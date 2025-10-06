La “superluna de cosecha” ilumina el cielo en octubre: cómo y cuándo observar el fenómeno astronómico en EEUU

La superluna de cosecha de octubre será un 30% más brillante y un 14% más grande de lo habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La superluna de cosecha hará una inusual aparición este mes, ofreciendo un espectáculo astronómico destacado que podrá observarse este lunes 6 de octubre por la noche. El evento, conocido como la “Luna llena de la cosecha”, ocurre cuando la luna llena más cercana al equinoccio de otoño se eleva en el cielo.

Aunque tradicionalmente este fenómeno sucede en septiembre, en 2025 la fecha corresponde a octubre, con su máximo brillo a las 23:48 del lunes. Según FOX Weather, la superluna de cosecha será la primera de una serie de cuatro superlunas que cerrarán el año e iniciarán el 2026.

La NASA precisa que la luna se encontrará a una distancia aproximada de 224,600 millas de la Tierra, frente a un promedio de 238,900 millas. Esta proximidad hará que la luna se vea hasta un 30% más brillante y un 14% más grande que una luna llena común, aunque estas diferencias suelen no ser inmediatamente perceptibles a simple vista.

El fenómeno ocurre cuando la luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo. (NASA/REUTERS)

¿Qué es una superluna?

El término superluna no tiene un significado astronómico estricto, pero se utiliza popularmente para referirse a una luna llena que ocurre cerca del punto más cercano de su órbita alrededor de la Tierra, conocido como perigeo.

La órbita lunar es elíptica, por lo que existen momentos en que la luna se encuentra más cerca del planeta (perigeo) y otros en que está más lejos (apogeo). Cuando la luna llena coincide con el perigeo, recibe la denominación de superluna. La NASA aclara que “una superluna ocurre cuando la luna llena se encuentra al menos dentro del 90% del punto de mayor proximidad en su órbita”.

Este fenómeno no es exclusivo de octubre, ya que se darán superlunas también en noviembre y diciembre, siendo la del 5 de noviembre la más cercana del año. Además, el 3 de enero de 2026 iniciará el año con otra superluna. No es extraño que las superlunas se presenten de manera consecutiva: hay de tres a cuatro cada año, y siempre ocurren en sucesión, de acuerdo con FOX Weather.

El término “Luna llena de la cosecha” proviene de la tradición agrícola. Los agricultores solían aprovechar la luz adicional de la luna llena para extender las horas de cosecha, especialmente cuando los días comenzaban a acortarse, lo que facilitaba las labores en el campo.

El mejor momento para observar y fotografiar la superluna será al atardecer, mientras la luna asciende en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para observar y fotografiar el fenómeno

El mejor momento para disfrutar de la superluna de cosecha será cuando salga sobre el horizonte este, justo después del atardecer del lunes. Allí, la ilusión óptica conocida como “moon illusion” hará que el satélite aparente un tamaño aún mayor por efecto de la perspectiva.

Las recomendaciones para quienes deseen tomar fotografías incluyen aprovechar los momentos iniciales del ascenso lunar e ir ajustando los parámetros de la cámara o el teléfono según la cantidad de luz disponible.as

La fuerza gravitacional de la superluna tendrá impacto sobre los océanos.Frente a esto, FOX Weather informó que “la superluna de octubre se espera que tenga repercusión en la actual situación de inundaciones costeras en el sureste de Estados Unidos. Las mareas inusualmente altas estarán impulsadas en parte por la atracción de la luna llena”.

Las King Tides, o mareas reales, alcanzarán su punto máximo a mitad de la semana y se han emitido alertas de inundación costera y avisos de corrientes de resaca desde las Carolinas hasta Florida.

La luna llena no será el único espectáculo del mes. Expertos sugieren aprovechar las noches despejadas para explorar otros fenómenos del cielo otoñal y contemplar la actividad celeste que caracteriza esta época. Si el clima lo permite, el martes 7 de octubre por la noche también ofrecerá una vista espectacular de la luna, prolongando la experiencia un día adicional.