Se emitió el retiro de un popular queso por contaminación con una bacteria potencialmente mortal

La FDA asignó la máxima clasificación de riesgo al producto que fue distribuido en al menos cuatro estados del país

Por Daniela Mérida

Al menos cuatro estados han
Al menos cuatro estados han sido afectados por los productos contaminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta de alto riesgo tras el retiro voluntario de un lote de queso por posible contaminación con listeria monocytogenes. El retiro, relacionado con el producto Der Mutterschaf Cheese de Goot Essa LLC, comenzó el 19 de septiembre y obtuvo una clasificación de riesgo clase I el 30 de septiembre. La empresa, con sede en Pensilvania, realizó el retiro después de detectar la presencia de la bacteria en una muestra del lote durante pruebas rutinarias.

Hasta el 25 de septiembre, la FDA no había informado casos de enfermedades asociados al consumo del producto afectado, aunque la investigación continúa en curso. El total retirado alcanzó las 64 libras, distribuidas en siete clientes ubicados en Nueva Jersey, Virginia, Connecticut y Montana, a través de tiendas minoristas y restaurantes. La FDA destacó que la clasificación de riesgo clase I implica una “probabilidad razonable de que el uso o exposición al producto retirado cause consecuencias graves para la salud o la muerte”.

La agencia señaló que la listeriosis puede generar infecciones graves o mortales, especialmente en niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Entre los síntomas de una posible infección en personas sanas se incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Adicionalmente, la FDA puntualizó que la infección por listeria puede provocar abortos espontáneos y nacimientos sin vida en mujeres embarazadas.

El producto retirado corresponde al queso Der Mutterschaf en presentaciones de 4 y 8 onzas, con códigos UPC 810154560189 y 810154560196, y número de lote 33. El sitio web de Goot Essa describe el queso como un alimento “artesanal, semisuave, elaborado con leche de oveja y receta amish tradicional”. La contaminación se detectó en una sola muestra, y pruebas de otros lotes similares no encontraron la bacteria.

Síntomas y riesgos de la infección por listeria

La listeriosis puede provocar desde
La listeriosis puede provocar desde síntomas estomacales hasta neurológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los síntomas de la infección por listeria dependen del estado de salud de la persona afectada y de la parte del cuerpo comprometida. Puede complicarse en quienes presentan factores de riesgo como embarazadas, recién nacidos, adultos mayores de 65 años y personas inmunocomprometidas.

Según los CDC, las manifestaciones en personas no embarazadas incluyen fiebre, síntomas parecidos a la gripe, dolor de cabeza, rigidez de cuello y, en los casos graves, confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones. Una infección invasiva puede empezar hasta dos semanas tras la ingesta de alimentos contaminados, aunque la enfermedad intestinal suele presentarse entre 24 horas después del consumo y durar de uno a tres días.

Los CDC remarcó que en mujeres embarazadas, la listeria puede pasar desapercibida o producir síntomas leves, pero la consecuencia más grave es la probabilidad elevada de aborto espontáneo, parto prematuro, muerte fetal o infecciones graves en el recién nacido. En personas que no están embarazadas, el contagio puede incluir cuadros severos de meningitis. Las estadísticas de los CDC indican que uno de cada seis pacientes con listeriosis invasiva no asociada al embarazo fallece debido a la infección.

Recomendaciones y seguimiento de las autoridades

Las mujeres embarazadas, niños, ancianos
Las mujeres embarazadas, niños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos debilitados deben acudir con su médico al primer síntoma de listeriosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la FDA, la recomendación para personas que hayan consumido productos potencialmente contaminados es buscar atención médica si presentan fiebre, fatiga y dolores musculares. Los CDC sugieren informar al profesional sanitario sobre la exposición al alimento involucrado, especialmente en el caso de embarazadas, ancianos o personas con sistemas inmunológicos debilitados. La investigación en torno al retiro del Der Mutterschaf Cheese sigue activa, y tanto la FDA como la empresa Goot Essa mantienen la cooperación para esclarecer el alcance del incidente.

Mary O’Riordan, profesora de microbiología e inmunología en la Universidad de Michigan, subrayó que la listeria tiene la capacidad de crecer a temperaturas de refrigeración y se asocia comúnmente con alimentos almacenados durante periodos prolongados en frío, como quesos y embutidos. Agregó que los síntomas tempranos de la infección suelen confundirse con otras enfermedades gastrointestinales, aunque en casos severos puede avanzar hacia complicaciones neurológicas.

