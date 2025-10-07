Wall Street terminó con su racha positiva y cerró con pérdidas

Un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Andrew Kelly

El repunte récord de Wall Street está perdiendo impulso. El S&P 500 cayó un 0,4% el martes desde su último máximo histórico y rompió una racha de siete días de ganancias. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,2% y el Nasdaq Composite perdió un 0,7%. Las caídas de Tesla y Oracle influyeron en el mercado. Contrarrestaron las ganancias de varias acciones que se benefician del continuo auge de la inteligencia artificial. El oro subió y superó los 4.000 dólares por onza, continuando su excelente año en medio de la preocupación por la política y la posibilidad de una alta inflación en el futuro.

Repunte del sector lujo en Francia limita pérdidas de las bolsas europeas

Wl repunte de los valores de lujo en Francia ayudó a limitar las pérdidas regionales. REUTERS/Abdul Saboor

Las bolsas europeas registraron una caída este martes, principalmente debido al descenso en los sectores sanitario y bancario, mientras que el repunte de los valores de lujo en Francia ayudó a limitar las pérdidas regionales, tras una jornada previa marcada por la inestabilidad política.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un retroceso del 0,2%, alejándose de los máximos históricos alcanzados en la sesión anterior. Las acciones españolas también experimentaron una baja del 0,2%, después de haberse situado el viernes en su nivel más alto en casi 18 años. En Francia, el índice CAC 40 terminó la jornada sin cambios, tras la fuerte caída ocasionada el lunes por la abrupta dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu, según los resultados de mercado del día.

Tras su dimisión, Lecornu inició dos días de negociaciones con el objetivo de formar un nuevo gobierno, mientras analistas advirtieron que la situación política podría poner en riesgo la aprobación del presupuesto para 2026. El presidente Emmanuel Macron se enfrenta a crecientes presiones para dimitir o convocar elecciones anticipadas, en medio de una crisis que ha provocado la salida de cinco primeros ministros en menos de dos años.

La estratega de activos múltiples de la Oficina Principal de Inversiones de UBS Global Wealth Management, Anthi Tsouvali, declaró a Reuters que “para los mercados financieros, lo que realmente importa es el presupuesto y cómo va a desarrollarse”. El índice francés continúa siendo el de peor desempeño en Europa este año, con una subida acumulada del 8%, lo que contrasta con las ganancias de doble dígito observadas en otras plazas bursátiles europeas. Este comportamiento refleja la preocupación del mercado por el parlamento fragmentado y el aumento de la inestabilidad desde la reelección de Macron en 2022.

El sector del lujo, por su parte, repuntó un 1,8%, impulsado por novedades entre las firmas y una mejora en la accesibilidad de sus productos, lo que elevó las expectativas de los inversores respecto a una recuperación gradual del sector. Morgan Stanley mejoró su calificación para los gigantes del sector LVMH y Kering a “sobreponderar” desde “igual ponderación”, lo que generó que sus acciones subieran un 3,6% y un 5,7%, respectivamente.

En contraste, los valores sanitarios fueron algunos de los más castigados en Europa, con un retroceso del 0,4%. Destacó la caída de 2,8% en las acciones de Novo Nordisk, después de que un tribunal estadounidense rechazara su impugnación contra el programa de intermediación de precios de medicamentos de Medicare, de acuerdo con los datos de mercado y el análisis sectorial recogidos por Reuters.

(Con información de Reuters)