchrist enfrenta dos cargos de asalto o pelea con daño físico a personal de urgencias, clasificados como delito grave de clase H en Carolina del Norte. Una condena podría implicar hasta 39 meses de prisión por cada cargo.

El incidente en el Hospital
El incidente en el Hospital Rex de Raleigh expone a dos empleados al VIH y refleja el aumento de violencia contra trabajadores de la salud en EE.UU (Captura de video)

Gilchrist permanece recluido en el centro de detención del condado de Wake, con una fianza fijada en 25.000 dólares. Hasta el momento no se ha presentado a declarar, y su próxima audiencia ante el tribunal está prevista para el 8 de diciembre, detalló PEOPLE.

Desde el hospital, un portavoz explicó que la institución no puede comentar situaciones puntuales, pero subrayó que “las situaciones violentas y las amenazas contra los trabajadores de la salud se han vuelto más comunes en todo el país”.

La Fiscalía del Distrito Judicial 10 no respondió a las consultas sobre el retraso en la presentación de cargos ni sobre otros detalles del caso, mientras que la identidad de las víctimas no ha sido revelada.

El aumento de episodios violentos y amenazas en hospitales evidencia un riesgo creciente y directo para quienes integran la primera línea del sector sanitario. El uso de sangre infectada en este ataque representa un peligro biológico sin precedentes para el personal.

El proceso judicial contra Gilchrist
El proceso judicial contra Gilchrist podría derivar en hasta 39 meses de prisión por cada cargo de asalto con lesiones físicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el VIH y cómo se transmite?

Según la Cleveland Clinic, el VIH es un retrovirus que debilita el sistema inmunitario al atacar y destruir células clave llamadas linfocitos T CD4. Sin tratamiento, el VIH puede evolucionar a SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), la etapa más grave de la infección. El VIH puede permanecer durante años sin causar síntomas, pero sigue dañando el sistema inmunitario.

El VIH se transmite cuando fluidos corporales infectados —como la sangre, el semen, los fluidos vaginales, la leche materna o los fluidos rectales— entran en contacto con la sangre, heridas abiertas o mucosas (boca, ojos, genitales) de otra persona. Las principales vías de transmisión incluyen las relaciones sexuales sin protección y el uso compartido de agujas. También puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

El VIH se transmite por
El VIH se transmite por contacto de fluidos infectados con mucosas o heridas abiertas, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic señala que el contacto de sangre infectada con las mucosas, como los ojos, constituye una vía potencial de transmisión del VIH. Si bien el riesgo de contagio por esta vía es menor que el de una exposición directa por vía intravenosa, el personal sanitario considera estos incidentes como situaciones de alto riesgo y recomienda atención médica inmediata y, en muchos casos, profilaxis posexposición (PEP) para reducir la posibilidad de infección.

El VIH no se transmite por el contacto casual, como dar la mano, compartir platos, abrazar o usar baños públicos.

Detectar el virus a tiempo mediante pruebas de sangre o saliva y comenzar el tratamiento antirretroviral es fundamental para mantener la salud y prevenir nuevas transmisiones.

Las principales medidas preventivas incluyen el uso correcto de preservativos, la no compartición de agujas y el acceso a estrategias como la profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PEP), especialmente ante exposiciones accidentales como la ocurrida en un hospital.

