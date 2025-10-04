Taylor Swift conquista la taquilla con “The Official Release Party of a Showgirl”, que recaudó 15,8 millones en 24 horas

Taylor Swift lidera la taquilla de EE.UU. con el estreno de “The Official Release Party of a Showgirl” y revoluciona la industria con su estrategia digital. (REUTERS/Kylie Cooper)

La película “The Official Release Party of a Showgirl”, dirigida y protagonizada por Taylor Swift , debutó el viernes 3 de octubre en cines de Estados Unidos y alcanzó una recaudación confirmada de 15,8 millones de dólares en su primer día, según datos de Deadline. Las estimaciones preliminares para el primer fin de semana oscilan entre 30 y 32 millones de dólares, aunque la cifra total aún debe confirmarse. El estreno generó un importante movimiento en la industria y modificó el tablero de la cartelera nacional.

De acuerdo con cifras publicadas por Deadline, la expectación por el lanzamiento del filme de Taylor Swift se reflejó en los 15 millones de dólares en ventas anticipadas, antes incluso del arranque oficial en salas. Según la consultora PostTrak, citada por el mismo medio, un 58% de los espectadores adquirió su entrada con al menos una semana de anticipación, y solo un 16% decidió asistir el mismo día. El evento impactó no solo a fanáticos de la artista, sino a distribuidores y exhibidores atentos al modelo de comunicación empleado.

El contexto del estreno incluyó el lanzamiento conjunto del álbum “The Life of a Showgirl” y una campaña distinta a la habitual. Taylor Swift anunció el proyecto solo dos semanas antes del estreno, usando como principal canal sus redes sociales. Este enfoque le permitió prescindir de la estructura tradicional de publicidad, lo que no impidió una afluencia masiva durante la jornada inicial, según Deadline.

¿Cuánto recaudó “Showgirl” tras su lanzamiento y cuáles son las proyecciones del fin de semana?

La única cifra confirmada hasta la mañana del sábado corresponde a los 15,8 millones de dólares recaudados el viernes, día de la apertura, según Deadline. La proyección para el periodo completo del fin de semana alcanza entre 30 y 32 millones de dólares, una marca aún sujeta a actualización en función de la asistencia el sábado y domingo. Los rankings se mantienen abiertos hasta recibir los montos oficiales al término del ciclo.

PostTrak informó que el 88% del público fue femenino y un 61% correspondió a personas de 18 a 34 años. Además, la región sur y el centro-oeste de Estados Unidos representaron el 36% del total recaudado. El interés por salas premium impulsó el 28% de los ingresos, con AMC Dine-In Disney Springs, en Florida, como la sede más exitosa a nivel local al superar los 61.000 dólares en un solo día.

La película de Taylor Swift recauda 15,8 millones de dólares en su primer día y proyecta hasta 32 millones en su primer fin de semana. (REUTERS/Kylie Cooper)

Las claves de la estrategia promocional para “Showgirl”

La promoción de la película se distinguió por la ausencia de marketing convencional y el uso intensivo de plataformas sociales. Taylor Swift y su equipo apostaron por publicaciones directas a su base de seguidores en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube. La consultora RelishMix, citada por Deadline, calculó un alcance de más de 714 millones de personas, cifra muy superior a la de otros lanzamientos recientes de cine musical.

Uno de los componentes principales fue la sincronización con el álbum “The Life of a Showgirl” y la venta anticipada, que permitió asegurar la mitad del ingreso estimado antes de la función inaugural. El contenido generado por fanáticos aportó más de 117.000 publicaciones en TikTok en los cinco días previos, según las mediciones del sector.

¿Cómo quedó la taquilla estadounidense durante el fin de semana del estreno de “Showgirl”?

El ranking provisional elaborado por Deadline situó a la película de Taylor Swift en la primera posición, seguida por:

Showgirl: 15,8 millones de dólares (viernes), con estimación total de 30-32 millones en tres días, 3.702 salas. One Battle After Another: 3,3 millones (viernes), proyección de 12,3 millones en el fin de semana, 3.634 salas. The Smashing Machine: 2,7 millones (viernes), estimación de 6,2 millones en tres días, 3.345 salas. Gabby’s Dollhouse: 1,2 millones (viernes), estimación de 4,7 millones durante el periodo (3.507 salas). The Conjuring: Last Rites: 1,1 millones (viernes), cálculo de 4,2 millones en tres días, 2.753 salas.

Entre los títulos restantes se encuentran el reestreno de Avatar: The Way of Water y “Demon Slayer: Infinity Castle”, ambos lejos de los registros alcanzados por la producción de Swift.

El 58% de las entradas para “Showgirl” se vendió de forma anticipada, marcando un récord en estrenos musicales recientes. (REUTERS/Kylie Cooper)

¿Por qué las cifras de “Showgirl” resultan relevantes en la industria del cine?

El caso “Showgirl” destaca por la inédita proporción de ventas anticipadas y por el uso de canales no convencionales para distribuir y promocionar la película. El 58% de los boletos vendidos corresponde a compras previas, algo poco frecuente en estrenos musicales recientes, según datos de Deadline. Esta modalidad permitió prever gran parte de la ocupación sin depender de las tendencias de último momento.

El desempeño de la película fue validado por las encuestas de PostTrak, que atribuyeron un índice de recomendación del 82% y una aprobación positiva del 93%. Por tipo de público, el 17% era latino, el 7% asiático y el 2% afroamericano, patrones que marcan un alcance transversal para la propuesta.

Diferencias entre el estreno de “Showgirl” y otros debuts recientes

A diferencia de otros proyectos, la ventana entre el anuncio y la llegada a salas fue de apenas dos semanas. En el esquema tradicional, los grandes estudios programan campañas extensas y aseguran la colocación de trailers en distintos formatos. La estrategia de Taylor Swift giró en torno a la inmediatez, la digitalización y la movilización de su comunidad de seguidores, lo que eliminó varias etapas de la promoción previa.

Producciones recientes, como “Demon Slayer: Infinity Castle”, también apostaron por la venta previa, pero no alcanzaron los niveles de anticipación ni de respuesta vistos con “Showgirl”, según el análisis de Deadline. La industria observa el fenómeno como una tendencia para evaluar la viabilidad de propuestas similares en adelante.

La campaña promocional de “Showgirl” prescindió de la publicidad tradicional y apostó por redes sociales, alcanzando a más de 714 millones de personas. (REUTERS/Kylie Cooper)

Perspectivas para la taquilla tras el estreno de “Showgirl”

El modelo de lanzamiento generó retos para los exhibidores, principalmente por la rápida demanda en salas premium y la distribución concentrada en un solo fin de semana. Cineastas y productores valoran la capacidad de convocatoria demostrada por figuras de repercusión global, considerando los altos índices de satisfacción expresados por los encuestados.

Según Deadline, el desenlace de “Showgirl” será un referente en las próximas decisiones del sector sobre event movies, transmisión de conciertos o documentales que impliquen el traslado masivo de audiencias digitales a espacios físicos. La influencia del fenómeno se extenderá a la planificación de futuros lanzamientos donde la fidelidad de comunidades temáticas puede sustituir métodos tradicionales de marketing.

¿Qué sigue para la industria y cuándo se conocerán las cifras definitivas?

El reporte de Deadline detalló que los montos oficiales consolidados del fin de semana serán dados a conocer luego de la jornada dominical por entidades como Comscore y la Asociación Nacional de Propietarios de Cines de Estados Unidos. La información permitirá confirmar el peso real del debut de “Showgirl” respecto a otros eventos recientes.

La experiencia de Taylor Swift será objeto de análisis en foros e instancias internas, por la eficacia demostrada en acortar tiempos y centralizar la respuesta de la audiencia. Especialistas anticipan un debate sobre nuevas formas de promoción, sus ventajas competitivas y la posibilidad de replicar estas estrategias para propuestas focalizadas en otros géneros.