Estados Unidos

Demócratas y republicanos no llegaron a un acuerdo y continuará el cierre del Gobierno en Estados Unidos

Con una votación de 52 a favor y 42 en contra, el proyecto republicano para dar salida al cierre de Gobierno volvió a fracasar, al igual que lo hizo la propuesta demócrata minutos antes, ya que ninguno consiguió los 60 votos requeridos

A general view of the
A general view of the U.S. Capitol at sunrise during a continued partial shutdown of the federal government in Washington, D.C., U.S., October 6, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

Las propuestas de los demócratas y republicanos para encontrar un financiamiento provisional fracasaron nuevamente este lunes dejando vigente el cierre del Gobierno federal que afecta a más de 1,3 millones de trabajadores de distintas agencias estatales.

Con una votación de 52 a favor y 42 en contra, el proyecto republicano para dar salida al cierre de Gobierno volvió a fracasar ya que no consiguió los 60 votos requeridos.

Más temprano, la propuesta ofrecida por los demócratas para poner fin al cierre del gobierno fracasó en una votación por líneas de partido con 45 a favor y 50 en contra.

Tras la votación, el presidente Donald Trump aseguró: “Los demócratas han cerrado el gobierno de Estados Unidos justo en medio de una de las economías más exitosas, incluyendo una bolsa de valores récord, que nuestro país haya tenido”.

“Lamentablemente, esto ha afectado a muchos programas, servicios y otros elementos de la sociedad de los que dependen los estadounidenses, y no debería haber sucedido. Me complace colaborar con los demócratas en sus fallidas políticas sanitarias, o en cualquier otro tema, pero primero deben permitir que nuestro gobierno reabra. De hecho, ¡deberían abrir nuestro gobierno esta noche!“, concluyó.

Donald Trump
Donald Trump

El Senado de Estados Unidos registró su quinta votación fallida para resolver el cierre del Gobierno federal, al rechazar la propuesta de los opositores que buscaba prorrogar el subsidio de atención médica Obamacare, cuyo vencimiento está previsto para este año.

La prolongación del cierre mantiene a más de 700.000 empleados de agencias gubernamentales suspendidos de sus funciones y a otros 700.000 trabajando sin salario. La Administración del presidente Donald Trump ha acusado, sin aportar pruebas, que el programa Obamacare favorece a migrantes indocumentados.

El único senador republicano que votó en contra de la propuesta de su partido fue Rand Paul. Por el contrario, los demócratas Catherine Cortez Masto y John Fetterman, junto al independiente Angus King, respaldaron la iniciativa republicana, aunque el apoyo no alcanzó los 60 votos necesarios.

El Departamento del Tesoro alertó que la falta de controladores aéreos ya comenzó a generar problemas en la operación de vuelos y existe preocupación por un posible aumento de ausencias por enfermedad entre los trabajadores.

La Administración instruyó a las agencias a considerar el despido de empleados no esenciales si el cierre se extiende. Mientras tanto, representantes demócratas manifestaron su disposición a negociar, aunque confirmaron que no existen conversaciones formales con la Casa Blanca. Trump declaró en la residencia presidencial que podrían ocurrir “cosas buenas” en relación con una posible negociación para reabrir el Gobierno.

(Con información de EFE)

