Saltaron en paracaídas pero el dispositivo falló: el instructor murió por la brutal caída y otro hombre quedó atrapado en un árbol

El instructor de paracaidismo murió tras desprenderse del equipo durante un salto tándem (foto: @NashvilleFD)

Un instructor de paracaidismo de 35 años falleció tras desprenderse del equipo y caer sin paracaídas durante un salto tándem en Nashville, mientras que su estudiante, de 46 años, sobrevivió luego de quedar suspendido en un árbol. El accidente ocurrió el sábado 4 de octubre en una zona boscosa cercana a Ashland City Highway, según las autoridades locales y los reportes recogidos NBC News.

Detalles del accidente: lo que se sabe hasta ahora

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville (MNPD), el instructor y el estudiante se separaron del equipo tándem poco después de salir del avión. El instructor fue ubicado sin vida en un claro del bosque gracias a la intervención de un helicóptero policial. Por su parte, el estudiante, en un momento de tensión máxima, logró desplegar el paracaídas de emergencia, pero terminó descendiendo hasta quedar atrapado en las ramas de un árbol en el bloque 4500 de Ashland City Highway.

La secuencia dramática pone el foco en el momento crítico en que ambos paracaidistas se separaron inesperadamente del equipo tándem, dejando al instructor sin posibilidad de abrir un paracaídas y al estudiante dependiendo de su reacción rápida para accionar el dispositivo de emergencia.

El estudiante sobrevivió al accidente y fue rescatado tras quedar atrapado en un árbol (foto: @NashvilleFD)

Operativo de rescate: supervivencia y primera asistencia

El Departamento de Bomberos de Nashville (NFD) desplegó un operativo coordinado para lograr el rescate del estudiante, quien permaneció suspendido varios metros sobre el suelo. Un rescatista ascendió mediante una escalera y utilizó un sistema de poleas para liberar al paracaidista del arnés, un proceso que requirió varias horas debido a la altura y la dificultad del acceso. Tras ser ayudado a bajar, el superviviente se encontraba en condición estable y fue trasladado preventivamente al hospital, confirmó People.

El NFD brindó detalles a través de sus redes sociales, destacando la labor del equipo de emergencia que permitió extraer al estudiante de una situación límite. La rápida intervención y coordinación de las autoridades fue fundamental para evitar una segunda tragedia ese día.

La investigación

La empresa Go Skydive Nashville, responsable de la operación, lamentó profundamente la pérdida del instructor y aseguró su plena colaboración con las autoridades en la investigación del accidente. En un comunicado publicado por NBC News y reproducido por People, la compañía expresó su pesar por lo sucedido y reiteró el compromiso de trabajar mano a mano con los investigadores para esclarecer cada detalle del suceso.

Ese mismo día, el avión realizó saltos previos con otros tres paracaidistas, quienes aterrizaron sin inconvenientes. La aeronave regresó segura al aeropuerto Tune. No se han reportado fallos ni en la máquina ni en los saltos anteriores, lo que centra las pesquisas en el equipo tándem utilizado y en la secuencia exacta de hechos que condujo a la separación de instructor y estudiante.

Según el MNPD, la Administración Federal de Aviación (FAA), el propio MNPD y Go Skydive Nashville han sido contactados para aportar información, aunque por ahora no se han revelado detalles adicionales sobre el motivo de la separación en pleno vuelo ni sobre eventuales errores técnicos o humanos.

La investigación se centra en la separación del equipo tándem y posibles fallas técnicas o humanas (foto: @NashvilleFD)

Seguridad en el paracaidismo tándem y transparencia de la empresa

El accidente de Nashville ha puesto en evidencia los riesgos asociados al paracaidismo tándem, modalidad en la que el instructor y el estudiante saltan unidos a un mismo arnés, normalmente con un alto estándar de seguridad. Sin embargo, la investigación abierta intentará determinar si existió alguna falla técnica en el equipo tándem, error humano o un evento imprevisto.

Go Skydive Nashville insistió en su compromiso con la transparencia y la seguridad, además de manifestar públicamente su dolor ante la pérdida sufrida. La empresa ha resaltado que estará a plena disposición para cooperar y establecer los motivos detrás de esta tragedia.